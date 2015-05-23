Александр Гескин
Последние публикации
Избирательная кампания в США начинает всё больше напоминать Мировую войну
Избирательная кампания в США все больше и больше начинает напоминать Мировую войну, причем не просто Мировую войну, а Вторую мировую войну, только на этот раз значительная часть элит США встали на сторону нацистов. Действительно, в то время как Госсекретарь Керри советует Порошенко подумать дважды...
23 мая 2015
Доведут ли республиканцы Хиллари Клинтон до «сервергейта»?
Хиллари Клинтон уничтожила все электронные письма, которые она посылала в качестве государственного секретаря США, пользуясь личным сервером, находящимся в ее доме, — с таким заявлением выступил глава комиссии, расследующей убийство американского посла в Ливии, республиканец от Южной Каролины Трей...
2 апреля 2015
Какую ложь скрывает сервер Хиллари Клинтон?
Часть первая Сервер судьбы Хиллари Клинтон бьется как лев, пардон, львица, за свой личный почтовый сервер, который она использовала для электронной переписки в бытность свою государственным секретарем США. Республиканский конгресс хочет этот сервер у нее отобрать, а она то рычит, то рыдает...
29 марта 2015
Почему Хиллари Клинтон финансируют те, кто взорвал башни-близнецы?
История пустилась вскачь. И не только потому, что русские кончили запрягать и поехали, но и потому, что старые раны, нанесенные миру во всем мире единственной сверхдержавой в проклятые девяностые, не зажили и при малейшем прикосновении начинают кровоточить. Эпохальные события следуют по всему миру...
27 февраля 2015
Геополитика Дебальцево и США
Новостные ленты западной прессы заполнены одним словом — Дебальцево. О том, что Олланд и Меркель боятся перерастания украинского конфликта в крупную европейскую войну, не писал только ленивый. И неудивительно. Именно под Дебальцево решалось, к кому — России или США — перейдет стратегическая...
20 февраля 2015
Кто наш враг?
Сейчас отношения России и США достигли своей, наверное, наиболее низкой точки за последние двадцать-тридцать лет. Даже во времена Карибского кризиса оставались каналы коммуникации, которые позволили его преодолеть, а сейчас если Россия и Куба решат разместить ракеты на острове, а США объявят...
23 декабря 2014
Новая холодная война — время создавать параллельные информационные каналы
В Москву приехал с официальным визитом Предстоятель Православной Церкви в Америке (ПЦА) митрополит Тихон. Совершенно ясно, что он приехал в Россию наводить мосты, причем в ситуации, когда речь идет буквально об обмене ядерными ударами и о физическом выживании человечества, что любая церковь не...
5 декабря 2014
Барак о Хиллари: православное интервью
На прошлой неделе президент США Барак Обама обратился к народу Америки с разъяснением своего решения президентским указом легализовать 5 миллионов так называемых нелегальных эмигрантов. И вдруг четвертая власть в США показала зубы. Показала, что она хочет стать первой, оставаясь при этом четвертой...
26 ноября 2014
Чей внук стал президентом США 20 января 2009 года?
Автор этих строк почти 15 лет назад, увидев по телевизору напоминание Борисом Ельциным Биллу Клинтону о том, что у России имеется ядерная триада, испытал неудержимое желание освежить свои знания о Карибском кризисе. Естественно, с точки зрения интеграции российской, американской и китайской историй...
21 ноября 2014