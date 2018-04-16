



Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

18 апреля состоится заседание Исполнительного Совета Организации по Запрещению Химического оружия (ОЗХО), созванное по инициативе Британии. Заседание Совета Британия, по всей видимости, предполагала использовать как официальную трибуну для очередного провозглашения своей «правоты» и обвинений России в «деле Скрипалей».

Однако, есть все основания полагать, что предстоящее заседание грозит обернуться скандалом и большим репутационным ущербом как для Британии, так и для самой ОЗХО.

Напомним кратко, на чём изначально строились британские обвинения в адрес России. Не будем повторять многочисленные трагикомические версии, связанные с отравленными дверями, кондиционерами, дронами, гречкой, умершими от голода свинками и дохлыми кошками. Они лишь запутывают общее восприятие. Основной тезис британского обвинения строится на следующей «логической» связке:

А) Скрипаль — бывший российский агент, завербованный британцами, и, следовательно, с т.з. русских — предатель;

Б) В организме Скрипаля и его дочери найдены следы отравляющего вещества «Новичок»;

В) «Новичок» разработан в СССР и якобы производился Россией втайне от мира.

Следовательно, Россия (и только она!) имела мотив, намерение и возможность отравления.

Нетрудно заметить, что для британской версии ключевым аргументом является «Новичок», который — не только орудие преступления, но и «главная улика» против России.

Вот как выглядит «химическая» канва событий:

В ходе расследования отравления Скрипалей британские специалисты из лаборатории Портон Даун пришли к выводу о наличии «Новичка». Британия обвиняет Россию в использовании химического оружия.

Россия требует доказательств, привлечения ОЗХО, настаивает на своём участии в расследовании, предоставлении образцов для самостоятельного анализа.

Британия отказывается, заявляя, что участие «подозреваемого» в расследовании «абсурдно».

После сильного давления со стороны России Британия, наконец, обращается в ОЗХО за «технической помощью».

Исполнительный Совет ОЗХО отвергает предложение России о полноценном расследовании и принимает сторону Британии, ограничив мандат ОЗХО «технической помощью», которая должна проверить выводы Портон Даун о наличии «Новичка». Совет также санкционировал отказ в передаче собранных образцов России.

Организованный ОЗХО «Визит технической поддержки» (TAV) проводит сбор материалов для анализов (как биоматериалов, так и материалов с мест предполагаемого преступления).

Собранные материалы отправляются ОЗХО в аккредитованные лаборатории (список которых не раскрывается, но известно, что их было пять: две — для анализа биоматериалов, две — для анализа материалов с мест предполагаемого преступления, а также в собственную лабораторию ОЗХО в Рейсвике. Нидерланды) с заданием установить или опровергнуть наличие «Новичка».

Внимание! Это один из ключевых моментов всей истории с химической «верификацией»! ОЗХО в рамках «технической помощи» Британии изначально ограничил свою задачу и задачу лабораторий проверкой выводов Портон Даун. Вместо полного исследования собранных материалов перед лабораториями был поставлен вопрос «Есть ли в образцах «Новичок» или нет?».

Даже в пресс-релизе ОЗХО от 12.04 указывается, что команда TAV была заранее проинформирована относительно вещества, идентифицированного Британией, а затем лаборатории занимались проверкой наличия этого вещества в собранных образцах. Таким образом, изначально предполагался не полноценный химический анализ образцов, а поиск в них заранее известного вещества.

Разница существенная и аналогичная разнице, например, между общим клиническим анализом крови и анализом крови на ВИЧ.

Как минимум, одна из аккредитованных лабораторий (Лаборатория в г. Шпиц, Швейцария) «перевыполнила» задание и кроме «Новичка» установила наличие и другого отравляющего вещества — BZ (или «хинуклидил-3-бензилат»). Лаборатория Шпица сообщила свои выводы ОЗХО в подготовленном отчёте.

ОЗХО, изначально ограничивший свою задачу проверкой британских выводов о наличии «Новичка», решил не включать информацию о BZ в свой окончательный отчёт.

Каким-то образом (информатор? агент? «хакеры»?) отчёт лаборатории Шпица попал в руки российской стороны, и 14.04 министр Лавров публично озвучил фрагменты этого документа, касающиеся BZ.

Россия обратилась в ОЗХО за разъяснениями о причинах отсутствия информации о BZ в итоговом документе ОЗХО, посвящённом результатам «технической помощи» Британии в рамках дела Скрипалей.

И на предстоящем 18.04 заседании Исполнительного Совета ОЗХО вопрос об отчёте швейцарской лаборатории несомненно будет поднят, и его обсуждение грозит большим скандалом вне зависимости от того, какие формальные решения примет Совет.

Отсутствие данных швейцарского отчёта о BZ в итоговом документе наносит серьёзный удар по репутации ОЗХО, ставя под сомнение профессиональную компетентность и личную порядочность её сотрудников. Более того, разрушается образ ОЗХО как беспристрастной международной организации, занятой установлением истины в интересах человечества.

ИА REGNUM Здание службы внешнеполитической разведки Великобритании

Швейцарский отчёт разрушает и без того зыбкую версию британской стороны по «делу Скрипалей», превращая Британию из «жертвы русской агрессии» в организатора опасных мистификаций с использованием отравляющих веществ, в страну — провокатора.

Этот отчёт ставит в глупое положение все те страны, которые, проявив «солидарность с Британией», пошли на серьёзное ухудшение отношений с Россией на основе сфабрикованных данных.

Можно с уверенностью сказать, что в преддверии заседания Исполнительного Совета будут предприниматься значительные усилия со стороны Британии, ОЗХО с целью «заглушить» выводы швейцарского отчёта, не заметить его или даже полностью дискредитировать.

Так, наличие BZ уже пытаются (пока робко) объяснить разными экстравагантными версиями. Например, а) якобы BZ и был тем антидотом, который спас Скрипалей от «Новичка», или б) наличие BZ совсем не опровергают «русский след» в отравлении, т.к. Россия якобы использовала аналог BZ при штурме на Дубровке в 2002 г.

Примечательно, что большинство британских СМИ, которые так активно распространяли версии об отравленной гречке, дронах-распылителях, стараются не замечать информацию о BZ и швейцарском докладе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

Следует ожидать попыток объявить доклад фальшивкой, однако швейцарская лаборатория не опровергает его подлинность. Она отсылает за комментариями в ОЗХО, подтверждает наличие «Новичка» и всячески уклоняется от ответов о наличии BZ. Да и не так просто будет изменить отчёт задним числом, убрав указания на BZ — придётся подменять документы не только в Шпице, но и в ОЗХО, а это не так легко с учётом сравнительно большого числа вовлечённых людей.

Да к тому же не факт, что утечка произошла именно в Шпице. Если информатор, передавший копию отчёта, находится в самом ОЗХО, то не исключено, что в распоряжении России находятся и другие отчёты. А что в них — неизвестно. Возможно, что и другие лаборатории сообщили о BZ.

Почему обнародована информация из Швейцарии, более-менее понятно: в отличие от других аккредитованных лабораторий, не афишировавших свою вовлечённость в дело Скрипалей, лаборатория Шпица сама «засветилась» в СМИ.

Так, 4.04 в интервью Neue Zurcher Zeitung начальник Химического отдела лаборатории Стефан Могл заявил об участии лаборатории в деле Скрипалей, о том, что они выявили «Новичок», и даже выразил понимание решению ОЗХО отказать России в участии в расследовании. Помимо прочего, он тогда заявил, что «стандарты верификации, применяемые ОЗХО, настолько строгие, что никто не может сомневаться в их достоверности» (фраза, буквально повторенная 14.04 в твиттере лаборатории Шпица в качестве комментария на заявление Лаврова).

(Стефан Могл — довольно примечательная личность. В прошлом году он участвовал в работе ОЗХО по расследованию «химической атаки» в сирийском Хан Шейхуне. Тогда Могл отвечал за работу группы специалистов, анализирующих соц. сети, фото, видео-ролики и т.п. свидетельства. Напомним, что тогдашние выводы ОЗХО о возможном применении Асадом химического оружия так и не нашли фактического подтверждения, хотя и стали причиной ракетно-бомбового удара США.)

Как бы то ни было, швейцарский доклад в руках у России стал важным козырем, позволяющим не только с уверенностью смотреть на исход всего «дела Скрипалей», но и дающим необходимые аргументы в предстоящем серьёзном разговоре о необходимости реформирования международных верификационных институтов.

В любом случае следует надеяться, что Россия на сей раз не удовлетворится отсутствием к ней юридических претензий, как это было с делом Литвиненко, а будет настойчивой до конца, добиваясь полного разоблачения фальсификаций, наносящих серьёзный урон репутации России и её граждан.