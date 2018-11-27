Александр Красовский
Последние публикации
Кривое зеркало СМИ и реальное отношение граждан РФ к секспросвету в школах
Всякое внедрение в России какой-нибудь опасной инициативы, которая гарантированно вызовет сопротивление в обществе, обязательно сопровождается организованной информационной кампанией. Она нужна для того, чтобы приготовить общество, сломить его сопротивление, показать ему ложную картину мира, при...
27 ноября 2018
Русские своих не бросают! А российские чиновники?
Миграционная служба Санкт-Петербурга отказала русским беженцам из Сирии в предоставлении временного убежища в России. Людмила Моамар (девичья фамилия Трофимова) родилась в СССР, в 1989 году она вышла замуж за гражданина Сирии Фареса Моамара, учившегося у нас в стране на медика, и выехала с ним в...
5 июня 2018
Украинский урок для России: после декоммунизации будет солженицизм
В Кисловодске набирает обороты «топонимический скандал»: на днях Общественный совет (ОС) города с легкой руки председателя городского комитета по культуре Инны Сквиренко одобрил переименование сразу нескольких улиц в историческом центре города-курорта. Масла в огонь подлила инициатива властей по...
31 июля 2017
Как вести пропаганду гомосексуализма в школе? — Под видом профилактики ВИЧ
Несколько недель назад в городе Челябинске разразился нешуточный скандал. В интернет попало видео урока по профилактике ВИЧ, снятого челябинскими школьниками на телефон. Видео повергло в шок родительскую общественность. «Что касается орального секса, здесь нужно пользоваться мужчинам, пользуются...
23 июня 2017
Как в Челябинске «борются» со СПИДом — развращая детей и рекламируя ВИЧ
Представьте себе ситуацию, что Вы родитель и Вашему ребенку-подростку предлагают проведение в школе уроков профилактики ВИЧ-инфекции? Скорее всего, Вы решите, что это нужная и серьезная тема, и ребенок, получив необходимые знания, будет способен оградить себя от столь страшного заболевания, как...
13 июня 2017