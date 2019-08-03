Москва, 3 августа, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В прошедшую среду в РИА Новости состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с раком легкого (1 июля), на которой Всероссийский институт исследования общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты телефонного опроса, в котором исследовалось отношение жителей России к этому страшному заболеванию. Всего было опрошено 3200 респондентов, проживающих в 500 городах более 80 регионов.

Смог в Екатеринбурге

Согласно этому исследованию, с которым детально можно ознакомиться на сайте ВЦИОМ, рак легкого входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне в своем окружении (24%), наряду с раком молочной железы (33%) и раком желудка (25%), а подавляющее большинство россиян (70%) сталкивались с онкологическими заболеваниями в своем окружении — их знакомым или близким когда-либо ставили онкологический диагноз. Частота встречаемости различных видов рака у мужчин и женщин существенно различается. Мужчины чаще всего болеют именно раком лёгких (39%), чем женщины (8%) — у женщин на первом месте находится рак молочной железы (68%).

Опрос также показал, что среди россиян доминирует мнение о том, что все виды рака одинаково трудноизлечимы (56%). Такое отношение является результатом низкой информированности населения об особенностях различных онкологических заболеваний, считает Ирина Борова, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». Она заявила, что необходимо в корне менять существующее отношение к раку легкого, когда люди стараются избегать посещения врачей, боясь, что у них обнаружат рак, считая, что лучше жить с ним и не знать об этом. Обязательно нужно проходить медицинскую диспансеризацию, а если человек находится в так называемой «зоне риска»: курит более 15 лет и ему больше 55 лет, необходимо тщательно следить за своим состоянием и как можно чаще проверяться у врачей.

« От рака легкого ежегодно умирает больше больных, чем от рака простаты, молочной железы и толстой кишки вместе взятых. Ежедневно это заболевание уносит жизни 136 человек. Только половина пациентов переживает первый год после постановки диагноза. При условии своевременной диагностики и рационального лечения прогноз выживаемости этих пациентов может быть значительно улучшен. Иммуноонкологические препараты дарят надежду пациентам с раком легкого на жизнь », — заметила она.

Участники конференции специально отметили, что более половины россиян (52%) никогда не слышали и ничего не знают о таком методе лечения рака, как иммунотерапия — это новый вид диагностики, который открывает возможности персонифицированного лечения инновационными иммуноонкологическими препаратами.

« Сегодня в России, как и во всем мире, стала также доступна иммунотерапия. Иммуноонкологические препараты — это настоящий прорыв в медицине, кардинальным образом меняющий подходы к лечению рака — они усиливают естественную способность иммунной системы бороться с опухолью. Эти препараты позволяют значительно продлить жизнь при распространенном раке легкого — в отдельных группах каждый третий пациент получает возможность прожить пять лет и более », — комментирует заместитель директора по лечебной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор Константин Лактионов.

Однако, несмотря на всю эффективность такого метода лечения, наряду с таргетированием позволить их себе могут далеко не все Россияне: большинство россиян (72%) считают лечение рака легкого слишком дорогим и в связи с этим недоступным большинству пациентов. При этом около половины опрошенных (48%) придерживаются мнения, что в настоящее время отсутствуют эффективные методы лечения, способные излечить данное заболевание.

Из положительных изменений можно отметить то, что 74% россиян уверены, что при диагностике рака легкого на ранних стадиях это заболевание легче поддается лечению. Наиболее распространена такая точка зрения среди молодежи в возрасте 18−24 лет (87%). Это хорошая тенденция, учитывая, что если лечение начинается на первой стадии заболевания, то пять лет переживают 75% больных, на второй стадии — 50%, на третьей — 20%, а на четвертой — всего 4%.

« Каждый второй пациент умирает в течение года после постановки диагноза. Чаще всего — в 70% случаев — рак лёгких обнаруживают уже на поздних стадиях (III и IV), когда опухоль распространяется на соседние органы или появляются метастазы », — добавил генеральный директор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, д.м.н., профессор Виталий Омельяновский.

Кроме того, в топ факторов, повышающих риски возникновения и развития онкологических заболеваний, по мнению россиян, вошли: плохая экология (67%), курение (36%) и нездоровое питание (36%), а также плохая наследственность (30%). Еще 23% считают, что повысить риск онкозаболевания может употребление алкоголя.

Однако, медики считают иначе: согласно данным ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздава РФ более 90% всех случаев заболевания раком легкого связано именно с курением, и такую разницу в оценке основной причины профессор Омельяновский объяснил ни чем иным, как перекладыванием заболевшими курильщиками ответственности с себя на экологию.

Курение как причина рака лёгких признано с 1930-х годов. Но можно ли согласиться сегодня со столь упрощённой позицией, когда во всём мире врачами признана роль загрязнения воздуха среди причин респираторных заболеваний, включая рак лёгких. Более того, исследования показали, например, что уменьшение курящих не привело к снижению заболеваемости раком легких, растёт статистика рака лёгких среди некурящих, прежде всего среди некурящих женщин. Основными факторами риска для некурящих в Великобритании признаны условия работы, загрязнение воздуха в городах и пассивное курение, о чём недавно писали «Известия». Пропаганда о связи рака лёгким с курением настолько «перестаралась», что некурящие не верят в возможность им заболеть.

Думаю, не согласятся с такой трактовкой и жители российских промышленных городов с особо грязным воздухом, такие как Челябинск, Екатеринбург, Красноярск, Норильск и многих других.

Не согласятся с позицией участников конференции и работники промышленных предприятий, на многих из которых сегодня не соблюдаются элементарные санитарные нормы — ничего удивительного, промышленная санитария была ещё в 1990-е годы практически полностью уничтожена.

Влияние таких загрязнителей атмосферы, как диоксины, приземный озон, PM2,5, формальдегиды и пр. на развитие рака лёгких доказано. Может быть участникам конференции просто неудобно портить отношениями с коллегами из Роспотребнадзора, которые без всяких научных обоснований взяли и повысили предельно допустимую концентрацию по фенолам в 2 раза, а по формальдегиду в 3,3 раза и перевели его из 1-го класса опасности во 2-й. И только благодаря этому обстоятельству воздух чудесным образом очистился приблизительно в 50 городах России, включая Москву. Жалко, что это чудо происходит вот уже несколько лет исключительно в ежегодных отчётах Роспотребнадзора.

Не хотят они, видимо, «обижать» и представителей Минздрава, которые продолжают отстаивать на международных заседаниях по Роттердамской конвенции особое мнение России о безопасности хризотил-асбеста, запрещенного во всех развитых странах мира именно как доказанный фактор развития рака лёгких.

Так что получается, и курение может быть использовано в качестве оправдания для того, чтобы не замечать влияние экологии. Врачи ведь тоже люди.