В разговоре об экономике Донецкой Народной Республики при Александре Захарченко надо различать две стороны:

ДНР

1. Реальную историю запуска и восстановления экономики.

2. Идеологию, которая лежала в основе экономической политики Захарченко.

А начать надо с того, что восстановление экономики происходило в условиях непрекращающейся войны и экономической блокады, которую ввела против Донбасса Украина. И чтобы вы понимали, что такое эта блокада, есть вполне зримый её образ. К железным дорогам, которые соединяют Донбасс и Украину на той, украинской, стороне линии фронта приварены железнодорожные составы. В прямом смысле: каждая колёсная пара приварена к рельсам. Это позволяет понять, что блокада — не фигура речи.

Экономика республики безусловно была для Захарченко «вторым фронтом». И этот «второй фронт» постепенно забирал у него времени больше, чем «первый».

Какой путь прошла экономика ДНР при Захарченко? От открытия небольшого цеха по производству консервов в Новоазовском районе до запуска металлургического комбината-миллионника (ЮМЗ) и производства собственного трамвая («Я — Донецкий!»). Не говоря уже о создании с нуля оборонной промышленности (РСЗО «Чебурашка», РК «Снежинка»), гораздо более эффективной, чем оборонка на Украине.

С чего всё началось осенью 2014 года? В самом разгаре восстановление порядка на территории после периода хаоса и анархии. Только-только назначаются главы городов и районов, по сути, пока в большей степени военные коменданты, чем мэры. А в экономике — один большой знак вопроса. На подконтрольной республике территории работают некоторые предприятия украинских олигархов — в том числе тех, кто финансировал так называемую АТО. Из других предприятий часть закрыта, часть разграблена, часть разбомблена. Республика на грани голода, который и наступил бы, если бы не российские «белые КамАЗы». Но гумконвои — не панацея. Нужно начинать зарабатывать, формировать бюджет и строить новую экономику — антиолигархическую.

Dnr-online.ru Александр Захарченко

С чего начал Захарченко? С борьбы с двумя пороками в экономике, которые достались в наследство от Украины, — коррупцией и неуплатой налогов. Что касается коррупции, которой при Украине было пронизано всё общество снизу доверху, то с ней Захарченко боролся, во-первых, при помощи жёстких наказаний, благо война давала такие возможности. Приведу пример. После похода на один из городских рынков Захарченко выяснил (креативно, при помощи взвешивания пистолета ТТ), что там обвешивают покупателей, а директор знает об этом и не устанавливает контрольных весов. В результате директор был в тот же день отправлен на два месяца на фронт, Родину защищать. Это был хороший урок всем остальным директорам. Кстати, директор оказался хорошим бойцом и по истечении срока наказания подписал контракт и остался в армии. Кроме того, борьба с коррупцией носила и системный характер. Об этом я ещё напишу.

Что касается неуплаты налогов, то это на Украине был отдельный спорт. Не только олигархи, но и уличные торговцы хвастались перед коллегами, как они ловко не платят налоги. Захарченко, учитывая невероятно сложное материальное положение республики, сразу сказал, что в ДНР налоги будут платить все! В соответствии с законом и установленными правилами, но все без исключений, и штрафы будут большие и обязательные. Поскольку это была нетривиальная задача, на её решение Захарченко отправил своего ближайшего соратника, начальника штаба возглавляемого им батальона «Оплот» Александра Тимофеева, которого больше знали в республике по позывному «Ташкент».

Не всем известно, что за первыми налогами Тимофеев приезжал на предприятия на БТР. По той причине, что на этих предприятиях находились вооружённые люди, которые должны были «оберегать» предприятия от уплаты налогов.

Разумеется, налоговая нагрузка на бизнес была немалая. Но правила были известны и соблюдались как минимум со стороны государства. Что касается бизнеса, то он пытался, конечно, увиливать. Приведу один пример. Владелец двух микроавтобусов, которые осуществляли пассажирские перевозки на украинскую сторону, договорился с коррумпированным налоговым инспектором, который записывал владельцу нулевую прибыль и получал половину суммы налогов наличными и себе в карман. В итоге спустя пару лет владелец микроавтобусов был вычислен. Ему был выписан большой штраф за всё время ухода от налогов, а инспектор был уволен без права занимать государственную должность.

Справедливо это? С точки зрения владельца автобусов — нет, поскольку сумма штрафа набежала за долгое время очень большая. А с точки зрения жителей ДНР? Которые получают пенсии и социальные пособия из бюджета, который наполняется за счёт налоговых сборов? А больные в больницах, которые финансируются — по минимуму, всё время не хватает — из бюджета? А родители школьников, бесплатные обеды которых оплачиваются из бюджета?

Советский плакат «Донбасс — сердце России»

И ещё раз скажу, что правила в налоговой политике были известны и для всех одинаковы. Жаловались бизнесмены, что приходится платить большие налоги? Конечно. А в какой стране бизнесмены радуются налогам? Но была и обратная сторона этой политики. Поскольку правила со стороны государства соблюдались, а среди бизнесменов было много патриотов, то они, если у них получались сверхприбыли, выступали спонсорами некоторых ключевых государственных программ. Одной из таких программ была оборонная промышленность, за которую тоже, по поручению Захарченко, отвечал Тимофеев-«Ташкент». Бюджетных ассигнований на эту отрасль не было вообще. А оборонка развивалась стремительными темпами. За пару лет конструкторы, инженеры и рабочие Донбасса сделали то, на что у многих стран уходили десятилетия. От собственного пистолета «Оплот» до ракетных систем залпового огня «Чебурашка», от антиснайперской винтовки «Дончанка» до системы дистанционного огня со сложнейшим программным обеспечением. Кстати, производство с нуля собственного трамвая, который после конкурса был назван «Я — Донецкий», тоже финансировалось не из бюджета.

На «втором фронте» — экономическом — у Захарченко была своя, особая, донецкая мотивация. Стремясь максимально интегрировать экономику ДНР с Россией и будучи уверен в том, что рано или поздно Донбасс станет Россией, Захарченко не хотел, чтобы Донбасс пришёл в Россию попрошайкой. У Донецка своя, собственная гордость. Регион, который был в своё время индустриальным сердцем большой России, который после распада СССР кормил Украину, должен был, по мнению Захарченко, войти в Россию как регион-донор. Несмотря на войну, несмотря на экономическую блокаду, несмотря на то, что половина Донбасса оккупирована киевским режимом.