Александр Дякин
Последние публикации
Рак лёгких: курение против грязного воздуха
В прошедшую среду в РИА Новости состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с раком легкого (1 июля), на которой Всероссийский институт исследования общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты телефонного опроса, в котором исследовалось отношение жителей России к этому...
3 августа 2019
ВОЗ: Загрязнение воздуха — общемировая чрезвычайная ситуация
Как сообщает The Guardian в статье «Миллиарды твёрдых частиц обнаружены в сердцах жителей городов», даже у самого молодого трехлетнего участника недавно проведённого медицинского исследования были обнаружены повреждения в клетках сердечной мышцы, вызванные так называемыми твердыми частицами...
28 июля 2019
Франция — главный пластиковый загрязнитель Средиземного моря
Всемирный фонд дикой природы (WWF) накануне Всемирного дня океанов (8 июня) опубликовал доклад «Пластиковое загрязнение: Кто виноват? Системные причины и сценарий выхода на нулевое загрязнение природной среды пластиком к 2030 году». В докладе констатируется, что самой грязной частью Мирового океана...
11 июня 2019
Вклад интернета в глобальное потепление не уступает вкладу мировой авиации
Уже в 2015 году в докладе Глобальной инициативы по обеспечению устойчивости ( GeSI ) было показано, что на использование Интернета приходится 2% выбросов парниковых газов, что эквивалентно выбросам CO2 от авиатранспорта. Выпущенный в декабре 2017-го доклад французского Агентства по охране...
3 июня 2019