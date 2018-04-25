Под Ногинском прошли учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
Ногинск, Московская область, 25 апреля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. На базе ногинского спасательного центра МЧС России 21 апреля состоялись ежегодные весенние учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В них приняли участие как действующие члены поисково-спасательного отряда, так и новички. Всего в мероприятии поучаствовали более 300 человек.
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Тех, кто впервые столкнулся с подобным опытом, обучили базовым навыкам, необходимым в поисках. Среди них — техника на поисках, методики поиска «лес/город», картография, первая помощь, компас/прочёс, радиосвязь, навигатор и эвакуация. Более продвинутых участников отряда обучили следопытству, кинологии, управлению квадрокоптерами и технике углублённого компаса.
Для детей, которые приехали на учения с родителями-поисковиками, подготовили учебно-развлекательную программу от «Школы «Лиза Алерт». Они играли на детской площадке, катались на вездеходе и участвовали в квесте с поиском пиратского клада.
В первой половине дня была ясная и солнечная погода, поэтому основную часть обучения участники прошли в обычном режиме. Однако ближе к вечеру начался дождь с сильным ветром, поэтому последние этапы завершили в ускоренном темпе.
В ходе ученой подготовки обед централизованно готовили на полевой кухне. Всех участников кормили гречневой кашей с тушёнкой и горячим чаем со сладостями.
На финальном построении организаторы сборов назвали самую организованную и внимательную учебную группу. Ею оказалась команда «Лиса-12» из Владимирской области.
Напомним, история создания поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» началась в 2010 году. Именно тогда в сентябре в Орехово-Зуево пропала пятилетняя Лиза Ф., которую практически никто не искал в течение пяти дней. Лишь когда информация о её исчезновении попала в интернет, сотни неравнодушных людей отправились на поиски ребенка. Лизу нашли спустя еще пять дней мёртвой — девочка умерла на девятый день от переохлаждения.
После этой истории простые люди, откликнувшиеся на крик о помощи, решили объединиться и создать поисково-спасательный отряд, который позволит избежать подобных ситуаций. В октябре 2010 года был создан отряд «Лиза Алерт», названный в честь погибшего ребенка.