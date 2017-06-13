



S Pakhrin

Несколько недель назад в городе Челябинске разразился нешуточный скандал. В интернет попало видео урока по профилактике ВИЧ, снятого челябинскими школьниками на телефон. Видео повергло в шок родительскую общественность.

«Что касается орального секса, здесь нужно пользоваться мужчинам, пользуются презервативом. Женщина пользуется специальными женскими презервативами, либо салфетками, которые делаются из обычного презерватива, разрезаются вдоль, ну и собственно там… во все тяжкие», — заявляет некая «учительница» у школьной доски.

Ошарашены и возмущены не только родители. Видно, что циничная и грубая пропаганда половой распущенности вызывает протестные реакции у детей.

«Вот, следующее, значит, я такой пойду с двумя резинками, правильно? И веду еще беспорядочные половые связи. Нужно, мне кажется, нужно поговорить про то, что, почему не надо вести беспорядочные половые связи, даже с защитой», — возражает один из учеников.

Он просит преподавателя рассказывать не о видах половой связи, а научить детей защищаться от навязываемой СМИ половой распущенности, но та умело затыкает юноше рот, заявляя: «Ты просто удивишься, сколько я сейчас нового расскажу про половую связь».

Одна из девочек попыталась заговорить с преподавательницей о чести (да-да, как ни удивительно, нашим детям все еще хочется говорить о любви и чести), на что получила столь же бесцеремонный ответ. Дескать, какая такая честь? «Если у человека появилось желание, то зачем этому желанию сопротивляться?»

Действительно, зачем? И если появится разбуженное специфической пропагандой желание, скажем, к изнасилованию — зачем этому сопротивляться? Главное же — удовлетворение желаний!

Эти замечательные уроки проводят в Челябинске преподаватели МУ ЦПС «Компас» в рамках программы семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции». Программа и запись урока были проанализированы экспертами Роскомнадзора и признаны негодными к распространению среди несовершеннолетних и способными нанести вред их психическому здоровью и развитию.

Сотрудники «Компаса» оправдываются и поясняют прессе, что рассуждения про анальный и оральный секс, пропаганда половой распущенности не являются частью программы, что они — лишь ответ на вопрос учеников. Интересно было бы прояснить, какой вопрос заставил преподавателя предложить ученикам пуститься «во все тяжкие».

А еще мы невольно задаемся вопросом о том, почему столь свободны в своих рассуждениях преподаватели «Компаса»? Ведь если верить ответственным за всё это лицам, получается, что в программе заявлено одно, а на уроках говорится нечто другое? Понятно, что в разразившемся скандале начальство хочет свалить всё на стрелочника». Но как такая бесконтрольность возможна в педагогическом процессе по столь тонким темам, и что её может «извинить»?

Однако нам кажется, что дикость рассуждений преподавателя не случайна, что тренеров и преподавателей специально обучают вести себя подобным образом и говорить подобные вещи.

Дело в том, что идеология ВИЧ-просветителей очень хорошо видна в методических пособиях для тренеров и лекторов, проводящих уроки по профилактике ВИЧ. Возьмем для примера пособие «Я хочу провести тренинг. Пособие для начинающего тренера, работающего в области профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и ИППП». Оно создано при поддержке Детского Фонда ООН Юнисеф. Одним из разработчиков его является Независимый исследовательский центр «Есть мнение» — еще одно учреждение, занимающееся профилактикой распространения ВИЧ в Челябинске.

Из анализа пособия видно, что развязная форма поведения и давление, с которыми преподавательница на видео навязывает детям идеологию беспорядочных половых связей, отнюдь не являются случайными или индивидуальными характеристиками данной конкретной преподавательницы. В обучающей программе от тренеров требуют проявлять эмоциональное насилие над детьми и навязывать им, во что бы то ни стало, разнообразные игры на сексуальную тематику.

Так, например, в пособии поясняется, как преподаватель должен научить детей использовать презервативы. Для этого предлагается следующее упражнение: дети должны разбиться на пары, и каждый должен надеть презерватив другому на палец, имитирующий эрегированный половой член. В пособии утверждается, что, несмотря на то, что в группе могут оказаться дети, не желающие выполнять это задание из-за смущения или чувства брезгливости, тренер должен «добить­ся выполнения этого упражнения всеми участниками группы». В качестве тем для обсуждения детям предлагается поговорить об анальном и оральном сексе.

Мы проанализировали несколько образовательных программ профилактики ВИЧ и выявили некоторые характерные их черты. Во-первых, главный девиз подобных программ выражается словами: «Спи с кем хочешь и как хочешь. Главное — предохраняйся». Причем странным образом акцент в этих программах все время смещается на первую часть девиза.

В пособии преподавателям рекомендуют использовать в тренинге следующую игру: детям предлагается закрыть глаза и установить «сексуальный контакт» путем рукопожатия трем участникам группы. Таким образом, детям предлагается поиграть в беспорядочные половые связи. Проводится эта игра с закрытыми глазами, а это значит, что детям навязывают и однополые сексуальные контакты.

Наличие гомосексуальной тематики неслучайно и является второй характерной чертой множества образовательных программ профилактики ВИЧ.

ЮНИСЕФ, указанная в авторах пособия, в своем программном документе борьбы с эпидемией ВИЧ на 2014−2017 год заявляет: одним из способов борьбы с эпидемией ВИЧ должна стать борьба с гомофобией. В ранних документах ЮНИСЕФ, посвященных борьбе с ВИЧ, теме толерантного отношения к гомосексуализму также уделяется больше значение.

Нам трудно понять такую акцентуированную озабоченность. Но выскажем предположение: не потому ли, что ЛГБТ-сообщество — это социальная группа, в которой высока вероятность заражения ВИЧ? Что это группа риска? Казалось бы, в таком случае, одним из способов борьбы с ВИЧ должна быть пропаганда отказа от образа жизни, исповедуемого этой социальной группой, не так ли? Но… мы видим нечто совершенно противоположное. Мы видим активную пропаганду толерантного отношения к гомосексуализму.

Вот тут становится, наконец, понятно, почему деятельность ЮНИСЕФ была запрещена в России! Однако, непонятно, как же «Компас» ухитряется обходить этот запрет?

Интересно, что стремление подчеркнуть симпатию к представителям ЛГБТ не обошло стороной и тех, кто популяризирует профилактику ВИЧ в городе Челябинске. Одним из самых крупных борцов на этом фронте является начальник Управления по делам молодежи администрации г. Челябинска Сергей Александрович Авдеев. В прошлом г-н Авдеев был руководителем «Компаса» и того самого проекта «Есть мнение». В своих беседах с иностранными журналистами он не раз сетовал на то, как тяжела жизнь гомосексуалистов в России. Известная журналистка Энн Гареллс в своей книге «Страна Путина. Путешествие в настоящую Россию» много пишет о том, как трудно внедрять в России профилактику ВИЧ, а также о том, как у нас подавляется свобода слова и гомосексуализм. В качестве одного из доказательств она приводит откровения Сергея Авдеева о том, что препятствием в борьбе с ВИЧ является зловредная гомофобия и правительство Путинской России, атакующее иностранные фонды.

Еще раз: Сергей Авдеев курирует в Челябинской администрации молодежную политику, а молодежь, напомним, — это и несовершеннолетние в том числе.

Взгляды Сергея Авдеева в полной мере проявились в процессе подготовки учебных кадров для преподавания уроков профилактики ВИЧ. Рассмотренное выше методическое пособие для тренеров было издано при участии Сергея Авдеева, а одним из авторов стал его брат — Юрий Авдеев (на фото).

Скриншот соцсети Facebook пользователя Юрий Авдеев

В пособии для преподавателей много говорится о том, как важно не стигматизировать зараженных ВИЧ и быть толерантными по отношению к гомосексуалистам и проституткам. Детям предлагается несколько ролевых игр, в которых они должны побыть в роли геев или встать на защиту гомосексуалистов.

Но продолжим наше исследование. В программе собственно для школьников тема толерантности заявлена кратко и туманно. В ней сказано, что одной из целей проведения тренинга является «толерантное отношение к людям, затронутым проблемой ВИЧ/СПИД», однако далее практически ничего не говорится о том, как эта цель будет достигаться, и кто такие эти «затронутые». Но на примере просочившегося в интернет челябинского видео мы уже увидели, что программы, предъявленные в официальные ведомства, на конкретных уроках расширяются, дополняются и раскрашиваются, так сказать, во все цвета радуги «учителями», обученными в соответствии со взглядами братьев Авдеевых и идеологией ЮНИСЕФ. Примечательно, что одним из правил проведения тренинга детям является конфиденциальность. Детей буквально заставляют молчать о том, что происходит во время тренинга.

Не можем не задаться снова вопросом: каким образом в таких условиях осуществляется контроль за тем, что происходит на уроках? Но это вопрос риторический. Уже очевидно, что развращение детей в челябинских школах проходит успешно и в рамках строгой конфиденциальности. Неужели администрация города и дальше будет закрывать глаза на эти неприглядные черты местной молодежной политики? Как долго вообще чиновники могут поддерживать «борцов с ВИЧ», разрабатывающих образовательные программы для наших детей и одновременно рекламирующих гей-клубы? И ответит ли кто-то за такое положение дел?

Вообще, само по себе исключительное внимание к проблеме ВИЧ вызывает много вопросов. Активность, с которой западные фонды продвигали по всему миру и в российские школы образовательные программы профилактики ВИЧ, поражает. На сайте фонда ЮНИСЕФ размещаются присланные со всех уголков планеты сотни отчетов о том, как в той или иной стране детей успешно сызмальства научили пользоваться презервативами, отличать анальный секс от орального и любить геев.

Причины подобной истерии планетарного масштаба нам неизвестны (ведь ВИЧ не самая распространенная или заразная болезнь), и не хотелось бы пускаться в обсуждение данного вопроса, однако на практике мы видим, что уроки по профилактике ВИЧ очень удобны для внедрения в школах секспросвета и пропаганды гомосексуализма. И мы уверены, что программы, по которым это делается, существуют не только в Челябинске. Фонд ЮНИСЕФ (а также еще целая туча иностранных организаций), при поддержке которого и создавался «Компас», не ограничился только одним регионом. Так, например, в школах Архангельской области детей обучают профилактике ВИЧ по программам, созданным ЮНИСЕФ и USAID. И толку ли, что обе организации запрещены в России, если вскормленные и обученные ими агенты успешно продолжают дело.

Напоследок хочется упомянуть, что в нашей стране нетрадиционная сексуальная ориентация не запрещена. Как бы иностранным журналистам ни хотелось выставить Россию страной кровожадных гомофобов, никто не преследует и не предлагает преследовать гомосексуалистов. Нет подобных норм ни в российском законодательстве, ни в общественном сознании. Так, например, согласно крупному социологическому опросу АКСИО-4, проведенному в 2013 году, только 20% граждан высказались за введение уголовного преследования за однополые сексуальные отношения. В то же время, более 78% посчитали, что уголовное наказание за пропаганду (!) гомосексуализма может быть вполне оправданной мерой. Очевидно, что в нашей стране закон о запрете гей-пропаганды среди детей поддерживается абсолютным большинством граждан. А вот что совершенно не очевидно и даже вызывает серьезные вопросы, так это то, с какой целью отдельные представители ЛГБТ-сообщества и им сочувствующие так рвутся воспитывать наших детей? И чему они хотят их научить? А главное — из какой такой толерантности мы должны это безропотно терпеть?