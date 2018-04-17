Александр Един
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Что полезно знать Лаврову о BZ: ОЗХО могла предоставить явный фальсификат
Россия ждёт от ОЗХО ответа на вопрос о том, был ли найден химикат BZ в пробах с места отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ВВС. «В докладе швейцарской лаборатории также говорится, что, прежде всего, они обнаружили BZ, который был, я думаю...
17 апреля 2018
Британский скандал, Скрипаль, ОЗХО и Швейцария: в чём хитрость?
18 апреля состоится заседание Исполнительного Совета Организации по Запрещению Химического оружия (ОЗХО), созванное по инициативе Британии. Заседание Совета Британия, по всей видимости, предполагала использовать как официальную трибуну для очередного провозглашения своей «правоты» и обвинений...
16 апреля 2018