Консалтинговые компании в своей работе часто сталкиваются с ситуациями, в которых их клиенты, крупные производственные предприятия, просят найти ошибки, которые ведут к финансовым и трудовым потерям, росту издержек, снижению качества продукции. Пришедшая в нашу страну технология бережливого производства — модная тенденция в корпоративном управлении — завоевала умы и сердца топ-менеджеров крупного бизнеса. Принципы бережливого производства складываются в три основных группы:

Николай Иванович Ведута (1913-1998)

«вытягивания» вместо «выталкивания» (управление потоками производства происходит по потребности потребителя, а не исходя из производственных мощностей);

точно вовремя (при которой перемещения изделий в процессе производства и поставки от поставщиков происходят в заданное время и в необходимом объеме);

выравнивание потока (инструмент, направленный на сглаживание пиков и провалов в загрузке производственных мощностей)

Большую роль в бережливом производстве играет подход к уменьшению складских запасов. Этот эффект достигается благодаря наличию у современных предприятий компьютерной техники как инструмента, помогающего в управлении производством, который обрабатывает большие данные и алгебраически рассчитывает необходимые показатели (объем продаж, производства, незавершенного производства и т. д.) для уменьшения объемов конечной продукции на складах.

В результате внедрения системы бережливого производства самые успешные предприятия перешли к оптимизации потока создания продукции, взамен оптимизации отдельных цехов и производственных участков.

Организуя процесс производства таким образом, что выравнивание потока ставится выше максимальной отдачи от каждой единицы оборудования, сознательно не загружая отдельные производственные участки полностью, такие компании значительно сокращают производственный цикл изделия, увеличивают общий денежный поток, быстро находят «узкие места» (явление, при котором производительность или пропускная способность системы ограничена компонентами или ресурсами) и расшивают их, освобождают площади и капитал из-под незавершенного производства.

Это происходит за счет целостной координации всего цикла производства.

Стоит заметить, что в производстве многих продуктов, приобретаемых для конечного потребления, сегодня участвуют несколько компаний и корпораций: они добывают и перерабатывают сырье, используют силы природы для получения энергии и организуют труд людей, работая в кооперации друг с другом. При этом каждая компания или корпорация специализируется в своей области производства.

Однако такая кооперация, хотя и имеет положительные черты (снижение себестоимости продукции, крепкие межотраслевые и межпроизводственные связи, устойчивость к внешним изменениям и прочее), но сталкивается с серьезными проблемами — с несогласованностью структуры производства, большими запасами незавершенного производства и продукции на складе, безработицей. Корень этих проблем лежит в ошибках координации и управления производственными процессами.

Но такие ошибки можно исправить. К их исправлению существует два подхода.

Первый. С помощью статистики и эконометрики выявить точки рассогласованности, составить балансы материальных и трудовых ресурсов, рассчитать долю каждого ресурса в производстве конечного продукта, просчитать план производства, склада, продаж. Для этого можно использовать любой эконометрический подход составления балансов и планирования производства. Но при этом потребуется ускорение получения обратной связи и внедрение различных технологий быстрого исправления ошибок. К примеру, нам понадобится транспорт, перемещающий товары со скоростью света, что при нынешнем технологическом укладе невозможно. При использовании такого подхода происходит консервирование один раз рентабельно сработавших цепочек, затем постепенное падение нормы прибыли в экономике в целом. Возникает соблазн перекладывания последствий ошибок на социально незащищенные слои населения и экологию. В результате мы получаем огромные потери ресурсов — материальных, финансовых и трудовых, уничтожение биосферы земли. При этом не берется в расчёт жизнь будущих поколений.

Второй. Необходимо составить стратегический план развития предприятий, находящихся в кооперации, с четкими показателями динамики роста объемов выпуска, фонда оплаты труда, снижения издержек, направления производственных инвестиций. Работу каждой компании — участника процесса производства конечного продукта необходимо согласовывать между собой, используя возможности вычислительной техники и наличие программистов, перед которыми со стороны высшего менеджмента ставится чёткая задача. Фактически компании приходят к необходимости конструировать своё будущее, находясь в тесной производственной связке друг с другом.

В качестве примера использования такого подхода мы наблюдаем становление и развитие таких гигантов, как Амазон, IBM, Google. Такие корпорации контролируют гораздо более длинную производственную цепочку и получают преимущество над остальными. Тем не менее они не могут охватить полный жизненный цикл производства в экономике.

Единственный известный в истории человечества опыт координации всех отраслей экономики — это опыт СССР, когда страна работала как единая производственная корпорация. Если посмотреть на этот опыт, отбрасывая идеологическую и политическую составляющие, можно получить множество полезных и работающих идей для формирования сильных конкурентных преимуществ не только отдельной компании или корпорации, но и страны в целом.

Этот опыт обобщен и глубоко научно проработан, с учётом функционирования российской экономики в рамках рыночной модели, научной школой стратегического планирования Н. И. Ведуты. Итогом многолетней работы школы стала модель автоматизированного управления экономикой на основе межотраслевого-межсекторного баланса (МОСБ), целью которой является непрерывное улучшение благосостояния людей, а управляющим параметром — производственные инвестиции. В результате достигается сбалансированность экономического развития на всех уровнях — от мелкого бизнеса до межгосударственного взаимодействия. Модель состоит из системы алгоритмов координации всех экономических субъектов.

Монография Ведута Е.Н. «Межотраслевой межсекторный баланс: Механизм стратегического планирования экономики». М.: «Академический проекта», 2016

Для внедрения модели МОСБ человечеством созданы все предпосылки — успехи в цифровизации учетной и налоговой информации последних лет позволяют строить модель в реальном режиме времени.

В ближайшие годы расчеты по модели будут реализованы в работающий инструментарий конструирования будущего и определения приоритетов развития. Это позволит банковскому сектору на порядок снизить свои кредитные риски, корпорациям получать значительно большую отдачу от инвестиций и стабильную рентабельность, обществу получать большую востребованность деятельности каждого человека и решать масштабные экологические проблемы, сделать жизнь людей более гармоничной и здоровой.

В частности, для консалтинговых компаний, внедрение модели открывает широкий фронт работ по встраиванию процессов взаимодействия компаний с инструментарием МОСБ, формированием новой правовой базы и методов ведения бизнеса в условиях возможности координации производственных цепочек.

Роль ведущих консалтинговых компаний, которые войдут в кооперацию со Школой и будут использовать её разработки, может значительно возрасти, так как они смогут получать достоверную, правильно просчитанную и достаточную информацию для принятия решений.

Например, для формирования МОСБ на сегодняшний день достаточно тех файлов, которые предприятия передают в налоговую инспекцию: счет-фактура, штатное расписание, ведомость затрат, дебет счета 20 и паспорт продукта. Рассчитывается баланс сферы материального производства и сферы оборота для всех отраслей экономики по всем регионам страны. Добавляются балансы экспорта-импорта, валового накопления и конечных продуктов производственного назначения, налогов и государственных нужд, личного накопления и личного потребления. В полученном балансе любые изменения в одном предприятии или отрасли приводят к изменениям во всех балансах на любом уровне. Из данной матрицы можно в режиме реального времени получить информацию о всех объектах и субъектах экономических отношений, начиная с продукта и заканчивая отраслью.

На основе данных, полученных из МОСБ, возможно стратегическое и оперативное планирование деятельности и мелкого предприятия, и транснациональной корпорации. Модель позволяет планировать, то есть строить будущую жизнь нескольких поколений.

В цифровой век перед цивилизацией открываются новые перспективы развития. Для раскрытия полного потенциала технологии конструирования будущего на основе алгоритмов научной школы стратегического планирования Н. И. Ведуты требуется работа специалистов высокой квалификации и координация деятельности.

В связи с появлением модели динамического МОСБ для консалтинговых компаний появилась возможность значительного расширения рынка своих услуг и увеличения своего вклад в решение самых актуальных и трудных проблем человечества. Появляется осознанная возможность совместными усилиями перевести цивилизацию на путь всеобщего процветания и экологического баланса.