



Советский плакат. Даешь магистраль века!

Что является фундаментом высокоразвитой цивилизации?

Условием существования высокоразвитой цивилизации является высокая производительность труда. Высокая производительность труда обеспечивается разделением труда, созданием высокопроизводительных средств производства и развитой инфраструктуры.

Эта сложная общественная конструкция требует механизмов согласованного действия и существования. Чем лучше механизмы целенаправленного согласования специализированной деятельности, тем более сложная организация общественного разделения труда может существовать и тем выше будет производительность труда.

Такой подход может положить конец спорам о том, что лучше: феодализм, капитализм, социализм или информационное общество. Надеюсь, такой подход поможет найти новую гибридную модель, объединяющую возможности и сильные стороны различного исторического опыта.

По сути критерий степени согласованности производительных сил с потребностями общества и всего человечества должен являться определяющим при оценке того или иного общественно-политического устройства, того или иного хозяйственно-экономического механизма.

При феодализме согласованность позволяла обеспечивать потребность в порядке, развития культуры в ограниченном объеме. Цеховая система обеспечивала согласованность на основе традиций.

При капитализме с его центральным механизмом согласования — законом стоимости — стало возможно массовое производство и рост сложности индустрии.

Турбинный цех завода Всеобщей компании электричества (Германия). Фотография. 1907

С изобретением фиатных — не обеспеченных — денег увеличился объем и степень сложности предметно-технологического множества, человечество построило мощную индустрию.

Практика социалистического планового ведения хозяйствования раскрыла рост благосостояния через научно-технический прогресс. Уровень согласования хозяйственной деятельности был поднят на уровень большой страны. Было сделано большое количество фундаментальных научных открытий, освоен космос, показан реальный экономический рост более 15% в год.

Кризис хозяйственно-экономической модели

Сегодня мы переживаем кризис хозяйственно-экономической модели. Этот кризис выражается нарастанием структурных проблем, увеличением проблем экологии и проживанием в долг у будущих поколений и биосферы Земли. Нарастают проблемы безопасности. Очевидно, степень удовлетворения совокупности потребностей общества снижается.

Поиск новой модели

Какие направления поиска новой хозяйственно-экономической модели ведут к результату? Под результатом стоит подразумевать рост удовлетворения потребностей общества, повышение устойчивости и разнообразия биосферы.

Рост производительности труда и научно-технический прогресс могут способствовать получению результата. Однако это возможно только в условиях увеличения согласованности действий каждого субъекта, направления производительных сил и научно-технического прогресса в интересах всего общества и биосферы.

Какие механизмы позволяют нам увеличивать согласованность?

Сегодня — это закон стоимости, единое экономическое пространство, международная торговля, международное право, единая финансовая система, философия и практика бережливого производства.

Все эти механизмы должны эффективно помогать отвечать на простые вопросы: какие действия, в каком объеме и когда производить каждому человеку? Что и в каком объеме выпускать? Кому, когда и в каком объеме доставлять? Какие, в каком качестве и когда предоставлять услуги?

Советский плакат. Хозяйствуй умело

В конечном итоге важно то, что направляет поведение людей, на что фокусируется их внимание, что задает приоритеты использования рабочего времени. Для этого используются отношения и деньги. В последнее время все большее влияние оказывают образование, технологии и манипуляции сознанием.

На мой взгляд, в пределе важны алгоритмы, которые реализуют люди. Важны два момента — это алгоритмы выбора действий или определения приоритетов (что и в какой последовательности делать) и алгоритмы самих действий.

Первые алгоритмы относятся к управлению деятельностью людей, вторые — к эффективности их трудовой деятельности.

В таком рассмотрении проявляются все аспекты экономических явлений и все факторы, влияющие на результаты. Становятся понятны роли образования, рекламы, правовой системы, информационных технологий.

Поэтому адекватная хозяйственно-экономическая модель, претендующая на практическое применение, должна опираться на алгоритмы, определяющие распределение ресурсов.

В этом плане единственной известной мне экономической моделью, которая имеет высокое научное признание и опирается на алгоритмы, является динамическая модель МОСБ, созданная Николаем Ивановичем Ведутой.

Чем определяются пределы роста и какие решения позволят их преодолеть?

Чем сложнее и больше пространство воспроизводства, тем больше различной информации необходимо учитывать для принятия правильных решений. По разным оценкам, для существующей сегодня цивилизации минимальное пространство воспроизводства должно объединять более 500 млн человек. При таких масштабах регулярно возникают ошибки принимаемых решений о том, что производить, в каких количествах, когда и как производить.

Рассмотрим причины возникновения части ошибок и существующие механизмы снижения их последствий.

Чем длиннее цепочка создания конечного продукта или услуги, тем больше итоговая производительность производственной цепочки определяется отклонениями частей и связностью процесса.

Ошибки накапливаются по цепочке. Общая производительность планируемой цепочки снижается на величину накопленной ошибки.

Стабильность цепочки обеспечивается избыточностью мощностей и запасами. Повысить согласованность цепочки можно за счет ее сбалансированности по структуре и равномерности загрузки.

Принятие экономических решений должно учитывать эти моменты. Чем равномернее выстроена цепочка, чем стабильнее выпуск, тем меньше резервов необходимо создавать для ее работоспособности.

Ошибка перепроизводства определяется накоплением запасов сверх необходимых. Обращение с избыточными запасами создает дополнительные издержки вплоть до критических.

Выравнивание потоков создания ценности на уровне корпораций мы можем наблюдать на примере «Тойоты» и ее потрясающих результатов эффективности.

Выравнивание потоков создания ценности на уровне страны мы наблюдали в СССР при общем планировании экономики. До определенного предела эта система давала рекордные темпы развития и роста благосостояния населения.

Возведение жилых районов в СССР

Однако кризис перепроизводства случился и в СССР, так как ошибка перепроизводства была. Производство не было синхронизировано с конечными потребностями общества. Склады оказались забиты тем, что не нужно, и образовался дефицит того, что необходимо. Система не была достаточно замкнута на потребительский спрос и не учитывала объективное действие закона стоимости.

Существуют метапроизводственные цепочки — это цепочки, которые строят цепочки. Сюда можно отнести создание средств производства, образование, управление, информационные технологии. У них есть ровно такие же проблемы.

Конечные решения определяются заданием приоритетов в использовании ресурсов в соответствии с множеством целей и интересов.

Для обеспечения согласованности обычных производственных цепочек и метацепочек требуются особые механизмы работы с информацией и формирование решений. Эти механизмы должны постоянно вести к снижению необходимой избыточности производительности цепочек и снижению запасов.

Один из способов снижения ошибки — это построение МОСБ. МОСБ позволяет настроить метацепочки инвестирования и управления с меньшими ошибками. Что позволяет на масштабном уровне выравнивать производственную систему относительно потребностей и целей.

На локальном уровне снижать ошибки можно за счет повышения уровня дисциплины, устойчивости и равномерности процессов.

Под дисциплиной здесь понимается способность выполнять запланированные действия в запланированные сроки.

Дисциплина зависит от двух факторов. Во-первых, это воля, компетентность и изобретательность (креативность) ответственных лиц. Во-вторых, это независящие от должностных лиц обстоятельства, связанные с входным потоком ресурсов. При наличии дефицита ресурсов или проблемы их качества становится невозможно поддерживать исполнительскую дисциплину. Необходимым условием дисциплины становится согласованность планов всей цепочки исполнителей.

Внедрение МОСБ позволит значительно уменьшить ошибки управления, позволяя формировать решения с большой надежностью их осуществления. Обеспечивая экономический рост на уровне более 15% в год.

Производство автобусов в СССР

Внедрение МОСБ может быть реализовано в сжатые сроки на основе данных счет-фактур, стандартизации бухгалтерского учета в части списания производственных затрат, анализа списочного состава работников в организации и учета рабочего времени. В настоящее время проект внедрения МОСБ «САЙБЕРПЛАН» прорабатывается группой под руководством зав. кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ, доктора экономических наук, профессора Елены Николаевны Ведуты.

Внедрение «САЙБЕРПЛАН» даст возможность формировать значительно более согласованные планы и решения, чем при существующей практике. Что позволит значительно повысить авторитет власти и бюрократического аппарата, повысит уровень доверия общества. Это будет происходить за счет роста объема производимых благ и формирования реалистичных выполнимых обещаний и ожиданий общества.

Применение МОСБ в управленческой практике может быть постепенным, с опорой на существующую властную вертикаль и структуру управления экономикой.

Модель МОСБ позволяет итерационно согласовывать план хозяйственной деятельности, использую прямую и обратную связь. В процессе согласования планов и решений важную роль будут играть достижения уже построенной информационной инфраструктуры.

Различные цифровые платформы также повышают согласованность и эффективность большого количества экономических субъектов. Полезность этих платформ для общества определяется следующими факторами:

эффективностью механизмов прямой и обратной связи;

снижением потребности в действии закона стоимости;

смещение приоритетов на долгосрочные цели.

Подходы бережливого производства позволяют увеличивать внутреннею стабильность и согласованность хозяйственных субъектов, усиливают спрос на расширение согласованности с контрагентами. Согласованность между контрагентами может быть обеспечена за счет МОСБ.

Крупные инфраструктурные проекты могут приносить наибольшие экономические эффекты, а могут лечь непосильным бременем ошибочных экономических решений.

Для выбора направления инвестиций большого масштаба, таких как строительство скоростных железных дорог, требуется большой уровень согласованности. Обеспечить этот уровень согласованности можно за счет адекватных динамических моделей конструирования будущего, таких как МОСБ. Тем самым получив наиболее масштабные положительные экономические эффекты и развитие общества.

Решение проблемы разрушительных последствий научно-технического прогресса

Следствием ускорения научно-технического прогресса является нарастание скорости изменений и соответственно хаоса в системе.

Основным демпфером постоянного изменения структуры экономики являются свободные людские ресурсы. Люди, которые могут быть быстро включены в работу новых компаний или расширение существующих.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Набор новых сотрудников за счет извлечения их из существующих устойчивых цепочек приводит к нарастанию хаоса и необходимости локального резервирования трудовых ресурсов, снижая общую производительность труда.

Особенностью ускорения изменений через внедрение инноваций является потребность в высококвалифицированных кадрах.

Эта проблема сейчас решается в основном через фриланс. Однако закон стоимости здесь играет большую роль. С одной стороны, нужных специалистов не хватает, и приходится сильно переплачивать за их труд. С другой стороны, появляется много безработных, которых приходится содержать обществу. Эти безработные в момент поиска и ожидания нового рабочего места теряют свою квалификацию.

Институты образования в большинстве своем не успевают готовить качественных специалистов, способных на практике быстро включаться в востребуемую деятельность.

Использование динамической МОСБ позволит сформировать более точный долгосрочный запрос к системе образования.

Тем не менее будет важно создать систему поддержания высокой квалификации среди безработных. Для этого можно направить временно незанятых специалистов на участие в научных исследованиях и разработках. Основным условием такой работы должна стать мобильность. То есть человека из научного проекта можно быстро мобилизовать в производственную компанию.

Наличие такого демпфера высококвалифицированных кадров будет экономически оправдано, так как снизят риски по всей экономике, повысит уровень ее согласованности. Что приведет к повышению производительности труда в экономике в целом.

Эту систему можно реализовать через создание в обществе научного капитала через научные фьючерсы, как, например, предлагается в проекте Национальной Ассоциации Авторов и Правообладателей (НААП).

Проектный метод позволяет сглаживать всплески неопределенности и повышать уровень согласованности действий. Формирование культуры проектной работы должно начинаться со школы. В 2012 году в федеральный государственный образовательный стандарт средней школы проектная деятельность обучающихся была внесена как сквозной компонент с 1-го по 11-й классы. Вместе с тем важна системная и успешная практика, подготовленность педагогов организовывать такую работу с детьми и молодежью. В этом плане важную и интересную работу проводят организаторы Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», стимулируя развитие проектного мышления у подрастающего поколения.

Важным инструментом согласованности в сложных видах деятельности является формирование доверительной среды среди талантливых деятельных личностей, лидеров своих сфер деятельности. Такую работу проводит конкурс «Лидеры России». Различные формы общественной самоорганизации участников очных этапов конкурса позволяют строить горизонтальные связи, обмениваться экспертизой.

Согласованность не дается нам бесплатно. Для создания согласованности необходимо потратить время и ресурсы на обработку информации. Стоимость работ по согласованию растет с квадратом различных вариантов. Чем больше вариантов решений, тем больше попарных сравнений этих решений между собой. Количество попарных сравнений растет пропорционально квадрату количества вариантов. Для пяти элементов это 20 сравнений, для десяти вариантов — это 90 сравнений. Сегодня в цене продукта на полке магазина более 50% цены составляют затраты на обработку информации, которые необходимы для достижения согласованности.

Uainfo.org Цены

Чем сложнее модели согласования, чем больше хаоса в экономике, тем дороже стоит процесс согласования.

Соответственно увеличение глубины разделение труда идет до того момента, пока выигрыш в производительности труда больше, чем затраты на согласование производственных цепочек.

Отсюда становится понятным, почему бережливые производства могут быть эффективнее компаний со сложными и дорогими ERP системами.

Такая логика задает способы поиска решений, направленных на повышение производительности труда. Становится легче предсказывать направление последствий управленческих решений различных уровней, от корпоративных до государственных.

По существу, одним из оснований экономического и финансового кризиса является повышение себестоимости конечного продукта за счет усложнения мировой экономической системы больше, чем выигрыш в себестоимости от объединения рынков.

С этой точки зрения переход к макрорегионам может быть оправданным подходом для роста производительности труда. Также хорошими направлениями будут технологии и решения, упрощающие организацию производства и логистики. Такие как аддитивные технологии, технологии искусственного интеллекта, оптимизирующие логистику, упрощающие конструкцию (например, электромобили), сокращение ассортимента продуктовых линеек и т. п.

Глубинная причина экономического спада в мире

Решающий вклад в развитии технологий последних трёх десятилетий сыграла интеграция модели распределения и стимулирования спроса развитых стран Запада с достижениями фундаментальной и прикладной науки СССР. После развала СССР огромное количество научных коллективов иммигрировало в развитые страны вместе с решениями и достижениями, созданными на базе СССР.

На данный момент мир уже не может воспроизвести эту модель. Невозможно создать такого объема и длины согласованные и управляемые производственные и метапроизводственные цепочки, которые стали основанием для технологического расцвета последних десятилетий.

Надежды на необходимое повышение согласованности через развитие информационных технологий не оправдываются. В рамках доминирующей экономической парадигмы это невозможно.

Существующие модели требуют вычислительной мощности пропорционально квадрату количества элементов. Так как каждый новый экономический субъект в цепочке создает дополнительную степень свободы.

Серверная

Более того, все модели, в том числе основанные на искусственном интеллекте, строятся на статистике из прошлого. И любые более-менее крупные изменения делают бесполезными выводы на основе этих моделей и обесценивают качество работы искусственного интеллекта.

Поэтому никакой рост вычислительных мощностей не даст нужного эффекта в обозримом будущем.

Волны Кондратьева могут не сработать. Так как для начала новой волны требуется внедрение технологии повышения согласованности производственных цепочек на новом уровне научно-технического прогресса.

Роль бюрократии и менеджмента больших корпораций

Важно отметить роль бюрократии и менеджмента больших корпораций. В ситуации непредсказуемых для них изменений эти две влиятельные группы ведут себя схожим образом. Они защищают свое существование с помощью консерватизма.

Если бюрократия формирует поле своей безответственности и опору на выполнение инструкций, то менеджмент корпораций старается монополизировать свою нишу. И тот, и другой подход ведет к снижению уровня внедрения сложных капиталоемких инноваций, которые могут повлиять на жизнь больших производственных цепочек. Основная причина такого поведения кроется в отсутствии инструментов предсказания последствий сложных инновационных решений.

Итогом такого положения дел мы видим существование технологий, способных накормить в несколько раз больше людей, чем население Земли, решить проблему с энергией и мусором, но не видим организационного хозяйственно-экономического механизма по внедрению позитивных изменений в жизнь.

Надо понимать отсутствие злого умысла у властной элиты. В заданных сложных условиях экономического хаоса они просто не могут действовать лучше.

Монополии, бюрократия и существование сложных производственных цепочек по объективным законам сдерживают действие закона стоимости, искажая отраслевые пропорции.

Закон стоимости и динамическая модель МОСБ

Закон стоимости — стихийный регулятор распределения ресурса общественного рабочего времени в соответствии с потребностями общества, который пробивает свой путь через кризисы, катастрофы, насильственно приводя все к пропорциональности, которая тут же исчезает.

Динамическая модель МОСБ, имитируя в своих расчётах действие закона стоимости, тем самым создаёт условия для ликвидации его стихийного действия, что исключает появление разрушительных экономических кризисов. А в случаях неожиданных природных факторов, таких как стихийные бедствия, пандемии и т .п., применение модели позволит снизить негативные последствия и ускорить восстановление экономики.

Виктория Ивановская Первомайская демонстрация

Эта модель могла быть создана только в СССР, имевшем высшую степень развития практики планирования, направленной на учёт действия объективных экономических законов для обеспечения пропорционального развития экономики. При отсутствии такой плановой практики создание динамической модели МОСБ невозможно. Ее создателем стал ученый-кибернетик Николай Ведута, благодаря его системному мышлению инженера-механика, трудовой деятельности на всех уровнях планирования экономики в СССР и знанию «Капитала» Маркса, кибернетики Норберта Винера, модели межотраслевого баланса Василия Леонтьева. Модель МОСБ является единственным инструментом, позволяющим государствам (мировой экономике) выйти на магистраль устойчивого роста общественного блага.

Ее внедрение не требует никаких экспериментов над человечеством, поскольку расчеты по ней проводятся на компьютерах. Результаты расчетов производственных цепочек, обеспечивающих максимизацию темпов роста конечного продукта в структуре, заказанной конечными потребителями (государством, домашними хозяйствами, экспортёрами), значительно повысят эффективность управленческих решений по распределению инвестиций между отраслями материального производства.

Модель представляет собой систему алгоритмов расчета сбалансированного плана «затраты-выпуск», которая работает в режиме online и гибко реагирует на все изменения в конечном спросе и предложения инновационных проектов. Она является единственной в мире динамической цифровой технологией для макроуровня, обеспечивающей учет обратной связи от всех потребителей и производителей. В отличие от всех других цифровых технологий, обслуживающих кризисное развитие экономики, она является единственной кибернетической технологией, позволяющей конструировать будущее в направлении роста общественного блага.

Направление перспективы

Для достижения новой высоты развития цивилизации требуется достичь значительно более высокого уровня согласованности производственных цепочек, частных, общественных и экологических интересов. Необходимо переходить на парадигму конструктивного сотрудничества. В основе такого перехода должна лежать особая модель хозяйственно-экономического механизма.

«Сбылись мечты народные». Советский плакат

Единственной моделью, способной обеспечить требуемый уровень согласованности на любых масштабах человеческой деятельности, от средних компаний, крупных корпораций регионов, государств, макрорегионов и мира, является динамическая модель МОСБ, созданная Николаем Ивановичем Ведутой.

Эта модель хорошо интегрирует опыт государственного планирования СССР и влияние закона стоимости на распределение, используемое в либеральной модели. Степень цифровизации экономики России позволяет реализовать эту модель за несколько месяцев. Внедрение в процесс принятия решений может быть плавным, постепенным, без непонятных рисков. В то же время внедрение модели позволит уменьшить риски и увеличить устойчивость банковской системы.

Россия имеет реальную возможность интегрировать все лучшее из мировой практики развития экономики и практически создать новую эффективную модель для всего мира. Постепенное внедрение динамической модели МОСБ сделает возможным переход мирового сообщества в парадигму конструктивного сотрудничества и устойчивого развития, без необходимости проживания опасных для существования цивилизации глобальных катаклизмов.