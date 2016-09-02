Время дискуссий прошло, пришло время утилизации знаний о глубинном генезисе углеводородов в методы прогнозирования нефтегазоносности недр и технологии поисков и освоения глубинной нефти.

www.sib-science.info Нефть

Западные санкции на экспорт технологий для российских нефтяных компаний создали ситуацию, чреватую серьёзными угрозами энергетической безопасности России. Как известно, последние годы имеет место падение добычи нефти по отдельным нефтяным компаниям (НК) и нефтегазоносным районам (в том числе ХМАО — основного центра нефтедобычи страны), а по стране в целом падение добычи может уже в ближайшие годы приобрести устойчивый тренд. В этих условиях реализация программы развития ТЭК-2030 в принципе невозможна. При хроническом недофинансировании и низком научном и технологическом обеспечении геологоразведочных работ (ГРР), если учесть качество ресурсной базы и недостаточные темпы ее воспроизводства, под вопросом оказывается достижение запланированных объемов добычи нефти даже на перспективу до 2020 года.

Самостоятельное освоение арктического шельфа и трудноизвлекаемых углеводородных ресурсов без западных технологий «ледового класса», технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пластов невозможно. Ситуация усугубляется тем, что господствующая в нефтегазовой науке парадигма, базирующаяся на теории органического происхождения нефти, не способна обосновать новые направлений ГРР в традиционных районах нефтедобычи и вынуждена увлекать ТЭК страны в крайне затратные, технологически и инфраструктурно не подготовленные проекты. Единственной альтернативой на вызовы энергетической безопасности России является смена парадигмы нефтегазовой геологии и реализация в стране проекта «Глубинная нефть», в то время как варианты освоения арктической нефти и трудноизвлекаемых углеводородных ресурсов при текущих ценах на нефть предполагают углубление технологической и финансовой зависимости от Запада как отдельных компаний, так и страны в целом.

Начиная с появления учения «нефтяного пика» Кинга Хабберта в 1969 году мировое сообщество непрерывно пугают приближением «конца света» в связи с исчерпанием нефтяных ресурсов. С завидной регулярностью появляются «пророчества» западных экспертов, предсказывающие начало конца, вызванное достижением пика нефтяного производства, после которого мировая добыча и воспроизводство углеводородов начнут стремительно падать. Школы «нефтяного пика» подкрепляют свою теорию положениями, утверждающими, что нефть является «невозобновляемым ресурсом», продуктом биологического распада, и что она должна закончиться в обозримом будущем.

Эти взгляды разделяет и подавляющее большинство отечественных ученых и чиновников. Недавно глава Минприроды Сергей Донской заявил, что доказанных запасов нефти у России осталось на 28 лет. Лидер отечественной школы органической нефти академик А. Э. Конторович утверждает, что парадигмы развития нефтегазовой отрасли России в XXI веке сводятся:

к освоению в старых районах нефтедобычи мелких месторождений нефти с запасами до 5 млн тонн;

разработке одряхлевших гигантских месторождений, извлечению из них остаточной нефти;

освоению нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов арктического шельфа и сланцевых месторождений Западной Сибири.

Однако, вопреки всем пессимистическим прогнозам, в мире открываются крупные и гигантские месторождения нефти и газа, в том числе в странах, миновавших «нефтяной пик». С 2000 года в мире открыто 33 нефтяных и 39 газовых гигантов с многомиллиардными запасами.

В условиях западных санкций главное конкурентное преимущество России связано с переходом на новую парадигму нефтегазовой геологии, основанную на теории глубинного неорганического происхождения нефти и газа. Для реализации новой нефтепоисковой парадигмы, основанной на положениях неорганического происхождения и обеспечивающей выход на методы и технологии прямых поисков нефти, необходимо принятие государственной или корпоративной (на уровне нефтяных компаний) программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ по обеспечению поисков и освоению глубинной нефти.

Проект «Глубинная нефть» предлагается как концепция минимизации негативных последствий западных санкций в области ТЭК России за счет опережающего роста ресурсной базы, стабилизации и роста добычи нефти на территориях хозяйственной деятельности нефтяных компаний, работающих в «старых районах» нефтедобычи европейской части, Западной Сибири и других районах страны. Предлагаемая концепция является низкозатратной и экономически выгодной альтернативой дорогостоящим, инфраструктурно, финансово и технологически необеспеченным проектам освоения арктического шельфа и трудноизвлекаемых ресурсов.

Последние пять лет в России на базе АО «Центральная геофизическая экспедиция» развивается инновационный научный проект «Глубинная нефть», призванный возродить отечественное научное направление по глубинному (абиогенному, неорганическому или минеральному) происхождению нефти и газа, созданное на основе идей Д. И. Менделеева и активно развивавшееся в 50−80-е годы прошлого столетия в работах советской школы неоргаников усилиями профессора Н. А. Кудрявцева, академиков В. Б. Порфирьева, П. Н. Кропоткина и их научных школ.

Важной особенностью современного этапа развития неорганического учения в России является всемерное приложение результатов научных исследований в практику геологоразведочных работ, выраженное в разработке и внедрении высокоэффективных методов и технологий поисков, разведки и освоения глубинной нефти.

Благодаря этим разработкам и достижениям отечественной геологической мысли Россия обладает сегодня уникальным конкурентным преимуществом в области методов и технологий поисков глубинной нефти, внедрение которых сулит отечественным нефтяным компаниям высокую эффективность проведения ГРР и значительный рост разведанных запасов углеводородного сырья.

Признание глубинного неорганического генезиса нефти и газа имеет большое практическое значение. Открытия не только газовых, но и гигантских нефтяных залежей на глубинах свыше 10 километров, в том числе многочисленные случайные открытия залежей фундаментной нефти, необъяснимы с позиций традиционной нефтегазовой науки, не могут ею прогнозироваться, а потому сдерживается их открытие и освоение.

Для справки напомним, что промышленная нефтегазоносность фундамента установлена в пределах более чем 50 нефтегазоносных осадочных бассейнов Земли, а к 2000 году в пределах 450 открытых в фундаменте месторождений было разведано более 20,5 млрд тонн нефти и 3,3 трлн куб. м газа, что составило почти 15% в мировом балансе запасов и что стыдливо умалчивается официальной нефтегазовой наукой, рассматривающей фундамент осадочных бассейнов заведомо бесперспективным. Следует добавить, что залежи нефти в фундаменте характеризуются многомиллиардными запасами, высокой рентабельностью и эффективностью освоения, однако ресурсную базу фундамента никто и никогда не оценивал — препятствием служит господствующая теория органического происхождения нефти.

Исторически, в силу идеологического господства теории органического происхождения нефти в СССР и в России, финансирование теории и практики поисков глубинной нефти не осуществлялось. По этой причине возникла гипертрофированная диспропорция в количестве обслуживающих эти направления научных организаций и специалистов.

В связи с вызовами современности, угрозами энергетической безопасности России, а также огромным научным заделом, созданным советским научным сообществом в области теории неорганического происхождения нефти, необходимо принять административное решение на уровне руководства страны по созданию научно-технологического центра (госкорпорации) для внедрения новых методов и технологий и обеспечения поисков, разведки и освоения глубинной нефти в нашей стране.

Мы располагаем сегодня теоретическими знаниями, методами и технологическими решениями, способными обеспечить в обозримой перспективе выход на промышленное внедрение концепции поисков глубинной нефти. Более того, подготовлен проект создания системы взаимосвязанных и достаточных для комплексного решения программы освоения глубинной нефти структурных подразделений, призванный возродить геологоразведку на новом научно-технологическом уровне и создать основу энергетической безопасности страны.

Реализация программы «Глубинная нефть» способна обеспечить в кратчайшие сроки (5 лет) решение основных теоретических, методических и технологических вопросов поисков глубинной нефти и предполагает в среднесрочной перспективе (10 лет) переход на промышленной основе к внедрению методов и технологий прямых поисков глубинной нефти на территории России.

Есть все основания полагать, что реализация этой программы в пределах старых районов нефтедобычи со сложившейся производственной инфраструктурой окажется экономически выгоднее проектов освоения арктического шельфа и трудноизвлекаемых ресурсов.

Наконец, если мы не реализуем главное конкурентное преимущество России, связанное с внедрением программы «Глубинная нефть», то, по прогнозам нефтяных экспертов, России после 2030 года не останется места даже в списке сырьевых придатков цивилизации.

Первоочередные шаги по реализации проекта «Глубинная нефть»

1. РАН РФ включить работы по изучению вопросов глубинного генезиса нефти и газа в перечень стратегических, приоритетных направлений научных исследований, осуществляемых государством в области энергетической безопасности России.

2. Правительству РФ рассмотреть вопрос о создании Федерального научно-технологического центра (госкорпорации) по целевому изучению проблем глубинного происхождения, методам прогнозирования и технологиям поисков, разведки и освоения глубинной нефти.

3. Министерству природных ресурсов и экологии разработать программы по реанимации старых нефтегазоносных бассейнов на основе концепции глубинного генезиса нефти и возобновляемости ресурсов старых месторождений.

4. В рамках этой федеральной программы подготовить программу работ по изучению перспектив нефтегазоносности отдельных территорий, в пределах которых работы в соответствии с положениями органической теории положительных результатов не дали или которые считаются бесперспективными. Включить эти работы в планы МПР (Роснедра, Росгеология) по геологическому изучению недр России за счет федерального бюджета. В качестве первоочередной такой территорией считать Московскую синеклизу.

5. Министерству природных ресурсов и АО «Центральная геофизическая экспедиция» подготовить Федеральную программу по изучению перспектив нефтегазоносности Московской синеклизы, количественной оценке нефтегазового потенциала и нефтегазогеологического районирования ее территории, с целью обоснования первоочередных направлений поисков нефти и подготовки рекомендаций по заложению глубоких поисковых скважин на основе представлений о глубинном генезисе нефти и газа.