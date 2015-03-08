Александр Горохов
Последние публикации
Неонацизм рядом: Кто должен строить стену на украинско-российской границе?
Благодушие России удивляет Несмотря на отсутствие угроз, Киев не прекращает истерию с закрытием украинско-российской границы. К неправомерному запрету выезда в Россию мужчин до 50 лет и комичным попыткам построить по всей протяжённости границы китайскую, простите, европейскую стену, средства на...
8 марта 2015
Украина готовится к возобновлению войны
Война после Дебальцево Сколько бы ни гарантировал Евросоюз соблюдение Киевом условий Минского соглашения — 2 об урегулировании ситуации в Новороссии, в длительный мир на Украине мало кто верит. И основания для такого недоверия предоставляет в первую очередь именно украинская сторона. Ещё накануне...
23 февраля 2015
Задача Новороссии — спасти единую Украину?
От автора материала, в своё время получившего несколько смертных приговоров от украинских неонацистов, такое заявление звучит необычно, не правда ли? Только никакой ошибки в заголовке нет. Также не менял я своих антинацистских убеждений и не «перекрашивался» из сторонников Новороссии в «патриота...
25 января 2015
«Последний крестовый поход» или выстрел в ногу?
Ислам, как известно, самая молодая из «авраамических» религий. Её распространение было практически мгновенным. Менее чем за 90 лет с момента основания новая религия стала господствовать на пространстве от современного Узбекистана до Португалии, завоёванном отрядами арабов. На восток им преградили...
17 января 2015
Charlie Hebdo: провокация с далекоидущими целями
Несмотря на шум, поднятый в Европе вокруг гибели журналистов французского журнала карикатур, прославившегося весьма грубым, граничащим с глумлением юмором, в России мало кто воспринял это событие как ущемление свободы слова. Просто в силу менталитета, не считающего допустимым издевательство над...
14 января 2015
Любить Новороссию в себе, а не себя в Новороссии
Любая революционная ситуация, любая гражданская война мгновенно порождает своих героев. Как правило, это люди, вырвавшиеся «из ниоткуда» благодаря неожиданно проявившимся у них способностям, оказавшимся самыми востребованными в определённой обстановке. И вот, благодаря рассказам окружающих их людей...
7 января 2015
Мина под Порошенко уже заложена
25 декабря парламент Украины таки принял закон, расширяющий полномочия Совета по национальной безопасности и обороне, отправленный двумя днями ранее на повторное второе чтение. Закон, который следовало бы назвать «О хунте». Я не сгущаю краски и не навешиваю ярлыков. Именно как попытку узурпации...
27 декабря 2014
Гапоновщина: Кому нужен русский «Майдан»?
То, что череда государственных переворотов, объединённых общим названием «цветные революции», в различных странах мира готовилась под руководством американских инструкторов и на американские деньги, сегодня уже ни для кого не секрет. Со временем даже были озвучены суммы, затраченные на это...
25 декабря 2014