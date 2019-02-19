Москва: тарифы и нормативы на коммунальные услуги
Проверка сведений, имеющихся в открытом доступе в сети интернет, обнаруживает, что в г. Москве имеют место факты опережающего роста коммунальных тарифов по сравнению с инфляцией на десятки и сотни процентов за период 2004—2018 гг. (рисунок 1), а также обнаруживается, что норматив на отопление, установленный в г. Москве Постановлением Правительства Москвы № 41 от 11 января 1994 г. и равный 0,016 Гкал/м2, не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 306 от 23 мая 2006 г. (далее Постановление № 306), и выше рассчитанных по Постановлению № 306, на 29% (таблица 1).
Мои неоднократные попытки усовестить московские власти встречают бюрократический штамп: мы лучше знаем, что делаем.
А между тем при инфляции 311% за рассматриваемые 14 лет, тариф на электроэнергию возрос на 393%, тариф на тепловую энергию на 579%, тариф на водоотведение на 775%, тариф на холодное водоснабжение на 793%, тариф на горячее водоснабжение на 1005%. Вряд ли такие ножницы можно считать социально оправданными.
Что касается норматива на отопление, то он формально противоречит Постановлению № 306, согласно которому нормативы на отопление должны быть дифференцированы в зависимости от этажности и года постройки дома. При средней этажности 13,3 средневзвешенный норматив составит 0,0124 Гкал/м2, то есть на треть ниже утвержденного. Согласитесь, для столицы, в которой половина домов до сих пор не оснащена общедомовыми приборами учета тепловой энергии, это будет болезненное откровение, тем более что оно длится уже четверть века.
Резюме:
Рост тарифов на коммунальные услуги в г. Москве не может быть признан соответствующим части 1 статьи 7 Конституции РФ (данная норма признает, что Российская Федерация является социальным государством). Решением может быть заморозка тарифов на сложившемся уровне на ближайшие 5−7 лет.
Нормативы на отопление в г. Москве не соответствуют требованиям Федерального закона № 2300−1 от 07 февраля 1992 г. о защите прав потребителей, а также определения Высшего Арбитражного суда РФ № 12 920/07 от 18 октября 2007 г. и статьи 781 ГК РФ (в части незаконности брать с населения оплату за неоказанные услуги). Решением может быть утверждение нового единого усредненного норматива на отопление для г. Москвы, который будет на 20−25% ниже нынешнего.