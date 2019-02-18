В последние полгода страна взбудоражена законом о повышении пенсионного возраста, который и так уже назван премьером дилеммой десятилетия. Дров в огонь массового возмущения добавляют те экономисты, которые утверждают, что этому повышению якобы нет альтернативы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сокращай потребление! Страница из официальной агитации за пенсионную реформу в виде повышения пенсионного возраста

Для начала историческая справка.

Согласно данным Госкомстата, в 2016 г. в стране было 72 млн занятых, со средней начисленной заработной платой 36 тыс. руб. Если перемножить эти две величины, то получим, что фонд оплаты труда в стране должен был составить 31,1 трлн руб. Страховые взносы с учетом регрессии, то есть примерно по ставке 20%, составят 6,2 трлн руб. Запомним эту цифру.

Однако, согласно отчету ПФР за 2016 г., сумма страховых взносов, поступивших в бюджет ПФР за 2016 г., составила … 4,1 трлн руб., то есть на 34% меньше, чем расчетная сумма 6,2 трлн руб.

Отсюда следует, что 34% занятых в стране заняты … неформально и за них не платятся страховые взносы. И это неизбежно, поскольку бисмарковская система сбора страховых взносов (в процентах от фонда оплаты труда) для российского предпринимателя не оставляет выбора — или платить страховые взносы и разориться, или … уклоняться от страховых взносов, чтобы не разориться.

Именно эта катастрофическая ситуация с собираемостью страховых взносов — только 2/3 от требуемой для пенсионных выплат суммы — стала для правительственных кругов причиной запугивания общества и апокалиптическими предсказаниями, что если пенсионный возраст не повысить, то пенсии будет платить нечем. То есть, как было уже сказано в самом начале, якобы повышению пенсионного возраста нет альтернативы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Я могу с уверенностью сказать, что такая альтернатива есть.

Для этого достаточно познакомиться с предлагаемым мной в течение последних 18 лет пенсионным оборотным налогом.

Этот налог следует собирать в процентах, но не от фонда оплаты труда (как собираются страховые взносы сейчас), а в процентах от выручки. Для замены тарифа в 22% от фонда оплаты труда будет достаточно 2,4% от выручки, причем эта цифра — 2,4% — позволит наполнить пенсионный бюджет требуемыми для выплат 6,2 трлн руб.

Откуда эта цифра — 2,4%?

В 2016 г. выручка организаций составила 256 трлн руб. [1] Поделив сумму пенсионных выплат на выручку, получим ставку в 2,4%: 6,2 трлн руб. : 256 трлн руб. = 2,4%.

Много это или мало — 2,4%?

Совсем даже не много. До 2002 г. сумма ставок двух оборотных налогов — налога на пользователей автодорог и налога на содержание жилфонда, отмененных в 2001—2002 гг. усилиями либералов — составляла 4%. А между тем благодаря этим налогам ситуация в ЖКХ в стране была не такой катастрофической, как сейчас, а дороги в стране строились темпами, невиданными даже сейчас. Даже если отбросить в сторону политические нюансы, то возмущение Ю.М. Лужкова отменой этих налогов было всецело социально оправдано — ведь после отмены налога на пользователей автодорог в Москве пять (!) лет не строились дороги, а только кое-как ремонтировались старые, ибо не стало денег. Мэр был прав — эти два оборотных налога работали на благо страны.

В этой связи можно с уверенностью сказать: пенсионный оборотный налог спасет не только пенсионный бюджет, но и всю страну.

Для этого налога не страшна никакая демографическая ситуация, даже полная роботизация экономики, при этом вопрос повышения пенсионного возраста отпадет сам по себе раз и навсегда. Следствием этого налога будет абсолютно профицитный, причем вечный, характер пенсионного бюджета: образно говоря, пенсионный бюджет будет лопаться от денег, а пенсионеры будут ездить отдыхать летом не на дачи, а на Канарские острова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение ПФР

Предлагаемый порядок финансирования бюджета ПФР способен также:

сделать бессмысленной теневую зарплату (в конвертах);

выравнять налоговую нагрузку (в части страховых взносов) в различных отраслях, которая сейчас различается десятикратно;

стать регулятором межотраслевых потоков капитала и стимулировать инвестиционную активность в безнадежно отстающих отраслях (машиностроении, строительстве, ЖКХ, транспорте, аграрном секторе);

направить средства, ныне уплачиваемые бюджетными организациями в ПФР, на повышение заработной платы их сотрудников;

умерить бюрократию и аппетиты ПФР и сократить объем ненужных бумажных работ в ПФР за счет устранения сегодняшнего дублирования (параллельно с ФНС) учета доходов физических лиц;

за счет вывода заработных плат и доходов из тени способствовать развитию частного пенсионного обеспечения и фондового рынка.

Таким образом, даже если принять во внимание главные достоинства пенсионного оборотного налога — стабилизация пенсионного бюджета и одновременно радикальное улучшение общего климата оплаты труда в обществе, — он снимет нынешнее социальное напряжение в обществе, которое может еще более обостриться в результате принятия закона о пенсионной реформе (о повышении пенсионного возраста).

Мне остается только сказать, что предлагаемый мной пенсионный оборотный налог (вместо нынешних страховых взносов) — как налог, воплощающий принцип равенства в налогообложении, — абсолютно соответствует пункту 1 статьи 3 Налогового кодекса РФ, абзацу третьему пункта 2 Постановления Конституционного суда РФ № 10-П от 22 июня 2009 г., статьям 19 и 57 Конституции РФ и приказу ФНС России № ММ-3−06/333@ от 30 мая 2007 г.

[1] Экономическая политика. (РАНХиГС). Февраль 2018 г. Том 13. № 1. С.66.