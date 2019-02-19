Александр Игнатов
Последние публикации
Москва: тарифы и нормативы на коммунальные услуги
Проверка сведений, имеющихся в открытом доступе в сети интернет, обнаруживает, что в г. Москве имеют место факты опережающего роста коммунальных тарифов по сравнению с инфляцией на десятки и сотни процентов за период 2004—2018 гг. (рисунок 1), а также обнаруживается, что норматив на отопление...
19 февраля 2019
Пенсионный оборотный налог как альтернатива повышению пенсионного возраста
В последние полгода страна взбудоражена законом о повышении пенсионного возраста, который и так уже назван премьером дилеммой десятилетия. Дров в огонь массового возмущения добавляют те экономисты, которые утверждают, что этому повышению якобы нет альтернативы. Для начала историческая справка...
18 февраля 2019