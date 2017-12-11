Споры вокруг того, допустимо ли российским спортсменам отправляться на Олимпиаду в Пхенчхане после запрета Международным олимпийским комитетом (МОК) участия в ней российской сборной — то есть выступать ли под нейтральным флагом — высветили крайне важную, на мой взгляд, проблему. Фундаментальную разницу подходов.

Ленинград. Знаменосцы сводного отряда пловцов на физкультурном параде. 1930

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Давайте подумаем, за что выступали на международных соревнованиях легендарные советские спортсмены? И ответим — они защищали спортивную честь страны, добывали награды для своей Родины. Советские спортсмены были — особенно в 1950-е годы, когда наша страна только восстанавливалась после страшной войны — плохо одеты, буквально бедны по сравнению со своими западными коллегами, но побеждали тех за счет силы духа, воли, своей высочайшей мотивации. Вспомним про успехи нашей сборной по футболу в 1958 году и 1988 году. А сейчас?

Призеры на XVI Летних Олимпийских играх в Мельбурне

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Сейчас же мы понимаем, что спортсмены (конечно, не все, осталось много людей старой закалки, немало искренних патриотов есть и среди молодого поколения, но всё же, увы, негативных примеров немало, и они на слуху) выступают за иное — за большие деньги, за квартиры и машины, которые им щедро дарят после побед. Поэтому сегодня какой-нибудь футболист играет в одном клубе, завтра («повысив свою капитализацию», говоря современным языком бизнеса) уходит в другой, послезавтра — в третий, и уже где-нибудь за границей, а лучше всего на Западе. А в советское время спортсмены защищали честь клуба, и великий вратарь Лев Яшин всю свою карьеру играл в «Динамо» (хотя легко мог уйти куда-то на лучшие условия), а Эдуард Стрельцов — в «Торпедо».

На место силы духа пришла сила денег. Только побед почему-то стало меньше. Почему-то футболисты, получающие астрономические гонорары, в тысячи раз превосходящие те, что платили легендарным советским игрокам, не приносят побед. А зачем? Главное — себя не травмировать, не слишком перенапрячься перед главным: тратой гонорара. Например, на уже ставшие притчей во языцех вечеринки в клубах с ящиками дорогого шампанского.

Конечно, они не хотят отказываться от возможности выступать — под любым флагом. Мы ранее уже видели, как — увы! — российские спортсмены, не получив возможности войти в сборную на Олимпиаду или чемпионат, выступали там под флагами других стран.

Хуже всего, если подумать, что ведь это можно спроецировать и на другие реалии нашей жизни. На многих отечественных чиновников, которые служили коммунистической идее, в 1991 году без каких-либо колебаний её «сдали» и стали служить её оппонентам из стана радикальных демократов, которые оставили их у кормушки. Побыв в 90-е либералами, в нулевые они без особых проблем «перестроились» в патриотов. Но являются ли они таковыми? Не станут ли они точно так же служить оккупационной администрации США?

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Если нет духа — всё мертво. Эта истина во многом приложима к спорту, чья цель — отнюдь не миллионные гонорары для топовых спортсменов, а пример для миллионов детей и подростков, чтобы направить их от криминала, алкоголя и наркотиков к спорту. Да, сейчас наша страна гораздо лучше обеспечена местами для бесплатного занятия спортом, чем в 90-е годы, когда этот уровень упал буквально до послевоенной разрухи (хотя нынешний уровень просто вышел к уровню обеспеченности 80-х годов). Но надо признать — жизнь в спортивных секциях кипит лишь там, где есть энтузиасты. Свои школы создают известные спортсмены, свои клубы — вернувшиеся со службы десантники, спецназовцы, активисты общественных движений. При этом нередко мы видим, как власти старательно «гнобят» такие школы и клубы, потому что занимаемые ими помещения гораздо выгоднее взять и передать уже под магазины, разнообразные «лиги ставок» и прочее. Тем более что такие-то арендаторы всегда могут и «отблагодарить» с прибылей. А с этих-то взять нечего.

Опять-таки и деятельность муниципальных спортивных секций и кружков обеспечивается усилиями тренеров, радеющих за своё дело. А без них — минимальная посещаемость на фоне красивых выступлений чиновников в подходящие даты и отчётов «наверх».

Москва. Физкультпарад. 1938

Отчасти заявления о необходимости выступать «любой ценой», даже сняв российский триколор, у чиновников и объясняются тем, что в случае отказа от позора, обращения к себе, к внутренним соревнованиям и достижениям высшая власть страны обратит своё внимание на ситуацию в развитии спорта на местах, где любителям ставят палки в колеса. Поэтому лучше снова выпустить на международные арены профессионалов, чтобы потом наблюдать, как тот же МОК будет под надуманным предлогом отбирать у них медали.