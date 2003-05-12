Мордовия, 12 мая, 2003, 16:52 — ИА Регнум. С 12 по 17 мая в мордовском госуниверситете им. Н. П. Огарева проходит восьмая научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов. Как сообщил корреспонденту ИА "ВолгаИнформ" заведующий сектором научной работы преподавателей и студентов Олег Скотников, в рамках научного форума будет работать 64 секции. Около тысячи участников подготовят более 500 докладов.

Темы выступлений определяет сам факультет, учитывая специализацию каждой кафедры, готовящей докладчика. Мероприятие является подведением итогов научной работы за год. После окончания работы конференции по материалам научных работ будет выпущен сборник.