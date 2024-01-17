Мария Воронова
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«Помочь в момент икс». Белгородских чиновников и граждан учат азам спасения
Новая примета жизни в Белгороде — теперь у людей появилась возможность записаться не только в отряды территориальной обороны, но и узнать жизненно необходимые азы первой медпомощи. Белгородские чиновники вот уже две недели обучаются навыкам оказания первой медицинской помощи. До конца января все...
17 января 2024
Дом с препятствиями. Херсонские беженцы штурмуют региональную бюрократию
Переселенец из Херсонской области Руслан Маханев встретит Новый 2024 год в новой квартире в Нальчике. Для того чтобы человек, вынужденный покинуть родину и потерявший дом, вновь мог обрести собственную крышу над головой, потребовалось вмешательство президента Владимира Путина. Этому счастливому...
28 декабря 2023