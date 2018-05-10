Александр Колпакиди
Последние публикации
Мог ли СССР победить без Украины?
В последнее время если и говорят на тему Украины и Великой Отечественной войны, то вспоминают только пресловутую бандеровскую УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или дивизию СС «Галичина». Получается, что роль украинского народа в ней была и не столь уж велика, значима. Это не...
10 мая 2018
План Андропова для России: спасение или западня?
Хотели как лучше или сознательно стремились конвертировать свое политическое могущество в экономическое господство? Развалить великую страну или создать новую Россию? Уже несколько лет эта принципиально важная тема вертится в медиапространстве. Важная, потому как, не поняв, что же, в конце концов...
7 мая 2018