Александр Бахтин
Последние публикации
Риск-аппетиты важнее: о влиянии на рубль выборов в США
Чем ближе дата проведения президентских выборов в США и чем сильнее закручивается спираль интриги, тем чаще звучат оценки того, кто из кандидатов «предпочтительнее» для России, и рублевых активов в частности. Ряд экспертов указывает на исторический опыт — еще со времен СССР наиболее трудные периоды...
14 октября 2020
Удар для экономики и ослабление рубля. Ждём реакции на коронавирус
Тревожность инвесторов усиливается по мере того, как эпидемия коронавируса из КНР набирает обороты. Вместе с тем крайне трудно дать прогноз по поводу дальнейшего развития событий, во многом это зависит от возможностей Китая не допустить дальнейшего распространения вируса. Отметим, что если ВОЗ...
27 января 2020