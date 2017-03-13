В Брянской области продолжается история с ликвидацией школ, большинство из которых было закрыто без шума. В единичных случаях жителям удалось отстоять своё право на доступное образование. В ряде мест родители и учителя до сих пор не оставляют попыток добиться правды. Корреспондент ИА REGNUM узнал, что происходит сейчас в селах, где чиновники решили закрыть школы.

Александр Лебедев Остановка, которую сделали для учеников Кибирщинской школы, состоит из двух старых бетонных плит без навеса

Трёхбратская школа деревни Старое Колышкино Дубровского района.

Здесь 13 октября прошло очередное судебное заседание. Жители деревни и вставшая на их сторону прокуратура настаивают на том, что решение о ликвидации их школы принято с грубыми нарушениями законодательства.

Трёхбратская школа, размещённая в практически новом здании 1994 года постройки, давала детям достойное образование. Во внеурочное время энтузиастами были организованы занятия по бисероплетению, бумагопластике, танцевальный и театральный кружки, волейбольная секция. Здесь работал и уникальный авиамодельный кружок, где школьники получали навыки конструирования, построения и чтения чертежей, что помогало им поступать и успешно обучаться в технических учебных заведениях. Всё это было уничтожено вместе со школой.

Возмущение граждан вызвано не только тем, что нарушены права их детей на получение доступного образования — посёлок оказался лишён последнего островка культурной жизни. Практически все праздники для жителей проводились в здании школы, так как сельский клуб не отапливается, а из работников в нём осталась одна уборщица. Оказалась закрытой и поселковая библиотека, также размещавшаяся в здании школы.

Власти не прислушались к мольбам жителей и продолжают бескомпромиссно настаивать на целесообразности закрытия школы, являющейся для людей символом жизни деревни. И это вовсе не высокопарные фразы: с момента ликвидации школы две семьи, в которых были школьники, уехали, три дома выставлены на продажу, то есть наметился отток жителей.

А между тем, Старое Колышкино нельзя назвать бесперспективным в плане развития. Деревня газифицирована, обеспечена водоснабжением, есть даже центральная канализация. Здесь функционирует крепкое фермерское хозяйство, открывается цех по изготовлению полуфабрикатов. То есть нужны рабочие руки. Но кто захочет поселиться в месте, где уничтожается социальная инфраструктура?

Всё это ещё не поздно спасти. Именно поэтому жители и обратились в суд в поисках справедливости. Надо заметить, что судья Ольга Мазова, ведущая это непростое дело, внимательно изучает материалы и доказательства сторон. Очередное заседание назначено на 27 октября. Хотелось бы, чтобы и областные власти как-то заступились за жителей деревни Старое Колышкино.

Кибирщинская школа Красногорского района Брянской области.

А вот родители учеников Кибирщинской школы уже потерпели поражение в суде первой инстанции. Обычно подобные дела длятся месяцами, поскольку требуют всестороннего рассмотрения доказательств и доводов сторон. Однако судья Красногорского районного суда Брянской области Вера Шаповалова, видимо, сочла, что для вынесения решения, от которого зависит судьба и без того обездоленной деревни, вполне было достаточно и одного заседания. Она приняла сторону ликвидаторов, которые, к слову, утверждают, что в этом деле главное для них — это забота о детях.

Ранее мы рассказывали о том, как Кибирщинских школьников лишили праздника в День знаний, не разрешив проводить праздничную линейку на территории школы.

Деревня Кибирщина — это удалённый уголок Брянщины, расположенный практически на границе с Белоруссией. Сюда ведёт извилистая дорога ужасного качества. Передвижение по ней даже летом представляется небезопасным. В случае, если родителям не удастся добиться правды, школьникам придётся и в снег, и в грязь, и в гололёд дважды в день испытывать «заботу» красногорских властей, следуя по ней за знаниями и обратно. Ожидать школьный автобус придётся под открытым небом, так как остановочный пункт выполнен из двух старых бетонных плит и не имеет навеса.

Жители Кибирщины испытали на себе ювенальную изобретательность красногорских чиновников, которые заявили, что у тех, кто не напишет заявление о переводе в другую школу, могут изъять детей. Такая своеобразная попытка оказать влияние на родителей была облечена в форму разъяснения гражданам их конституционных прав и обязанностей.

Красногорская администрация вывезла из школы компьютеры, телевизоры, музыкальные центры, холодильники, кастрюли, не дожидаясь завершения судебного разбирательства. Дальнейшая судьба экспонатов музейной комнаты и стендов с фотографиями односельчан, воевавших в Великой Отечественной войне не определена. Всё это было «заботливо» оставлено в неохраняемом и неотапливаемом здании школы. При расчёте «экономического эффекта», ликвидационная комиссия не учла расходы на его дальнейшее содержание. Для каких социальных нужд намерена красногорская администрация использовать его в деревне, обрекаемой на вымирание, непонятно. Зато нетрудно себе представить, во что оно вскоре превратится при такой эксплуатации.

Расходы на перевозку детей, амортизацию транспорта, оплату водителю и сопровождающему работнику, приведение дороги в соответствие с ГОСТом также не были учтены. Возможно, из-за того, что при скрупулёзном подсчёте расходов «экономический эффект» мог оказаться отрицательным и отчитаться о многомиллионной экономии госсредств не получилось бы.

5 октября педагоги по всей стране принимают поздравления со Всемирным днём учителя, получают грамоты и подарки от признательных властей. Со всех сцен звучит: «Учителями славится Россия!» Учителя Кибирщинской школы встретили свой профессиональный праздник в неотапливаемом здании школы, никто их не награждал и не вручал цветов в торжественной обстановке. На следующий день их уволили.

Глуховская школа Суражского района Брянской области.

Мы уже рассказывали, как День знаний здесь прошёл при закрытых дверях — пришедших на линейку школьников и их родителей встретил навесной замок. Ранее здесь занимались 30 учеников. Когда жители деревни высказались против закрытия школы, их стали сперва уговаривать перевести своих детей в другие учебные заведения, но, когда это не дало желаемого результата, чиновники перешли к другой тактике: было заявлено, что школа в любом случае будет закрыта, а потому отказ от перевода детей в другие школы будет расцениваться как нарушение права ребёнка на получение основного общего образования, закреплённого в Конституции. Люди, естественно, испугались, и большинство из них выполнило требования властей. Некоторые из них продолжали надеяться на суд, где в это время рассматривался иск прокуратуры с требованием признать ликвидацию Глуховской школы незаконной.

Судебная история по Глуховской школе вызывает изумление: 30 августа представители администрации в суд не явились и заседание перенесли на 7 сентября. При этом судьёй было заявлено, что на время разбирательства действие постановления о ликвидации приостановлено, а значит, 1 сентября школа всё-таки должна была принять учеников.

В суде 7 сентября выяснилось, что ещё 19 августа администрация Суражского района отменила собственное постановление о ликвидации Глуховской школы. На вопрос судьи о том, почему данное постановление не было опубликовано, представитель суражской администрации вразумительного ответа не дал. Казалось, что теперь Глуховская школа точно должна возобновить свою работу. Но этого снова не произошло.

На жалобу граждан прокурор Суражского района Виталий Гончаров дал ответ, что в действиях суражской администрации им не найдено нарушений, сославшись на то, что родители сами перевели своих детей в другие школы.

А дальше произошло нечто совсем удивительное: в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по Глуховской школе появилась запись о том, что школа уже ликвидирована. На основании чего это произошло, непонятно. Родители обездоленных учеников Глуховской школы подали очередной иск в суд.

Школа имени Лагутенко посёлка Лесное Суражского района Брянской области.

Не менее загадочная ситуация сложилась со школой посёлка Лесное Суражского района Брянской области. Здесь было длительное противостояние незаконной ликвидации, увольнение директора школы Елены Романенко без объяснения причин, активное несогласие граждан отправлять своих детей в другую школу.

В начале сентября родителям и областному департаменту образования в лице Татьяны Кулешовой удалось найти компромисс по вопросу будущей судьбы школы: она будет реорганизована путем создания филиала школы №3 г. Суража, уволенная без объяснения причин Елена Романенко станет заведующей филиалом, школа и далее будет носить имя Героя Советского Союза Ивана Лагутенко. Жители посёлка радовались тому, что справедливость восторжествовала, школа, пусть и с урезанным статусом, но будет продолжать своё существование.

Однако радость их была недолгой. Постановление администрации Суражского района №915 от 6 сентября 2016 года о реорганизации школы до сих пор не опубликовано, а значит, не вступило в законную силу. Согласно статье 13.1 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации. За прошедшие с тех пор полтора месяца этого так и не было сделано. При этом, судя по документам, процесс ликвидации школы продолжается — Николай Кириченко был назначен новым председателем ликвидационной комиссии, о чем 8 сентября (то есть уже после достижения договорённости между областным департаментом образования и жителями) была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

Елене Романенко, приступившей к работе в качестве заведующей филиала с 7 сентября, в конце месяца было заявлено, что в этой должности её на работу не возьмут, предложив лишь место учителя физики.

Получается, что до сих пор обещания, данные гражданам представителем департамента образования Брянской области, не выполнены. Мысль о том, что жителей посёлка Лесное в очередной раз водят за нос, укрепляясь, перерастает в убеждение. Отношения между властью и гражданами вновь рискуют выйти из договорных рамок и перейти в плоскость судебных разбирательств.

Непонятно только, зачем Брянские власти принимают решения и прибегают к методам, которые очевидным образом ведут к росту протестных настроений в обществе.