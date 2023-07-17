Кирилл Луцюк
Последние публикации
Эксперт рассказал, как определить поддельную электронику на маркетплейсе
У маркетплейсов, наряду с большим количеством плюсов (скорость, огромный выбор, легкость покупки), есть и минусы. Один из них — это удобное поле для деятельности разных обманщиков, мошенников, людей, которые хотят продать некачественный или поддельный товар. Поэтому, чтобы обезопасить себя от...
17 июля 2023
Как изменится рынок труда в 2023 году
По данным рекрутинговой компании HeadHunter, в России в 2022 году самой востребованной оказалась профессия менеджера по продажам. На втором месте расположились продавцы в торговой точке. А вот профессия водителя, которая в 2021 году занимала первое место по востребованности, в 2022 году сползла на...
28 декабря 2022