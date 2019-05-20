Уже в 2015 году в докладе Глобальной инициативы по обеспечению устойчивости (GeSI) было показано, что на использование Интернета приходится 2% выбросов парниковых газов, что эквивалентно выбросам CO2 от авиатранспорта. Выпущенный в декабре 2017-го доклад французского Агентства по охране окружающей среды и эффективному использованию энергии (Adem) подтвердил, что интенсивное использование информационных технологий серьёзно сказывается на выбросах углекислого газа. Оказалось, например, что для отправки одного электронного сообщения требуется электроэнергии столько, сколько нужно для обеспечения работы лампочки в течении 24 часов, а годовая переписка предприятия, на котором работают 100 человек, потребляет энергии как 13 авиаперелётов из Парижа в Нью-Йорк и обратно.

Иван Шилов ИА REGNUM Углекислый газ

Совсем недавно исследователи из Бристольского университета опубликовали исследование, в котором они объясняют, что один веб-сайт типа YouTube, являющийся платформой для видео-хостинга Google, выпускает столько же СО2 в течение года, сколько это делает средний европейский город, такой, как шотландский Глазго. Ученые считают, что энергопотребление веб-гиганта представляет собой яркий пример «цифровой расточительности»: если бы YouTube всего лишь отключил функцию автозапуска, которая автоматически запускает очередное видео, то он сократил бы свой «углеродный след» на 323 тыс. тонн СО2 в год.

Сервер

По расчётам «Гринпис», доля глобальной цифровой экосистемы в мировом потреблении электроэнергии в 2017 году составила 7%, а в 2020-м она может вырасти до 12%.

Откуда же берется это загрязнение? Дело в том, что один поисковый запрос в интернете сопровождается в среднем выбросом 6 граммов СО2 при выработке энергии, необходимой для работы отправляющих и хранящих информацию машин, которые обеспечивают ответ на ваш запрос. Четырьмя главными источниками «цифровой» эмиссии парниковых газов являются:

1) производство цифровых устройств,

2) охлаждение центров обработки данных,

3) использование программного обеспечения, а также

4) хранение и отправка электронной почты.

В ближайшее время значительный вклад в рост «цифровой» эмиссии могут внести технологии блокчейн.

Неоднократные заявления таких корпораций как Google и Microsoft о переходе исключительно на «зелёную» электроэнергию для обеспечения работы своих сервисов, а, следовательно, и на повышенные в несколько «зелёные» тарифы, автоматически приведут к увеличению в несколько раз энергетической составляющей в себестоимости интернет-услуг.