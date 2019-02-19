Проверка сведений, имеющихся в открытом доступе в сети интернет, обнаруживает, что в г. Москве имеют место факты опережающего роста коммунальных тарифов по сравнению с инфляцией на десятки и сотни процентов за период 2004—2018 гг. (рисунок 1), а также обнаруживается, что норматив на отопление, установленный в г. Москве Постановлением Правительства Москвы № 41 от 11 января 1994 г. и равный 0,016 Гкал/м2, не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 306 от 23 мая 2006 г. (далее Постановление № 306), и выше рассчитанных по Постановлению № 306, на 29% (таблица 1).

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Мои неоднократные попытки усовестить московские власти встречают бюрократический штамп: мы лучше знаем, что делаем.

А между тем при инфляции 311% за рассматриваемые 14 лет, тариф на электроэнергию возрос на 393%, тариф на тепловую энергию на 579%, тариф на водоотведение на 775%, тариф на холодное водоснабжение на 793%, тариф на горячее водоснабжение на 1005%. Вряд ли такие ножницы можно считать социально оправданными.

Сравнение инфляции и темпов роста коммунальных тарифов

Что касается норматива на отопление, то он формально противоречит Постановлению № 306, согласно которому нормативы на отопление должны быть дифференцированы в зависимости от этажности и года постройки дома. При средней этажности 13,3 средневзвешенный норматив составит 0,0124 Гкал/м2, то есть на треть ниже утвержденного. Согласитесь, для столицы, в которой половина домов до сих пор не оснащена общедомовыми приборами учета тепловой энергии, это будет болезненное откровение, тем более что оно длится уже четверть века.

Таблица 1. Утвержденный по г. Москве норматив на отопление (гр.3), и нормативы, рассчитанные в соответствии с Постановлением № 306 (гр.4)

Резюме:

Рост тарифов на коммунальные услуги в г. Москве не может быть признан соответствующим части 1 статьи 7 Конституции РФ (данная норма признает, что Российская Федерация является социальным государством). Решением может быть заморозка тарифов на сложившемся уровне на ближайшие 5−7 лет.

Нормативы на отопление в г. Москве не соответствуют требованиям Федерального закона № 2300−1 от 07 февраля 1992 г. о защите прав потребителей, а также определения Высшего Арбитражного суда РФ № 12 920/07 от 18 октября 2007 г. и статьи 781 ГК РФ (в части незаконности брать с населения оплату за неоказанные услуги). Решением может быть утверждение нового единого усредненного норматива на отопление для г. Москвы, который будет на 20−25% ниже нынешнего.