Преимущества доступного сегодня дистанционного формата нотариальной сделки, безусловно, имеют особое значение для представителей корпоративной сферы. Правовые гарантии, комфорт и, что важно в любом бизнесе, экономия времени — как раз то, что получают заявители при обращении к нотариусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронная подпись

Впервые новый формат для оформления купли-продажи доли в уставном капитале ООО опробовали представители двух компаний — из Москвы и Алтайского края. В результате покупателю удалось сэкономить фактически сутки, которые он бы мог потратить на поездку в Барнаул и обратно, а также избежать рисков проведения крупной сделки через поверенное лицо.

Ситуация, когда предприятие и его руководство располагаются, скажем, далеко за Уралом, а инвестор, желающий приобрести долю в его уставном капитале, проживает в центральной части страны, — в России не редкость. Длительные и порой неудобные перелеты, необходимость краткосрочного размещения в маленьких населённых пунктах с неразвитой инфраструктурой и в целом значительная трата времени создают лишние проблемы для делового человека. Найти ответственное доверенное лицо для подобных сделок — тоже непросто. Именно поэтому дистанционный формат удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов для бизнесменов оказывается как нельзя кстати.

Порядок дистанционной сделки с юрлицами аналогичен порядку работы нотариусов при дистанционном удостоверении какого-либо договора между гражданами и включает те же этапы. Предварительно нотариусы проводят правовую экспертизу, в том числе обеспечивая сбор необходимых документов и сведений (в случае с куплей-продажей доли ООО требуется устав компании, правоустанавливающие документы на отчуждаемую долю, документы, подтверждающие полномочия участников сделки, протокол собрания участников ООО об одобрении сделки, решение о назначении гендиректора юрлица и др.). После согласования проекта договора стороны сделки выбирают удобное для всех время визита в нотариальные конторы. Как только заявители приходят к нотариусам, те связываются между собой по защищенному каналу связи и начинают стандартную для любой сделки процедуру — выясняют реальную волю сторон и её соответствие волеизъявлению, осознанность и добровольность их решения, зачитывают им сам текст договора, разъясняют его правовые последствия. Если всё хорошо, участники договора подписывают его «простой электронной подписью», а нотариусы, в свою очередь, удостоверяют документ специальными усиленными квалифицированными электронными подписями.

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Готовый договор сохраняется в реестре удаленных дистанционных сделок Единой информационной системы нотариата, где ему гарантируется сохранность и защита от незаконного изъятия, подделки или внесения каких-либо изменений. Сразу после удостоверения сделки нотариус по месту нахождения ООО, чья доля была продана, направляет сведения в налоговую в электронном виде (по аналогии, как это происходит с регистрацией права собственности в Росреестре). Таким образом, дистанционный формат сделки с привлечением двух и более нотариусов для представителей корпоративной сферы служит весьма удобным, а в каких-то случаях и уникальным по своим преимуществам механизмом регулирования правоотношений в условиях новых цифровых реалий.

При этом сегодня нотариусы готовы предоставить бизнесу и ряд других, не менее полезных и комфортных услуг. В частности, речь о регистрации юрлиц и ИП в формате «одного окна», когда нотариус полностью берёт на себя взаимодействие с налоговыми органами и избавляет заявителя от траты личного времени и лишних средств. При этом также не платится госпошлина. Не менее актуальна для участников корпоративной сферы и возможность получить ряд нотариальных действий удалённо, то есть онлайн.