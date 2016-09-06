



Александр Лебедев РВС Школа имени Героя Советского Союза И.Н. Лагутенко в посёлке Лесной Суражского района Брянской области

Ученики сразу нескольких небольших школ в Брянской области пойдут 1 сентября в новые школы, которые расположены за несколько десятков километров от их домов. Многие сдались натиску местных чиновников, которые, не думая о психологическом состоянии школьников, продолжают оптимизировать систему учебных заведений. Но родители школьников, которые учатся в нескольких школах, все-таки пытаются противостоять воле чиновников. ИА REGNUM выяснил, что отстаивают сельчане.

Сопротивление ликвидации продолжается в четырех школах района. Родители недовольны тем, что их детям придется оставить вполне пригодные для обучения здания, придется привыкать к новым условиям и мучиться, тратя силы и время на многокилометровую дорогу до школы и обратно.

Александр Лебедев РВС Глуховская школа Суражского района Брянской области

К примеру, практически всенародное «восстание» организовали родители детей, которые должны учиться в Глуховской школе Суражского района. В этом году в школу должны были пойти 30 учеников. Усилиями родителей здание школы было практически полностью подготовлено к началу учебного года. Однако благодаря усердию администрации Суражского района сперва был фактически развален педагогический коллектив школы. Потом, после поступления от администрации настойчивого предложения, от которого «нельзя было отказаться», значительная часть родителей написала заявление о переводе в другую школу. Родителям сказали, что школа закрыта.

Александр Лебедев РВС В Глуховке гордились своими учениками

На сторону жителей встала прокуратура, которая нашла нарушения при вынесении решения о ликвидации школы. 30 августа должно было состояться судебное заседание по иску прокуратуры. Представители администрации Суражского района на заседание не явились, попросив перенести слушание, представители районного отдела образования судебное заседание и вовсе проигнорировали. В зале суда в качестве слушателей присутствовали жители Глуховки. Судья заявил, что до вынесения решения постановление о закрытии школы приостановлено, и администрация обязана обеспечить в Глуховской школе учебный процесс. Но та, похоже, не намерена этого делать.

фото предоставлено жителями села Кибирщинская школа в Красногорском районе

Похожая доля и у школы имени Героя Советского Союза И.Н. Лагутенко в посёлке Лесной Суражского района Брянской области. 1 сентября прошлого года здесь сели за парты 17 учеников. В посёлке проживает 22 ребёнка дошкольного возраста, которые, в случае закрытия школы, будут вынуждены ездить в переполненные суражские школы.

Александр Лебедев РВС Спортзалу школы в Лесном позавидуют и в городских учебных заведениях

Здание этой школы удивляет своим размером и основательностью, нестандартной для небольшого посёлка. Видно, что у её основателей были серьёзные планы. А таких спортивных залов и в городе надо ещё поискать. Здесь есть и хоккейный корт, и оборудованная полоса препятствий. При взгляде на всё это, первой приходит мысль: это насколько же надо быть бесхозяйственным, чтобы такую школу просто взять и закрыть? Кем возомнили себя ликвидаторы, утилизирующие такие ценности, вверенные в их распоряжение? Всё это поддерживается силами родителей и неравнодушных жителей посёлка.

Но чиновники решили иначе: 30 августа в школу приехала делегация из отдела образования, которая вручила директору Елене Рамоненко распоряжение «о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)».

фото с официального сайта школы Трёхбратская школа в деревне Старое Колышкино Дубровского района

Трёхбратскую школу, которая расположена в деревне Старое Колышкино Дубровского района, сейчас тоже пытаются отстоять в суде. Двухэтажное здание школы построено в 1994 году. Жители активно сопротивлялись закрытию школы, провели митинг. Однако администрация Дубровского района «осчастливила» полтора десятка учеников тем, что им теперь придётся тратить драгоценное время на дорогу в Сещинскую школу. Такой вот парадокс: в лихие 90-е построили, вопреки всему, а в наши дни — закрывают.

фото предоставлено жителями села Кибирщинская школа в Красногорском районе

В случае с четвертой школой, Кибирщинской, которая находится в Красногорском районе, и вовсе пахнет криминалом. Как заявляют родители учеников, они подверглись жесточайшему прессингу со стороны властей. Им угрожали изъять детей, если они не подчинятся требованию о переводе в другую школу. А многодетную семью одной из активных защитниц школы и вовсе грозят выселить из дома.

При этом брянские власти предпочитают оставлять без комментариев все просьбы, требования и петиции жителей. Только единожды губернатор Александр Богомаз высказался по этому поводу, заявив, что школьников должны учить профессионалы, а ситуаций, при которых учителя ведут по несколько предметов и занимают по множеству должностей, не должно быть. Однако все равно получается, что школьники страдают из-за недоработок властей: задача обеспечивать даже маленькие школы кадрами и завлекать учителей в села, явно лежит не на родителях и учениках. В любом случае, проще закрыть школу и фактически погубить село, чем работать над поставленными задачами.

При этом, как сообщают представители «Родительского Всероссийского Сопротивления», граждане, ставшие на защиту этих школ, твёрдо намерены защищать права своих детей на доступное образование в суде. Родительское сообщество России со своей стороны будет оказывать посильную помощь.

Очевидно, что ликвидация школ, являющихся в глубинке зачастую последними из уцелевших образовательных и культурных центров, в подавляющем большинстве случаев приведёт к гибели самого поселения. Поступая так, власть обрекает проживающее в них население на прозябание и вымирание. Такая политика похожа, скорее, на утилизацию села в России.