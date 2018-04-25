Ногинск, Московская область, 25 апреля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. На базе ногинского спасательного центра МЧС России 21 апреля состоялись ежегодные весенние учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В них приняли участие как действующие члены поисково-спасательного отряда, так и новички. Всего в мероприятии поучаствовали более 300 человек.

Александр Сайганов Учения начинаются с построения отряда и старших ПСО Мособлпожспаса, участвовавших в мероприятии

Александр Сайганов Приветственное слово председателя отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева участникам учений

Александр Сайганов Всеволод Молчанов, один из идеологов и старейших членов отряда «Лиза Алерт». Жена Всеволода также участник отряда

Александр Сайганов Оранжевый – цвет «Лиза Алерт»

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Тех, кто впервые столкнулся с подобным опытом, обучили базовым навыкам, необходимым в поисках. Среди них — техника на поисках, методики поиска «лес/город», картография, первая помощь, компас/прочёс, радиосвязь, навигатор и эвакуация. Более продвинутых участников отряда обучили следопытству, кинологии, управлению квадрокоптерами и технике углублённого компаса.

Александр Сайганов Старший по радиосвязи «Лиза Алерт» Александр Бойчук ведёт курс для новичков

Александр Сайганов Опытные поисковики имели возможность пройти на учениях кинологический курс

Александр Сайганов Новички учатся проводить эвакуацию потерявшегося, который не может передвигаться самостоятельно

Для детей, которые приехали на учения с родителями-поисковиками, подготовили учебно-развлекательную программу от «Школы «Лиза Алерт». Они играли на детской площадке, катались на вездеходе и участвовали в квесте с поиском пиратского клада.

Александр Сайганов На учениях присутствовали дети добровольцев. Для них инструкторы «Школы «Лиза Алерт» и старший оператор горячей линии «Лиза Алерт» Сергей Зябко подготовили отдельную учебно-развлекательную программу с поиском клада и с обучением правилам безопасности

Александр Сайганов На учениях присутствовали дети добровольцев. Для них инструкторы «Школы «Лиза Алерт» и старший оператор горячей линии «Лиза Алерт» Сергей Зябко подготовили отдельную учебно-развлекательную программу с поиском клада и с обучением правилам безопасности

Александр Сайганов На учениях присутствовали дети добровольцев. Для них инструкторы «Школы «Лиза Алерт» и старший оператор горячей линии «Лиза Алерт» Сергей Зябко подготовили отдельную учебно-развлекательную программу с поиском клада и с обучением правилам безопасности

В первой половине дня была ясная и солнечная погода, поэтому основную часть обучения участники прошли в обычном режиме. Однако ближе к вечеру начался дождь с сильным ветром, поэтому последние этапы завершили в ускоренном темпе.

Александр Сайганов Тимур Будагов, координатор отряда, управляет новым багги, подаренным «Алма-банком»

Александр Сайганов На учениях новички осваивали необходимые для эффективного поиска дисциплины: владение компасом, навигатором, радиосвязь, эвакуация, первая помощь, техники лесного и городского поиска и так далее

Александр Сайганов На учениях новички осваивали необходимые для эффективного поиска дисциплины: владение компасом, навигатором, радиосвязь, эвакуация, первая помощь, техники лесного и городского поиска и так далее

В ходе ученой подготовки обед централизованно готовили на полевой кухне. Всех участников кормили гречневой кашей с тушёнкой и горячим чаем со сладостями.

Александр Сайганов Участники привозят с собой на учения гречневую крупу, тушенку и что-то к чаю, а ответственные за питание на учениях готовят обед в полевой кухне

На финальном построении организаторы сборов назвали самую организованную и внимательную учебную группу. Ею оказалась команда «Лиса-12» из Владимирской области.

Александр Сайганов На учениях новички осваивали необходимые для эффективного поиска дисциплины: владение компасом, навигатором, радиосвязь, эвакуация, первая помощь, техники лесного и городского поиска и так далее

Напомним, история создания поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» началась в 2010 году. Именно тогда в сентябре в Орехово-Зуево пропала пятилетняя Лиза Ф., которую практически никто не искал в течение пяти дней. Лишь когда информация о её исчезновении попала в интернет, сотни неравнодушных людей отправились на поиски ребенка. Лизу нашли спустя еще пять дней мёртвой — девочка умерла на девятый день от переохлаждения.

После этой истории простые люди, откликнувшиеся на крик о помощи, решили объединиться и создать поисково-спасательный отряд, который позволит избежать подобных ситуаций. В октябре 2010 года был создан отряд «Лиза Алерт», названный в честь погибшего ребенка.

Александр Сайганов Отрядная техника

Александр Сайганов Председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев