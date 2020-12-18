Прошло больше года, как у россиян появилась возможность обращаться в суды с коллективными исками. Такие иски — вещь объективно нужная и давно зарекомендовавшая себя в западных странах. У нас о ней, судя по крайне скудной судебной практике, пока знают немногие, и тем более немногие понимают, как и где применять этот правозащитный механизм.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

При этом, если оглянуться вокруг, поводов присоединиться к групповому иску в жизни среднестатистического россиянина — хоть отбавляй. Вам и коллегам месяцами не платят зарплату или необоснованно урезают ее; вы и ваши соседи хотите прекратить произвол, который творит управляющая компания; вы входите в число вкладчиков, у которых есть большие претензии к работе обслуживающего их банка; туроператор не выполнил свои обязательства и сорвал отпуск вашей семье и еще десяткам своих клиентов; вас и еще сотню доверчивых покупателей обманул производитель, выпустивший на рынок бракованный или несоответствующий заявленному описанию товар… И это далеко не полный список примеров, когда объединение с «товарищами по несчастью» и подача группового иска помогает не только защитить свои права, но и получить компенсацию, не разорившись при этом на судебных расходах.

Собственно, в последнем и кроется одно из главных преимуществ коллективных исков. Судебные издержки в этом случае делятся между всеми участниками иска. При этом вопрос рисков того, что кто-то проигнорирует исполнение своих финансовых обязательств, или что расходы будут распределены несправедливым образом, или что компенсацию в итоге приберет к рукам назначенный участниками группы представитель, здесь не стоит.

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Финансовые договоренности между участниками такого иска можно зафиксировать через нотариуса в виде так называемого соглашения о судебных расходах. Это, во-первых, дает каждому участнику иска гарантию защиты его прав, а, во-вторых, заметно упрощает и ускоряет процедуру подготовки к судебным тяжбам. При этом зачастую именно подготовительный этап и расширенный (в отличие от индивидуальных обращений в суд) список процессуальных требований, продиктованных законом в отношении групповых исков, портит «имидж» этому правозащитному механизму и отталкивает от него потенциальных пользователей.

Прежде всего, необходимо найти минимум два десятка единомышленников с одной и той же претензией к одному и тому же ответчику. При этом все эти люди должны согласиться на один и тот же метод защиты своих прав — выплату денежной компенсации, повторное предоставление товара или услуги надлежащего качества и тому подобное. Обязательным условием является и публикация предложения о присоединении к иску в СМИ либо на сайте конкретного суда или на порталах «Мой арбитр», ГАС «Правосудие». При этом позитивный момент состоит в том, что теперь присоединиться к иску можно вплоть до стадии прений.

Многих смущает увеличенный срок рассмотрения дела — 8 месяцев. Однако здесь стоит уточнить, что заявленный период начинается уже с момента вынесения судом определения о принятии иска. Кроме того, поданный коллективный иск автоматически приостанавливает производство по делам индивидуальных истцов с теми же претензиями к тому же ответчику, до момента, пока в силу не вступит решение по групповому иску.

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И опять же мы возвращаемся к цене вопроса — издержки в случае с групповым иском в разы меньше трат при единоличном обращении в суд. А так как у большой части истцов цель — не только восстановить справедливость, но и, получив компенсацию, остаться в плюсе, коллективный иск здесь работает гораздо эффективнее. Определенные трудности может создать тот факт, что групповые иски подаются по месту нахождения ответчика. Но, во-первых, на судебные заседания нужно будет ходить только одному участнику — представителю группы. А во-вторых, высокие шансы на выигрыш дела в случае с коллективным иском позволяют рассчитывать на компенсацию всех понесенных расходов.

К слову, о высоких шансах на победу — практика показывает, что, к примеру, коллективные иски в адрес крупных компаний вызывают большой общественный резонанс и привлекают внимание СМИ. С учетом высоких репутационных рисков многие ответчики предпочитают сразу же идти на уступки и заглаживать вину перед истцами, не дожидаясь судебных решений.

Таким образом, несмотря на довольно трудоемкую процессуальную процедуру, групповые иски давно признаны эффективным инструментом защиты прав граждан. Прежде всего, речь о спорах, где расстановка сил заведомо неравна, а административные и финансовые ресурсы ответчика (какой-то крупной и влиятельной компании) не оставляют шансов на победу отдельно взятому потребителю с претензией.

Позитивные примеры использования коллективных исков, конечно, проще всего найти в США, где такой правозащитный механизм уже многие годы крайне популярен. Буквально на днях СМИ пестрили историей о многомиллионных компенсациях, которые компания Apple выплатила жителям и властям отдельных штатов из-за жалоб на намеренно сниженную производительность их смартфонов.

Иск в США

Кстати, в начале 2020 года на «яблочного» гиганта жаловались их же сотрудники. Персонал одного из офисов компании был недоволен ожиданием в очередях на досмотр после окончания рабочего дня и требовал оплаты сверхурочных. Суд удовлетворил требования участников и этого группового иска. 5 млн долларов пришлось потратить и высокотехнологичной Tesla в ответ на жалобы покупателей их машин в отношении некорректной работы автопилота.

Практика подачи групповых исков, безусловно, не ограничивается США. Например, жители одного из японских городов отсудили таким образом компенсацию за шум, раздающийся от расположенной вблизи их населенного пункта военной базы. Ответчикам по групповым искам в свое время выступали такие компании, как Parmalat, Shell, Deutsche Telekom и другие.