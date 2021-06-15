Александр Сагин
Последние публикации
Юрлица переходят на дистанционный формат заключения нотариальных сделок
Преимущества доступного сегодня дистанционного формата нотариальной сделки, безусловно, имеют особое значение для представителей корпоративной сферы. Правовые гарантии, комфорт и, что важно в любом бизнесе, экономия времени — как раз то, что получают заявители при обращении к нотариусу. Впервые...
15 июня 2021
Что нужно знать о групповом иске: меньше затрат, выше шансы на успех
Прошло больше года, как у россиян появилась возможность обращаться в суды с коллективными исками. Такие иски — вещь объективно нужная и давно зарекомендовавшая себя в западных странах. У нас о ней, судя по крайне скудной судебной практике, пока знают немногие, и тем более немногие понимают, как и...
18 декабря 2020
Системные изменения в работе нотариата – в новом законопроекте
В Государственную думу РФ был внесен законопроект, который принципиально меняет систему расчета стоимости нотариальных действий. Если кратко, то смысл инициативы таков: все этапы работы нотариуса, которые носят неотъемлемый характер, не могут относиться, как сейчас, к услугам правового и...
8 июня 2020
За помощью нотариуса — через интернет
Уже несколько лет подряд в России растет доля населения, пользующаяся электронными госуслугами. По данным Росстата, прирост по этому показателю составляет около 10−13% в год. Основываясь на этих данных, можно спрогнозировать, что по итогам 2019 года цифровой формат госуслуг будет предпочтителен...
20 декабря 2019