Переселенец из Херсонской области Руслан Маханев встретит Новый 2024 год в новой квартире в Нальчике.

Иван Шилов ИА Регнум

Для того чтобы человек, вынужденный покинуть родину и потерявший дом, вновь мог обрести собственную крышу над головой, потребовалось вмешательство президента Владимира Путина.

Этому счастливому финалу, напоминающему о рождественских историях, предшествовало почти трёхмесячное ожидание и хождение по инстанциям Кабардино-Балкарии.

В похожей ситуации оказалась и пожилая переселенка из Херсонской области Татьяна (имя изменено по соображениям безопасности), которая переехала в Подмосковье в конце июля и лишь под конец года смогла разрешить жилищный вопрос в соответствии с предоставленными государством гарантиями.

И таких историй, как убедился корреспондент ИА Регнум, немало.

Но обо всём по порядку.

Жители Херсонской области — воссоединившейся с Россией чуть более года назад — оказались во многом в более уязвимом положении, чем даже те, кто живёт в других новых и прифронтовых регионах.

Три волны горя

Напомним, что в первые же дни СВО российская армия быстро освободила практически всю территорию Херсонщины, включая и областной центр.

Уже в середине марта 2022-го херсонский Комитет за мир и порядок начал формировать гражданскую власть в городе и регионе, с конца апреля в полноценном режиме заработала областная власть во главе с врио губернатора Владимиром Сальдо, органы правопорядка и местного самоуправления, куда пошли работать жители правобережья и левобережья Херсонщины.

Только за первые две недели июня 2022 года тысячи херсонцев обратились за получением российских паспортов.

В июле на форуме «Мы вместе с Россией» граждане объявили о начале подготовки референдума о воссоединении. И 21 сентября прошлого года за возвращение в Россию проголосовало абсолютное большинство. В том числе и на правом берегу Днепра, включая Снегирёвский и Александровский округа, ранее входившие в состав Николаевской области Украины.

С 30 сентября 2022 года Херсонская область — неотъемлемая часть России.

Но военная необходимость заставила в ноябре того же года отвести российские войска на левобережье Днепра. Это объяснялось сложной логистикой, невозможностью обеспечения Херсона ресурсами, а боевые позиций ВС РФ — боеприпасами.

До отхода войск с правобережья было эвакуировано более 115 тысяч человек — люди бросали всё нажитое имущество и уходили с нашими войсками в полную неизвестность. Их разместили в санаториях и пансионатах Юга России. Кого-то в Краснодарском крае, а кто-то уехал подальше, в том числе в ту же Кабардино-Балкарскую Республику.

Эти люди, как получившие российские паспорта, так и ещё не успевшие это сделать, составили первую волну переселенцев из Херсонской области.

С оккупированного ВСУ правого берега Днепра украинские войска начали вести систематические обстрелы не только позиций наших военных, но и городов и сёл левобережья. Из-за атак, участившихся весной этого года, была организована вторая волна эвакуации. Переселенцев везли также в основном на юг (в Крым — который начал принимать ещё первую волну беженцев — и на Северный Кавказ), но также и в другие, в том числе центральные, регионы России.

Совершённый ВСУ в июне подрыв плотины Каховской ГЭС привёл к тому, что Новая Каховка, Алешки и другие города и посёлки левого берега превратились в зону бедствия. Военные, спасатели и волонтёры помогали, как могли, но власть приняла единственно возможное решение — организованно отселять людей из наиболее пострадавших районов. Тогда сообщили об эвакуации более 70 тысяч граждан. Это уже третья волна переселенцев.

Отъезд продолжается, в том числе в связи с тем, что часть левобережья превратилась в прифронтовую зону, после того как ВСУ закрепились на позициях в районе Крынок, на полпути между Новой Каховкой и Алешками. Плацдарм противника, как указывали эксперты ИА Регнум, обречён — но безопасность мирных жителей в любом случае требует переселения.

Что такое «херсонский сертификат»

Уже в середине ноября 2022 года действующий при правительстве России Фонд развития территорий (ФРТ) сообщил — с 15 российскими регионами подписаны соглашения, которые призваны обеспечить финансовую поддержку в переселении граждан из Херсонской области в другие регионы Российской Федерации.

В ноябре прошлого года по поручению президента правительство внесло поправки в своё октябрьское постановление о помощи в переселении из Херсонской области. В документе идёт речь о единовременной выплате людям по 100 тысяч рублей на обзаведение имуществом и, что самое важное, о ГЖС (государственных жилищных сертификатах).

Как объясняется на сайте ФРТ, граждане России, которые вынуждены были экстренно покинуть свои дома в Херсонской области, могут с помощью сертификата приобрести «квартиру, часть квартиры, дом или часть дома в любом регионе нашей страны».

Граждане до 1 декабря 2023 года включительно могли подать заявления в региональный орган власти или МФЦ и получить сертификат. Далее выбирается жильё по нормативам — исходя из стоимости квадратного метра в 88,7 тысячи рублей и из норм на каждого человека (33 кв. м на одного человека, 18 кв. м на каждого члена семьи из трёх человек).

Далее с продавцом жилья должен оформляться договор купли-продажи квартиры, комнаты или дома. И, наконец, владельцы сертификата ждут, когда государство перечислит деньги по этому договору. Деньги продавцу должны прийти в течение трёх рабочих дней.

Но нередко люди сталкиваются со сложностями, о которых и шла речь в начале заметки. В их числе и собеседники ИА Регнум.

«Брался за любую работу, чтобы не оказаться на улице»

Переселенец из второй волны Руслан Махенев приехал в Кабардино-Балкарию в августе, но жильё по сертификату — как уже говорилось выше — получил только сейчас.

Все это время он снимал жильё, и, чтобы платить за него, беженцу приходилось искать разные подработки.

«Я брался за любую физическую работу, чтобы не оказаться на улице», — рассказывает собеседник ИА Регнум. Это притом что ещё в сентябре собеседник получил сертификат и через риелторов нашел возможность приобрести трехкомнатную квартиру.

С хозяйкой квартиры Алесей Абдуллаевой он заключил договор купли-продажи. Однако чтобы завершить сделку, продавец должна была получить деньги. В Минстрое КБР, а именно они отвечают за передачу продавцам средств по жилищным сертификатам, попросили «немного подождать».

В непростой ситуации оказалась и сама Абдуллаева, которая к моменту сделки с Маханевым строила дом и рассчитывала получить деньги от продажи квартиры «сертифицированному» переселенцу.

Она многодетная мать, на ее попечении и приемные дети, в расчете на средства от проданной квартиры она взяла деньги в долг, чтобы достроить дом. Но, поскольку в Минстрое КБР долгое время не выдавали покупателю деньги, а он их не перечислял Абдуллаевой, строительство дома затормозилось.

Руслан Маханев говорит, что каждую неделю звонил в Минстрой КБР. Там ему отвечали, что пока для него «ничего нет». В Минстрой, чтобы помочь разрешить быстрее ситуацию, звонили и журналисты ИА Регнум. Там каждый день заверяли, что деньги продавец вот-вот получит, а переселенец вот-вот въедет в по сути свою квартиру.

Но ситуацию удалось разрешить только после звонка на прямую линию президента России Владимира Путина.

«Меня выслушали, записали все, что я сказал», — говорит Маханев, несказанно обрадованный ключу от квартиры.

Фото автора Переселенец из Херсонской области Руслан Маханев

Казалось бы, «рождественская история» счастливо завершилась. В случае нашего собеседника это так. Но, со слов Маханева, таких, как он, в одном только Нальчике не менее 400 человек.

Те, кто приехали ранее, жилье уже приобрели и живут в своих квартирах. Но со второй волной переселенцев что-то пошло не так.

«Мне еще очень повезло. Другие переселенцы получат деньги после Нового года, а кто-то даже к апрелю», — пояснил Руслан Маханев.

Не лучше обстоят дела и у переселенцев, избравших местом жительства Подмосковье. С одной из них, Татьяной (имя изменено), встретился наш корреспондент.

Татьяна — ветеран труда со времен Советского Союза. Проживала с супругом в Херсонской области. В феврале этого года женщина овдовела.

Фото автора Переселенка из Херсонской области Татьяна (имя изменено по соображениям безопасности)

Долго не решалась на переезд к сыну в Подмосковье. Причиной тому ее преклонный возраст, да и дом, который она строила с супругом, не отпускал. После подрыва Каховской ГЭС ее дом затопило. Татьяна с собакой три дня просидела на крыше. Только на третий день журналисту ИА Регнум через МЧС и администрацию города Голая Пристань удалось ей помочь.

Вместе с другими жителями района ее поселили в санатории города Железный Порт в той же Херсонской области. К ним туда приезжали следователи и сотрудники различных социальных служб, чтобы обозначить ущерб и определить, чем помочь. В двадцатых числах июля к ней приехал сын. И они смогли посетить дом, который вода сильно потрепала. Она поняла, что оставаться в доме нельзя, и переехала с сыном в Московскую область.

Здесь она обратилась в МФЦ на получение социальных выплат и жилищного сертификата. Через две недели ей пришел ответ с отказом. Причину не объяснили. В конце августа она вновь обратилась в МФЦ, и вновь — отказ.

В конце сентября, отчаявшись получить ответ с разъяснением причин отказа, Татьяна обратилась к депутату Госдумы Владимиру Сипягину (к слову — уроженцу Харькова). Сипягин обратился в региональное ведомство, которое отвечает за вынужденных переселенцев — лично министру жилищной политики Мособласти Инне Федотовой.

В ответе депутату (копию направили Татьяне) указывалось: нет технической возможности направить запросы в органы, которые подтвердили бы «дату убытия с места постоянного проживания» Татьяны в Херсонской области. По сути это значит — целое ведомство одного региона России не могло связаться с руководством другого российского региона и получить подтверждение с места жительства.

Со слов Татьяны, сотрудники министерства не стали объяснить Татьяне, что в поданных ею документах не хватает двух справок. Корреспондент ИА Регнум дозвонился до властей Херсона в течение одного часа и уточнил у них о возможности получения нужных Татьяне документов.

Это вполне могли сделать и подчиненные Федотовой, но они вместо этого предложили вынужденной переселенке «поискать счастье в другом регионе».

На сегодняшний день проблема разрешилась. Татьяна получила жилищный сертификат. Но, чтобы этого добиться, депутату Сипягину пришлось обращаться и в Генеральную прокуратуру.

Параллельно в дело пришлось вмешаться и другим депутатам Госдумы — Джамаладину Гасанову и спецпредставителю нижней палаты по вопросам миграции и гражданства Константину Затулину.

Его помощница Александра Докучаева, ознакомившись с приложенными к сопроводительному письму документами, сразу определила, что в документах не хватает справки с места жительства и билетов из Херсонской области в Москву. Затулин направил письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Бюрократические проволочки нелегко преодолеть даже народным избранникам. В дело приходится вмешиваться прокуратуре или Следственному комитету, а иногда и сотрудникам администрации президента.