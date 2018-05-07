Москва, 7 мая, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Хотели как лучше или сознательно стремились конвертировать свое политическое могущество в экономическое господство? Развалить великую страну или создать новую Россию?

Скриншот видео с сайта youtube.com Александр Колпакиди

Уже несколько лет эта принципиально важная тема вертится в медиапространстве. Важная, потому как, не поняв, что же, в конце концов, произошло тогда, мы не сможем понять, что происходит с нами сегодня.

Мы возрождаемся как держава или продолжаем медленно сползать к краю обрыва?

Однако большинство из того, что появляется на тему, явно грешит конспирологией. Что же там было на самом деле? Как отделить реальные факты от бреда и инсинуаций? Виновен ли Андропов в развале СССР? Кто, какие силы стояли за всем этим?

Обо всём этом рассказывает и рассуждает историк Александр Колпакиди.