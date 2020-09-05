Александр Казаков
Последние публикации
Два года Донбасс без Александра Захарченко
Два года прошло с того дня, как в результате теракта погиб лидер Донбасса, первый глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. И как всегда, только после смерти стал понятен масштаб этой личности в истории Русской Весны. Теперь только стало ясно, что Александр Захарченко с его верой в...
5 сентября 2020
Республика Захарченко: блокадная экономика
Разумеется, на экономическую стратегию Александра Захарченко оказал влияние тот опыт войны, который он получил в 2014—2015 годах. Навсегда запомнились не только кровавые сражения, но и подступающий голод после того, как Украина ввела блокаду Донбасса. Достаточно напомнить известную историю о том...
14 октября 2018
Республика Захарченко: экономика ДНР — капитализм или социализм?
В предыдущем очерке я начал разговор об экономической политике Александра Захарченко, главы Донецкой Народной Республики. Теперь попробую рассказать, каков был образ экономики Республики у её первого главы. Какие задачи он ставил перед своими министрами. Сам Захарченко говорил об этом лишь изредка...
3 октября 2018
Республика Захарченко: экономическая основа ДНР
В разговоре об экономике Донецкой Народной Республики при Александре Захарченко надо различать две стороны: 1. Реальную историю запуска и восстановления экономики. 2. Идеологию, которая лежала в основе экономической политики Захарченко. А начать надо с того, что восстановление экономики происходило...
27 сентября 2018
ДНР: Республика Захарченко. 2
Вне всякого сомнения, и для жителей Донбасса, и для жителей России первый глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, прежде всего, воин. Защитник. Александр — в переводе с греческого — защитник людей, оберегающий муж. Это точно про Захарченко. Так его и воспринимали. Нет ничего...
24 сентября 2018
ДНР: Республика Захарченко
После трагической гибели в последний день лета первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко естественным образом встают вопросы: какое наследие он оставил; что из этого наследия можно спасти? Есть ли такая вещь, как «курс Александра Захарченко», и можно ли без самого Захарченко...
22 сентября 2018
Сила духа против силы денег: об участии российских спортсменов в ОИ-2018
Споры вокруг того, допустимо ли российским спортсменам отправляться на Олимпиаду в Пхенчхане после запрета Международным олимпийским комитетом (МОК) участия в ней российской сборной — то есть выступать ли под нейтральным флагом — высветили крайне важную, на мой взгляд, проблему. Фундаментальную...
11 декабря 2017
Кто стоит за «телефонным террором» против России
После некоторого затишья на РФ вновь обрушилось новое «цунами телефонного минирования». Интересно, что звонящие опробовали новую тактику — адресную атаку на конкретное крупное коммерческое учреждение в лице «Райффайзенбанка». 12 октября после звонка о заложенной бомбе были эвакуированы все офисы...
16 октября 2017