Александр Сайганов
Последние публикации
Под Ногинском прошли учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
На базе ногинского спасательного центра МЧС России 21 апреля состоялись ежегодные весенние учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В них приняли участие как действующие члены поисково-спасательного отряда, так и новички. Всего в мероприятии поучаствовали более 300 человек. Читайте также...
25 апреля 2018
Пропавшие без вести: тайны поисков исчезнувших россиян
Даже самые внимательные родители, даже самые любящие родственники однажды могут столкнуться с тем, что их близкий человек не придёт домой вовремя, а попытки разыскать его самостоятельно оказываются безуспешными. По данным УОС МВД России, в 2017 году без вести пропавшими в России числились 83 923...
2 марта 2018