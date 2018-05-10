Москва, 10 мая, 2018, 06:03 — ИА Регнум. В последнее время если и говорят на тему Украины и Великой Отечественной войны, то вспоминают только пресловутую бандеровскую УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или дивизию СС «Галичина».

Скриншот видео с сайта youtube.com Александр Колпакиди в передаче «Одна Родина»

Получается, что роль украинского народа в ней была и не столь уж велика, значима. Это не только несправедливо, но и просто неверно, что легко побивается всеми цифрами и фактами. В Красной армии служило в разы больше даже западных украинцев (не говоря уже об остальных!), чем во всех УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дивизии СС «Галичина», вместе взятых.

Вклад украинского народа в общую Победу колоссален, а жертвы его безмерны. Говорить о том, что мы бы выиграли Великую Отечественную войну и без Украины, просто безнравственно.

Обо всём этом рассказывает и рассуждает историк Александр Колпакиди.