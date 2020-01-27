Тревожность инвесторов усиливается по мере того, как эпидемия коронавируса из КНР набирает обороты. Вместе с тем крайне трудно дать прогноз по поводу дальнейшего развития событий, во многом это зависит от возможностей Китая не допустить дальнейшего распространения вируса. Отметим, что если ВОЗ посчитает ситуацию чрезвычайной на международном уровне, то «бегство от риска» на рынках усилится, но пока говорить о возникновении глобальной чрезвычайной ситуации преждевременно.

Иван Шилов ИА REGNUM

Безусловно, в том случае, если ситуация с распространением вируса будет развиваться в негативном ключе, это станет ударом для экономики, мирового финансового рынка, в том числе товарного рынка, включая нефть, которая за несколько дней опустилась ниже $59. Если китайская тема повлечет дальнейший пессимизм, нефтяные цены в течение ближайших дней могут упасть до 55−57$. Но если риск распространения заболевания будет купирован или хотя бы существенно снижен, нефть сможет довольно оперативно — в течение нескольких дней — вырасти до 60$. К концу февраля при улучшении ситуации с вирусом и учитывая сезонную поддержку спроса, нефтяные цены могут приблизиться к уровню 63−65$.

По нашим прогнозам, курс рубля может продолжить ослабление до 62,8−63,7 в ближайшие дни. Давление на отечественную валюту оказывает как снижение аппетитов к риску на фоне вирусной темы, так и слабеющая нефть. Кроме того, ЦБ РФ продолжает покупать валюту в повышенном объеме, так что избежать умеренного ослабления рублю вряд ли удастся. Тем не менее пока мы видим предпосылки лишь для сдержанного снижения курса рубля. В целом российские активы продолжают оставаться привлекательными для нерезидентов, страна показывает высокую устойчивость ко многим негативным факторам извне. И если не произойдет каких-либо ярких кризисных явлений на рынке, рубль в течение первого полугодия 2020 года будет находиться в диапазоне 63−65 по отношению к доллару.

Реакция фондового рынка — как российского, так и мирового — на данный момент сдержанная. Наибольшее негативное влияние от коронавируса чувствуют сырьевые компании — в первую очередь из нефтяного сектора, а также компании из сферы пассажирских перевозок и турбизнеса.

Если настроения инвесторов будут ухудшаться, можно ожидать продолжение коррекции на рынках. Но если учитывать, что состояние мировых рынков довольно долго было близким к эйфории, новости о китайском вирусе хоть и болезненны, но пока не настолько критичны, чтобы коррекция стала масштабной. Сохраняется влияние позитивных факторов — поступление ликвидности в больших объемах, снижение напряженности между США и Китаем, хотя бы в краткосрочной перспективе.