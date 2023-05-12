Кирилл Луцюк
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В Госдуме предложили учредить спецмедаль, для уехавших в зону СВО медсестёр
В международный день медицинской сестры, 12 мая, в России поздравили медсестёр с профессиональным праздником, и напомнили, какой тяжёлый и героический труд лежит на плечах этих медработников. Так, член комитета Госдумы по охране здоровья, врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения...
12 мая 2023
Как россияне воспринимают экономические санкции
68% жителей РФ заявили о негативном влиянии санкций на их работу, показал последний мониторинг, проведенный службой исследований HeadHunter. «Наиболее заметно события 2022 года отразились на карьере мужчин — это отметили 70% опрошенных среди них. Среди женщин процент аналогичных ответов немногим...
22 декабря 2022