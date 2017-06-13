Представьте себе ситуацию, что Вы родитель и Вашему ребенку-подростку предлагают проведение в школе уроков профилактики ВИЧ-инфекции? Скорее всего, Вы решите, что это нужная и серьезная тема, и ребенок, получив необходимые знания, будет способен оградить себя от столь страшного заболевания, как ВИЧ-инфекция и других ИППП. Т. е. ребенок будет знать о негативных последствиях половой распущенности, о необходимости достижения самодостаточности и личностной зрелости до вступления в половую активность. И когда наступит этот важный момент в жизни молодого человека или девушки, они ответственно подойдут к вопросу защиты своего здоровья.

Jobway.ru Сергей Авдеев

Именно такими доводами и завлекают на свои семинары-тренинги подростков различные НКО, работающие на ниве антиспидовой темы. Причем это делается централизованно и с выделением бюджетных средств. А родители, осознав важность заявленной темы и конечно же, не подозревающие никакого подвоха, дают согласие на посещение детьми таких семинаров.

Что же происходит на самом деле на этих семинарах-тренингах? Это можно легко узнать, ознакомившись с программами, по которым эти тренинги проходят.

Возьмем, к примеру, программу семинара-тренинга для школьников 10−1-х классов города Челябинска «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции», проводимые на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр профилактического сопровождения «Компас» г. Челябинска. Занятия по этой программе проводятся с 2008 года.

Вообще, МБУ ЦПС «Компас» был учрежден Управлением по делам молодежи Администрации города Челябинска в 2006 году. Как сообщается на сайте центра, ежегодно в тренингах по репродуктивному здоровью для девочек (8-й класс), профилактике зависимости (для учащихся начиная с 9-го класса), профилактике ВИЧ-инфекции (для учащихся начиная с 9-го класса) принимает участие около 1000 старшеклассников.

Так вот! Ни о каком целомудрии и культивировании семейных ценностей речи в данном семинаре, вопреки заявленному, не идет. Так называемые педагоги на занятиях рассказывают детям о различных видах секса и о допустимости беспорядочной половой жизни, лишь бы это происходило с презервативом.

Так и проходили бы по-тихому эти уроки и продолжалось бы втихомолку растление наших детей, за наши же деньги, если бы ученики, возмущенные секспросветом, не записали видеозапись с очередного урока и не показали бы ее родителям.

Увидев данное видео, возмущенные родители обратились в общественную организацию защиты семьи РВС, которая уже на протяжении нескольких лет стоит на защите традиционных российских ценностей и противостоит внедрению ювенальных технологий в России. По счастью оказалось, что РВС аккредитована в Роскомнадзоре как экспертная организация, то есть она может проводить экспертизы и выявлять негативный контент, который наносит вред здоровью детей и подростков.

Выводы экспертизы были неутешительны. Эксперты Роскомнадзора сделали заключение о том, что «программа тренинга отрицает семейные ценности, эксплуатирует интерес к добрачному и внебрачному сексу, формирует установку на раннюю половую жизнь. Более того, она способна вызвать у детей тревожные и депрессивные эмоциональные состояния, спровоцировать возникновение страхов и способствовать формированию асоциальных форм поведения. Кроме того, программа и урок наносят вред развитию творческих способностей у детей. Информация, содержащаяся в программе и протоколах уроков, должна быть запрещена для несовершеннолетних. Недопустимо использование этой информации в качестве информативно-учебного материала во всех видах занятий».

Все мы знаем, что секспросвет является неотъемлемой частью западной идеологии, которую усиленно пытаются внедрить и в России с начала 90-х годов. Первую волну внедрения секспросвета в наши школы в 90-х годах начала госпожа Лахова Е. Ф., бессменный председатель организации «Союз женщин России» и давнишняя лоббистка секспросвета среди школьников. Это она добилась того, что проекты «Планирование семьи» и «Половое воспитание школьников» в России финансировались много лучше программы «Дети-сироты». Она же продвигала законопроект «О репродуктивных правах женщин», поощряющий аборты и стерилизацию «по социальным показаниям», т. е. по бедности. Но родителям удалось тогда остановить эту порочную практику.

Естественно, интересанты международных организаций по регулированию народонаселения на этом не успокоились. И не оставили попыток по внедрению секспросвета среди российских школьников, конечно же, под гуманистическими предлогами заботы о здоровье подрастающего поколения.

И хотя многие международные фонды были вынуждены прекратить свою деятельность на территории России по причине их «нежелательности», а также за попытки «через распределение грантов влиять на политические процессы в России», их дело продолжили прикормленные ими доморощенные педагоги, медицинские и социальные работники.

Начальник Управления по делам молодежи администрации г. Челябинска Сергей Александрович Авдеев — классический пример такого отечественного интересанта, который продвигает западные идеи международных фондов, деятельность которых запрещена в России.

Рассмотрим его биографию. Как сообщают открытые источники, Сергей Александрович родился 30 июля 1977 года в городе Тарту (Эстония). В 2002 году «окончил медицинскую академию, много путешествовал по миру, работал санитаром в ожоговом центре и врачом в международной организации «Врачи без границ»».

С 2001-го внешний эксперт программы AFEW «Охрана здоровья в УИС Российской Федерации», руководитель отдела профилактики Центра СПИД Клиники ЧГМА г. Челябинска, координатор программы ЧГОО НИЦ «Есть Мнение» «Равный обучает равного».

Вот как он сам описывает начало своего сотрудничества с международной организацией AFEW:

«На пятом же курсе меня как студента медицинского вуза пригласили работать на добровольной основе в общественную организацию, которая занималась профилактикой ВИЧ и наркозависимости среди подростков. Я провел несколько семинаров для школьников 8-го класса о путях передачи ВИЧ-инфекции и о вреде наркотиков. Работал «за интерес», абсолютно бесплатно, и вскоре там мне предложили небольшой зарплатный проект».

К слову сказать, во время путешествий по миру у Авдеева даже город любимый появился — Лондон.

После такого стартапа карьера Авдеева пошла в гору. С 2004-го консультант Управления ООН по наркотикам и преступности.

С 2005-го он становится координатором проекта совместно с детским фондом ООН — ЮНИСЕФ по профилактике передачи ВИЧ. А в 2006 году назначается на должность директора МУ ЦПС «КОМПАС» (г. Челябинск). С 2007 года имеет честь быть консультантом детского фонда ООН — ЮНИСЕФ.

Ну, а с 2010 года Сергей Александрович становится начальником управления по делам молодежи администрации города Челябинска, где исполняет свои обязанности по сегодняшний день.

Как видим, Сергей Авдеев имеет давнишние и тесные связи с международными западными фондами и организациями, работающими в сфере охраны здоровья и планирования семьи (читаем сокращения народонаселения).

Это и «Врачи без границ» и AFEW и ЮНИСЕФ. И поскольку этот факт утаить невозможно, сам подтверждает, что «это имело место быть».

Сотрудничая с международными фондами и организациями, Авдеев научился и соответствующей риторике, которая должна была усыплять бдительность родителей.

Еще в 2015 году Сергей Александрович уверял журналистов о том, что на семинарах, проводимых «Компасом», речь идет исключительно о «воздержании и верности».

«Вот уже 15 лет мы проводим для школьников семинары и тренинги о том, как не заразиться ВИЧ, — рассказывает Сергей Авдеев, руководитель управления по делам молодежи администрации Челябинска. — Стараемся привлекать подлинных профессионалов. Ни в коем случае не допускаем секс-просвет. В первую очередь психологи рассказывают на тренинге о ценности семьи. О том, что половую жизнь нужно начинать как можно позже и хранить верность своему партнеру. Глядишь, подросток вспомнит наш тренинг и девочку в кино поведет, а не в укромное местечко. Жалоб от родителей ни разу не было. Звонили, интересовались, о чем именно рассказывали их детям, — не более», — читаем в КП.

Интересно, как эта риторика сочетается с программой проведения семинара тренинга для учеников 10−11-х классов школ города Челябинска «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции», на основе которой и проводятся занятия с детьми? Ведь в данной программе не только ни слова не говорится о «воздержании и верности», но и предлагается детям поучаствовать в ролевой игре «Кинопроект», в которой заражение ВИЧ происходит через рукопожатие, тем самым имитируются беспорядочные половые контакты (не менее трех, четвертый — по желанию).

И как слова о «недопущении секс-просвета» можно сопоставить с содержанием видеозаписи, сделанной школьниками на одном из таких тренингов, в которой «учитель» рассказывает о различных видах секса?

Высказываясь по поводу экспертного заключения, проведенного аккредитованными экспертами Роскомназдора, Авдеев ссылается на то, что, дескать это не входит в полномочия данного ведомства, поскольку данная программа не является СМИ.

Уточним, что экспертизе подлежит вся информационная продукция, за исключением учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию в образовательном процессе в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования.

Данная программа тренинга не была одобрена Министерством образования РФ, а писалась на базе одобренного Минобром РФ учебного пособия «Полезная практика: реальные альтернативы», которое, кстати говоря, было внедрено на территории России международной некоммерческой организацией The People-To-People Health Foundation в рамках проекта «Project Hope» (в переводе на русский язык: Проект «Надежда»). Партнерами данной организации, как можно догадаться, являются USAID (запрещена в России с октября 2012 года), UNICEF (запрещена в России с декабря 2012 года). Imperial College London и другие.

Как можно догадаться, никакого информационного согласия родителей на проведение подобных тренингов не было. И это еще одна уловка Авдеева, который заверял в своем интервью, что

«обязательно берется информированное согласие законного представителя — родителя ребенка, который идет на семинар. Без согласия родителей образовательные программы не проводятся».

И заявления родителей — живое тому доказательство. Да и какая разница вообще, было ли информационное согласие родителей или нет? Ведь скорее всего родители были введены в заблуждение серьезностью темы и статусом центра «Компас», поэтому, скорее всего, не знакомились подробно с информацией, которая преподносилась их детям на тренингах.

Заметим, что брат Авдеева, Юрий Александрович Авдеев, выпускник филологического факультета Тартуского государственного университета по специальности «Русский язык как иностранный», является начальником отдела медико-социальной помощи ГБУЗ Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер, г. Челябинск. До этого работал директором Центра общественных объединений администрации г. Челябинска, заместителем регионального директора неправительственной гуманитарной организации «СПИД Фонд Восток-Запад» (AIDS Foundation East-West). Соавтор руководства «Я хочу провести тренинг» по проведению семинаров по профилактике ВИЧ/СПИД, ИППП, наркомании.

По совместительству Юрий Авдеев явялется руководителем Челябинской городской общественной организации «Независимый исследовательский центр «Есть мнение».

Данный центр так же, как и «Компас», ведет свою работу в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. Также проводятся тренинги и семинары по вопросам сохранения здоровья, консультирование по вопросам, связанным с проблемой ВИЧ. Среди партнеров центра «Есть мнение» международная организация AIDS Healthcare Foundation logo и «Компас».

"Много лет назад челябинская городская общественная организация — независимый исследовательский центр «Есть мнение» изменила точку зрения на возможности совместной деятельности и в качестве главного партнера для реализации своих проектов выбрала государство. Данный подход полностью оправдал себя. Создано муниципальное бюджетное учреждение Центр профилактического сопровождения «Компас», который по сути осуществляет функции НКО, но получает финансирование из бюджета города Челябинска. Эта структура по-своему уникальна для области и страны в целом. Еще раз подчеркну, что ее создание является результатом взаимодействия некоммерческой организации, муниципалитета и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков», — поясняет появление «Компаса» Юрий Авдеев.

Кроме всего прочего, Юрий Авдеев является соучредителем автономной некоммерческой организации ООО «Скотланд — ярд». (Ох уж эта Англия!), которая активно участвует в госзакупках с участием Челябинской администрации и выигрывает их.

Несложно предположить, что налицо профессиональный семейный бизнес: один брат находит бюджетные средства, а другой эти самые средства осваивает. Бизнес — и ничего личного, как говорится.

Результаты экспертного заключение очень огорчили Юрия Авдеева, который написал на своей странице в Фейсбуке о том, что у него произошло «крушение идеалов».

В своем сообщении Юрий упомянул также и о жертвах ВИЧ-инфекции. Видимо, поэтому его исследовательский центр «Есть мнение» широко отмечает День памяти умерших от СПИДа, закатывая вот такие вечеринки в… закрытом гей-клубе «Корица».

Помимо этого, конечно же, «заботясь» о здоровье подрастающего поколения, там же в гей-клубе «Корица» центр совершенно безвозмездно раздает презервативы и лубриканты.

Ну, и если говорить «о сухих цифрах статистики», которые вызывают особую неприязнь у Юрия Александровича, следует отметить, что британские исследователи, анализируя тенденцию изменения подростковой беременности в 149 населенных пунктах Великобритании в период с 2009 по 2014 год, установили совпадение сокращения подростковой беременности с сокращением финансирования секс-образования (до уровня 1969 года). Авторы данного исследования (Дэвид Патон из бизнес-школы Университета Ноттингема и Лиам Райт из Университета Шеффилда) доказали, что фактически введение в школы курса секс-образования (секспросвет и т. п.) увеличило количество беременных девочек-подростков, абортов и матерей-одиночек. Согласно исследованию, уровень заболевания половыми болезнями уменьшился в тех районах, где финансирование так называемого секс-образования сокращалось больше всего.

Неужели об этом не знают челябинские борцы с ВИЧ-инфекцией?

Что же касается Челябинска, то сам Сергей Авдеев сообщает о том, что «начиная с конца 2013 года сохраняется тенденция увеличения количества лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в том числе и среди молодежи». А значит, исследования британских специалистов подтверждаются и в России. Проводимые семинары и тренинги среди школьников лишь культивируют интерес к раннему сексу, что приводит к увеличению ЗППП, ВИЧ-инфицированных, а также к незапланированным беременностям.

То есть наши челябинские «специалисты», зная о результатах своей деятельности, все равно продолжают развивать секспросвет, из чего можно сделать вывод о том, что они ведут целенаправленную работу против народа России. Поэтому просто необходимо дать им адекватный ситуации отпор, ведь на кону будущее России.

P.S. Подчеркнем, что сайт челябинского «Компаса» был закрыт сразу же после разразившегося скандала с экспертизой семинара-тренинга. Если его руководство так уверено в своей правоте, то спрашивается, зачем это было делать? Или все же рыльце-то ой как в пушку?