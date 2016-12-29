Александр Лебедев
Последние публикации
Правосудие по-суражски: на Брянщине продолжаются суды против закрытия школ
28 декабря Суражский районный суд Брянской области под председательством судьи 4 квалификационного класса Нефёдова Э. А. отказался признать незаконной ликвидацию Глуховской школы. Таким образом, очередной представитель Фемиды стал на сторону оптимизаторов сети образовательных учреждений Брянской...
29 декабря 2016
Ликвидаторы школ Брянщины перевозят детей по разбитым дорогам
В предыдущей статье мы рассказывали о том, что жителям деревни Старое Колышкино, расположенной в Дубровском районе Брянской области, удалось добиться в суде признания незаконным постановления о ликвидации школы, в которой учатся их дети. Однако суды не всегда становятся на сторону граждан в их...
28 декабря 2016
Победа в суде – надежда на сохранение школ и жизни сёл Брянщины
14 декабря Дубровский районный суд Брянской области под председательством судьи Мазовой О. В. решил удовлетворить иск о признании незаконным решения о ликвидации Трёхбратской школы. В решении указано: Признать незаконным постановление администрации Дубровского района Брянской области от 09.06.2016...
27 декабря 2016
Оптимизация по-брянски: понимают ли власти, к чему приведет ликвидация школ
В Брянской области продолжается история с ликвидацией школ, большинство из которых было закрыто без шума. В единичных случаях жителям удалось отстоять своё право на доступное образование. В ряде мест родители и учителя до сих пор не оставляют попыток добиться правды. Корреспондент ИА REGNUM узнал...
20 октября 2016
С 1 сентября! — в Брянской области продолжают утилизировать сельские школы
Ученики сразу нескольких небольших школ в Брянской области пойдут 1 сентября в новые школы, которые расположены за несколько десятков километров от их домов. Многие сдались натиску местных чиновников, которые, не думая о психологическом состоянии школьников, продолжают оптимизировать систему...
1 сентября 2016