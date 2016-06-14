Ахмет Тимурзиев
Последние публикации
Как нефтяное начальство помогает России слезть с «нефтяной иглы»
В нефтянку пришли топ-менеджеры. А «топы» мыслят категориями не естественнонаучными, а весьма прагматичными, и во главу ставят чистый дисконтированный доход. Все остальное, включая геологию, является условиями для достижения основной цели — получению максимальной прибыли при минимальных вложениях...
14 июня 2016
Проект «Глубинная нефть» — главное конкурентное преимущество России
Время дискуссий прошло, пришло время утилизации знаний о глубинном генезисе углеводородов в методы прогнозирования нефтегазоносности недр и технологии поисков и освоения глубинной нефти. Западные санкции на экспорт технологий для российских нефтяных компаний создали ситуацию, чреватую серьёзными...
29 апреля 2016