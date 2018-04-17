Россия ждёт от ОЗХО ответа на вопрос о том, был ли найден химикат BZ в пробах с места отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министры

«В докладе швейцарской лаборатории также говорится, что, прежде всего, они обнаружили BZ, который был, я думаю, изобретён в США в 1955-м и состоял на вооружении американской и британской армий. И мы спросили ОЗХО, которой мы доверяем, о том, это правда или нет, что вдобавок к А-234 там был также обнаружен BZ. И мы ждём ответа от ОЗХО, которой мы, конечно, доверяем, но мы хотим доверять и проверять», — отметил Лавров.

Туманный Альбион

По данным Сергея Лаврова, специалисты лаборатории Шпица в Швейцарии изучили образцы, предоставленные ОЗХО, и нашли в них яд BZ.

В этом контексте следует учитывать, что в некоторых случаях ОЗХО направляет в аккредитованные лаборатории три образца для исследований:

а) собственно «аутентичный» образец;

б) так называемый «негативный» образец-материал, не содержащий каких-либо запрещённых веществ;

в) «позитивный» — представляющий собой смесь «аутентичного» материала с каким-нибудь запрещённым веществом (взятым в другом месте).

Делается это якобы для контроля качества исследований. (Методика спорная, так как предполагает возможность предварительных манипуляций с собранными образцами до отправки их в лаборатории, но, как бы то ни было, эта практика проверки существует.)

Поэтому нельзя исключать, что отчёт лаборатории Шпица с указанием на присутствие BZ — это как раз результат анализа «позитивного» образца, и BZ — то самое контрольное вещество, которое добавляли в «аутентичный» образец.

Химическая лаборатория

Поэтому не исключён вариант, что этот отчёт лаборатории Шпица был намеренно подброшен России, чтобы спровоцировать её на громкие заявления и обвинения, которые затем будут разоблачены, а сами русские окажутся в нелепом положении и сильно ослабят свою дискуссионную позицию не только по «делу Скрипалей», но и по всему комплексу проблем, связанных с химическим оружием.