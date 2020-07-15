Александр Пастухов
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Условия для внедрения в России киберсистемы управления экономикой созданы
Консалтинговые компании в своей работе часто сталкиваются с ситуациями, в которых их клиенты, крупные производственные предприятия, просят найти ошибки, которые ведут к финансовым и трудовым потерям, росту издержек, снижению качества продукции. Пришедшая в нашу страну технология бережливого...
15 июля 2020
Как обеспечить России экономический рост более 15% в год даже в кризис?
Что является фундаментом высокоразвитой цивилизации? Условием существования высокоразвитой цивилизации является высокая производительность труда. Высокая производительность труда обеспечивается разделением труда, созданием высокопроизводительных средств производства и развитой инфраструктуры. Эта...
22 апреля 2020