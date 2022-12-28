По данным рекрутинговой компании HeadHunter, в России в 2022 году самой востребованной оказалась профессия менеджера по продажам. На втором месте расположились продавцы в торговой точке. А вот профессия водителя, которая в 2021 году занимала первое место по востребованности, в 2022 году сползла на третье. Кроме того, в десятку самых востребованных профессий вошли программисты, врачи, инженеры, повара, слесари, бухгалтеры и другие.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

«Профессия бухгалтера оказалась самой стабильной, единственной из десятки, сохранившей то же место, что и в прошлом году. Программисты, инженеры, врачи, слесари в 2022 году вернулись в десятку самых востребованных, из которой выпадали по итогам 2021 года», — цитируют «Известия» 27 декабря статистику, собранную экспертами HeadHunter.

Но сильно ли изменилась ситуация за последние три года? Если обратиться к итогам опроса, который проводил в 2019 году Всероссийский научно-исследовательский институт труда, тогда самыми востребованными для работодателей профессиями были повара, бухгалтеры, продавцы-кассиры, юристы, социальные работники, медицинские сестры. При этом самыми высокооплачиваемыми оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении, сварщик, специалист по операциям на межбанковском рынке и бизнес-аналитик.

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец в продуктовом магазине

В 2020 году, по данным того же HeadHunter, в числе счастливчиков опять менеджеры по продажам, инженеры и водители. В 2021 году, по данным Минтруда РФ, работодатели чаще всего обращались в службы занятости в поиске строительных рабочих, водителей и механиков, работников сферы индивидуальных услуг, формовщиков и сварщиков, среднего медицинского персонала и врачей, а также руководителей в гостиничном и ресторанном бизнесе. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2021 году считались инженеры, пилоты воздушного судна, программисты, бухгалтеры, персонал буровых установок, врачи, специалисты по кибербезопасности, юристы и финансисты.

Но 2023 год обещает серьезно изменить российский рынок труда, который будет испытывать влияние как внешнеэкономических трудностей, так и общих трендов вроде продолжающейся цифровизации и развития удаленной занятости. Какие-то профессии перейдут в категорию вымирающих, а какие-то, напротив, могут серьезно потеснить те, что сегодня переживают пик популярности.

ИА REGNUM обратился за комментариями о ситуации на рынке труда к известным российским экономистам.

Доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов:

«Продавец многие годы находится в категории самых популярных российских профессий. Они востребованы, так как в России некоторые города опережают многие европейские по концентрации торговых центров на душу населения. Большая часть экономически активного населения занимается перепродажей товаров, импортируемых из того же Китая, Турции и других стран. Кроме того, рост востребованности продавцов объясняется восстановлением экономики РФ после пандемии, в ходе которой закрылось много торговых точек. Но это признак оживления экономических связей, а не самой экономики. В целом в России наблюдается дефицит рабочей силы по всем профессиям. Особенно в реальном секторе экономики. Мы видим, как усилилась переговорная позиция рабочих в ряде отраслей. Поэтому, естественно, в 2023 году будет наблюдаться рост спроса на рабочие профессии. Кроме того, Россия приросла новыми территориями, и, очевидно, их восстановление потребует притока дополнительной рабочей силы — будут нужны и строители, инженеры и геодезисты, и маляры, и плиточники. Кроме того, не исключено, что в связи с санкциями и ограничениями импорта начнет возрождаться профессия «челнока».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строители

Заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда факультета экономических наук ВШЭ Лариса Смирных:

«Если мы говорим о том, какие профессии будут востребованы в РФ в 2023 году, то удачливых счастливчиков будет явно меньше, чем тех, кому стоит беспокоиться. Это общая тенденция. Те же самые менеджеры по продажам так и будут лидировать. А что касается IT-сферы, то это как раз счастливчики, потенциально наиболее востребованная группа. Это не обязательно программисты. Это могут быть многие специальности, которые так или иначе связаны с искусственным интеллектом, созданием центров обработки данных и так далее. Не повезет, скорее всего, тем, кто имеет низкую квалификацию, а также же тем, кто так или иначе был связан с иностранным капиталом, который продолжает уходить. И тут речь идет о проблемах не столько для отдельных профессий, сколько о секторах экономики. Кроме того, на российском рынке труда прослеживает несколько тенденций. Первое, если есть возможность получить образование, то это надо сделать, так как в выигрыше будут те, кто будет иметь высокую квалификацию. Второе, эта квалификация должна объединять несколько специальностей. Нельзя быть узким специалистом. Кроме того, нужно овладевать знаниями, связанными с цифровизацией».

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов:

«В 2020 году наблюдался исход из некоторых профессий, связанных с торговлей, по причине коронавирусных ограничений. Кроме того, была чрезмерная ставка на интернет-торговлю, которая занимает всё большую долю рынка, но уже перестала расти так быстро, как прежде. Третий момент — поиск не означает, что есть много вакансий и дефицит кадров. Возможно, речь идет о низкой оплате труда, когда люди просто не соглашаются занимать предложенные им места.

В 2023 году высокопрофессиональные люди должны воспользоваться окном возможности и либо потребовать повышения заработной платы по нынешнему месту работу, либо более активно присматриваться к новым вакансиями. В 2023 году мы ждем прироста реальных заработных плат, что подтвердит появление высокооплачиваемых вакансий. Мы уходим от привычного для нас термина «профессия». Нужны специалисты с определенными компетенциями, которые необходимы в рамках цифровой трансформации, имеют навыки в области IT, в области финансов. Вместе с тем в 2023 году еще ярче может проявиться тренд на так называемые вымирающие профессии. Те же охранники, продавцы-кассиры, бухгалтеры. То есть те, кого могут легко заменить в процессе цифровизации. Кроме того, если в 2023 году наконец-то заработает цифровой рубль и Банк России решится на его полноценное внедрение, то многие работники банковской сферы могут стать безработными, так как банки перестанут выполнять прежние функции и получать прежние доходы».

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин:

«Менеджеры по продажам и продавцы-консультанты традиционно для российского рынка труда — одни из самых популярных профессий среди работодателей. Российская экономика во многом остаётся ориентированной на торговлю товарами конечного потребления и сферу услуг. Кроме того, в этих сферах очень высокая трудовая мобильность — менеджеры по продажам и продавцы редко задерживаются на одном месте работы более пяти лет. Кроме того, рост спроса на продавцов связан во многом с завершением пандемии и восстановлением сферы торговли и услуг. Рост запросов на профессии водителя в коронавирусный 2020 год связан с быстрым ростом служб доставки и дистанционных способов продажи товаров. В настоящее время ситуация возвращается в прежнее русло, и популярность профессии водителя падает. В 2023 году вновь будут наиболее популярными профессии менеджера по продажам и продавца-консультанта. Вероятно, их ждет ещё больший рост запросов у работодателей».

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов:

«В период кризиса всегда растает потребность в специалистах, которые могут потенциально увеличить объем продаж товаров и услуг. Отсюда такой рост спроса на менеджеров по продажам. Но оплата их труда строится на комиссионной основе (небольшой оклад и основная часть дохода складываются из процентов от сделок), поэтому в этой группе очень высокая ротация кадров. Если продажи нарастить сложно и зарплата маленькая, они увольняются, а компании вынуждены вновь открывать вакансии. Потребность в IT-специалистах возросла из-за необходимости замещать иностранное ПО и массовой эмиграции. Врачи востребованы всегда. Рост спроса на рабочие специальности обусловлен программами импортозамещения и необходимостью исполнения гособоронзаказа, ремонта иностранной техники. В 2023 году на рынок труда повлияют три фактора. Во-первых, продолжится старение рабочей силы, что обусловит более лояльное отношение работодателя к лицам предпенсионного возраста и молодым работникам без опыта. Во-вторых, работодатели будут осторожны в росте зарплаты, программах сокращения персонала. Ставку сделают, как и в 2022 году, на маневрирование рабочим временем, применением административных отпусков. Сохранится практика точечного повышения зарплат по особо дефицитным специальностям. В-третьих, продолжится стагнация спроса на рабочую силу в секторах, ориентированных на оказание населению платных услуг, связанных с отдыхом, физкультурой, развлечениями».

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Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец:

«В 2023 году продавцы, менеджеры по продажам, водители останутся на первых местах. Конечно, ситуация на рынке труда в 2022 году была непростой, и из-за изменений в логистике чуть меньше спрос был на водителей, а выход на рынок новых производителей, переориентация на отечественное производство способствовали росту спроса на продавцов и менеджеров по продажам. В 2023 году, скорее всего, будет высоким спрос на инженерные, строительные специальности и производственный персонал. Высоким останется спрос и на IT-специалистов и медицинский персонал. Менее востребованными могут быть специалисты в инвестиционной, банковской сферах, страховании. Судя по тенденциям и возникающим диспропорциям между спросом и предложением, можно выделить те сферы, где спрос на протяжении ближайших пяти лет останется на высоком уровне: это всё, что связано с IT-технологиями, медициной, психологией и работой с людьми».