Чем ближе дата проведения президентских выборов в США и чем сильнее закручивается спираль интриги, тем чаще звучат оценки того, кто из кандидатов «предпочтительнее» для России, и рублевых активов в частности. Ряд экспертов указывает на исторический опыт — еще со времен СССР наиболее трудные периоды межгосударственных отношений приходились на годы президентства представителей демократов. Да и после выборов 2016 года, когда проигравший кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила Москву во «вмешательстве» в процесс волеизъявления американцев, оппоненты Дональда Трампа не устают об этом напоминать. Так, Джо Байден в конце сентября заявил, что в случае своей победы вернется к теме российского «вмешательства». Впрочем, вероятнее всего, что и в случае своего поражения демократы продолжат поднимать тему антироссийских санкций. Ключевой вопрос — позволяет ли это сделать однозначные выводы относительно последствий для рубля победы того или иного кандидата?

ИА REGNUM Рубль и доллар

Чтобы понять, что всё не так однозначно, стоит взглянуть на ключевые расхождения Трампа и Байдена в геополитической, энергетической, экономической плоскостях. Трамп выступает за ультрамягкую монетарную политику, за низкие налоги и умеренное вмешательство государства в экономику. Он симпатизирует консервативным отраслям, таким как нефтяная. Байден же, напротив, намерен повышать налоги, также его приоритетом является разворот Штатов в сторону «зеленой» энергетики, ставится цель стать «углеродно-нейтральной экономикой» к 2050 году. Все это не очень позитивно для перспектив американской нефтяной промышленности. Байден пообещал запретить выдачу разрешений на добычу на федеральных землях, и в преддверии выборов нефтяники даже стали подавать запросы на выдачу разрешений «про запас». Количество получаемых разрешений в последние месяцы выросло на десятки процентов в основных регионах добычи в США.

Цитата из вмдео на YouTube Дебаты Дональтра Трампа и Джона Байдена

С другой стороны, Байден как демократ более склонен к компромиссам на внешнеполитическом контуре. Так, не исключено, что в случае избрания он вернется к обсуждению ядерной сделки с Ираном. И если мы увидим прогресс в этом направлении, то теоретически могут быть сняты препятствия для экспорта иранской нефти на мировой рынок. Это способно оказать давление на уровень цен на энергоноситель, а опосредованно — и на рубль. Вместе с тем при Байдене возможно появление иного тона в диалоге с Китаем. В случае, если мы увидим «потепление» в отношениях США и КНР, все рисковые активы, включая валюты развивающихся стран и нефть, получат хорошую поддержку. Таким образом, на наш взгляд, влияние на рублевый курс результатов предстоящих выборов в США во многом будет умещаться в рамки общерыночной волатильности.

Ключевыми факторами до конца 2020 года для российской валюты останутся общерыночный аппетит к покупке риска, геополитический фон, нефтяные цены. Многое для рубля и всей группы рисковых активов будет зависеть от того, когда удастся перейти к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусом. По нашему мнению, в ноябре темпы распространения COVID-19 могут пойти на спад, что транслируется в укрепление риск-аппетитов. К концу года мы ожидаем формирования курса рубля к доллару в диапазоне 71−75.