В нефтянку пришли топ-менеджеры. А «топы» мыслят категориями не естественнонаучными, а весьма прагматичными, и во главу ставят чистый дисконтированный доход. Все остальное, включая геологию, является условиями для достижения основной цели — получению максимальной прибыли при минимальных вложениях. Отсюда — трагически безнадёжное состояние отечественной нефтяной отрасли и обслуживающего ее сервиса и науки. Зачем олигархам вкладывать в отечественный науку, сервис, геологоразведку, нефтегазовое оборудование и технологии, если они привыкли к тому, что все достижения научного прогресса можно спокойно купить у западных компаний в виде адаптированных, сертифицированных и широко разрекламированных товаров и услуг.

Энгельс Козлов. Нефтяники Печоры. 1972-1973

Все хорошо, и душа бы не болела за страну, если б не совесть и не понимание очевидных последствий происходящего. Мой опыт научил меня доверять самому себе и своему, отечественному. Доморощенный огурец с моей любительской грядки не идет в сравнение ни с каким импортным огурцом, выращенным с применением самых передовых западных технологий. Тут и генная инженерия, и нанотехнологии, но есть такой огурец нельзя.

Так было во всем, включая нефтяную, авиационную, космическую и другие отрасли нашего недавнего советского прошлого. Так было до тех пор, пока на место инженера-специалиста и инженера-руководителя в отрасль не пришли топ-менеджеры и бизнес-администраторы — руководители широко профиля без инженерных знаний. Они хорошо овладели управленческой наукой, схемами администрирования, знают, как управлять денежными, кадровыми и ресурсными потоками. Но дело, которому они служат, они не знают — для них нет разницы между управлением футбольным клубом и национальной системой образования. С ветеринарным образованием они смело берутся за управление добычей нефти или металлургией.

Некомпетентность чиновников и руководителей бизнеса оборачивается невосполнимыми потерями времени для возрождения экономики страны на фоне стремительно уходящих в технологическое будущее передовых стран.

Поэтому без замены современной либерально-некомпетентной управленческой номенклатуры на ее профессионально-патриотическую альтернативу у России нет будущего.

А что же до нашей нефтянки, то глава Минприроды Сергей Донской отвёл ей до полной стагнации 28 лет. Напомним, что руководитель департамента топливно-энергетических ресурсов недр и морских работ Министерства природных ресурсов России Ринат Мурзин еще в 2004 году предупреждал о том, что «разведанных запасов нефти в России при существующем уровне добычи хватит до 2010 года — начиная с этого момента их может недоставать».

Мы не будем здесь обсуждать достоверность экспертных оценок и прогнозов наших чиновников, тем более, что даже в мировой практике прогнозы ведущих экспертов терпят фиаско и исторически не подтверждаются. Нам важно понять, что с начала нулевых в нашей стране на различных уровнях стали поднимать эту тему, а обеспокоенность ресурсным потенциалом страны стала популярной темой не только средств массовой информации, но и правительственных структур.

Сегодня эти обеспокоенности уже нельзя скрыть и от общественности, слишком много поставлено на карту (обязательства по поставкам нефти и газа зарубежным странам) и, в первую очередь, репутация страны и ее руководства.

crru.ru График падения добычи нефти в ХМАО

Не секрет, что Ханты-Мансийский административный округ (ХМАО) Западной Сибири — главный центр нефтедобычи России уже в течение последних 10-ти лет (с 2007 года) демонстрирует ежегодное падение добычи нефти. А коль в ХМАО дело обстоит так тревожно, так как тренд падения добычи обрёл устойчивость, то что нам ждать от менее значимых по объёмам добычи и более освоенных («старых») центров нефтедобычи страны. Понятно, что кризис ТЭК страны уже стал объективной реальностью и никакие реляции по поводу достигнутых рекордных объёмов добычи нефти в 2015 году (цену этих достижений мы понимаем, и связаны они, в первую очередь, с возмещением нефтяными компаниями валютных потерь за счет усиленной эксплуатации «старых» месторождений на фоне резкого обрушения цены нефти), спасти ситуацию не смогут.

В сложившейся ситуации, грозящей в обозримой перспективе энергетической безопасности нашей страны, нужны серьёзные административные решения и конкретные действия, направленные на воссоздание ресурсной базы ТЭК страны, но делать это нужно уже сейчас и на основе новой нефтегазовой парадигмы глубинной нефти. Старый, традиционный подход, связанный с накачкой нефтянки бюджетными средствами, уже не поможет, так как предлагаемые лидерами традиционной научной школы органического происхождения нефти направления развития ТЭК обрекают его на стагнацию в обозримом будущем.

Как уже не раз бывало, благодаря активному противодействию нефтяного генералитета от официальной науки и равнодушию отраслевого чиновничества, Россия, видимо, намерена проспать научную революцию, запущенную отечественным проектом «Глубинная нефть».

В то время как Запад не дремлет. Активно развивается американский проект Deep Carbon Observatory (DCO). Результатом 10-летней международной научно-исследовательской работы DCO, стало издание коллективного труда «Углерод в Земле» (в этом исследовании заняты сотни ученых со всех континентов, включая российских), посвящённого всестороннему изучению химической и биологической роли углерода на Земле. На базе геофизической лаборатории института Карнеги (GeophysicalLaboratoryoftheCarnegieInstitution) работает большая группа российских специалистов: Антон Колесников, Сергей Лобанов, Александр Гончаров, Светлана Харламова, Екатерина Клочко, Петр Лазов, Иван Наумов, Дмитрий Попов, Станислав Синогейкин, Виктор Стружкин, Дмитрий Сверьенский.

Совместно с РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и Институтом физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН на базе компании Flotten AB (Швеция) изучаются теоретические и фундаментальные вопросы синтеза глубинных углеводородов.

Просыпается и Восток. По приглашению китайской компании Xian Mantle Oil and Gas Exploration and Research Co, Ltd (г. Сиань, КНР) мне довелось совместно с В.А. Трофимовым провести в Китае неделю с лекциями по генезису нефти и технологиям прогнозирования и поисков глубинной нефти. Помимо г. Сиань, где расположена компания, нацеленная на поиски глубинной (мантийной) нефти, была организована поездка в г. Дацин на родину одноименного гигантского месторождения нефти, открытого в 1964 году и до недавнего времени дававшего до 50 млн. тонн нефти ежегодно. Добыча на месторождении падает, компания озабочена новыми приростами запасов, повышением коэффициента извлечения нефти. Мы выступали перед сотрудниками Института поисков и разведки нефти Дацинской акционерной компании (структура Petro China) и студентами нефтяного университета г. Дацин.

Китайская сторона намерена использовать идеи «Глубинной нефти» в практике поисков и освоения нефти и газа в Китае. Они активно переводят литературу по тематике «Глубинной нефти» (труды Кропоткинских и Кудрявцевских Чтений, труды Н.А. Кудрявцева, В.Б. Порфирьева, В.А. Краюшкина, мои работы). Китайские геологи очень восприимчивы ко всему новому, наши идеи глубинной нефти воспринимаются ими очень хорошо, более того, они готовы их внедрять в практике поисков нефти. Нельзя исключать, что скоро мы будем свидетелями новых открытий по результатам внедрения идей российско-украинской школы неорганической нефти в Китае.

Письмо Сианьской нефтяной компании (КНР) на имя генерального директора АО «Росгеология» Р.С. Панова

Активный интерес к идеям глубинной нефти проявляют и индийские коллеги. Ежедневными посетителями сайта «Глубинная нефть» являются сотня-две специалистов из десятков стран мира. Исключительно в силу языкового барьера не происходит массового востребования теории глубинной нефти в различных странах мира. При этом в России ни официальная отечественная наука, ни отвечающие за нефть чиновники последовательного развития проекта «Глубинная нефть» упорно не замечают. Не обладая ни административным, ни финансовым ресурсами, развиваемый усилиями ученых-энтузиастов проект «Глубинная нефть» грозит завершить свое существование, не успев реализовать на практике передовые научные идеи, ставшие сегодня главным конкурентным преимуществом России в области развития ресурсной базы углеводородов.

Ответ заместителя руководителя Федерального агентства по недропользованию И.А. Плесковских на резолюцию 1-х Кудрявцевских чтений (2012 г.)

На фоне развития сотрудничества с Китаем в области изучения глубинных углеводородов, отношение наших чиновников к обсуждаемой стратегической для российского государства теме остается традиционно безразличным и не предполагающим практических действий. Поэтому населению впору запасаться дровами. Бережённого Бог бережёт!