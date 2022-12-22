68% жителей РФ заявили о негативном влиянии санкций на их работу, показал последний мониторинг, проведенный службой исследований HeadHunter.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Наиболее заметно события 2022 года отразились на карьере мужчин — это отметили 70% опрошенных среди них. Среди женщин процент аналогичных ответов немногим меньше — 65%», — цитирует 22 декабря РБК результаты мониторинга.

Социологи задают вопросы о влиянии санкций на россиян регулярно, и динамика разнонаправленная. Например, когда в мае социологи «Левада-центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) спросили граждан об озабоченности санкциями, ее выразили 38% опрошенных, в то время как, отвечая на тот же вопрос в первом месяце весны 2022 года, озабоченность санкциями выражали 46% опрошенных граждан.

Сходную картину обрисовали в середине августа 2022 года исследователи Фонда «Общественное мнение». Если в марте 2022 года после введения санкций доля «пессимистов» резко увеличилась с 17% до 29%, то в «апреле шок начал проходить» и выросла доля «оптимистов» — с 9% до 15%, а также «склонных к оптимизму» — с 13% до 19%.

Ухудшаться общественные настроения стали осенью 2022 года — в начале октября 2022 года были опубликованы результата опроса, проведенного ВЦИОМ, который продемонстрировал, что больше 20% жителей России пожаловались на снижение накоплений на фоне западного санкционного давления на РФ.

В начале декабря 2022 года Торгово-промышленная палата России констатировала, что больше 50% бизнесменов в РФ считают, что санкции повлияли на уровень коррупции в государстве, причем 30% заметили ее сильный рост.

Вместе с тем оперативный социально-экономический мониторинг Аналитического центра НАФИ показал, что доля работающих жителей РФ, которые беспокоятся в связи со своим трудоустройством, увеличилась весной и летом, но к осени стабилизировалась. Потом, впрочем, она снова начала расти.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

ИА REGNUM обратилось к российским экономистам с просьбой прокомментировать данные последнего мониторинга HeadHunter.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов:

«Если мы посмотрим макроэкономические показатели, то увидим, что у нас рекордно низкая безработица. У нас рост как номинальных, так и реальных заработных плат. Да, мы действительно сейчас столкнулись с уходом компаний. В отдельных секторах достаточно профессиональные граждане могли столкнуться либо с ограничением рабочих дней, либо с простоем. Например, очень драматичная ситуация складывается в автопромышленном секторе. Процесс импортозамещения и ухода некоторых компаний приводит к определенным структурным деформациям на рынке труда. Но рекордно низкий уровень безработицы говорит о том, что предложений более чем достаточно. И разговоры о том, что проблемы с работой у человека возникли именно из-за санкций, выглядят как попытки переложить с больной головы на здоровую. Тем более что сейчас те же «синие воротнички» в явном дефиците, и работодатели готовы повышать им заработные платы гораздо более высокими темпами, чем офисному планктону».

Доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов:

«Если экономическая ситуация продолжит ухудшаться, а этого не отрицают даже официальные прогнозы российского правительства, то, значит, будет снижаться качество жизни каждого россиянина. В целом общая экономическая ситуация остается депрессивной. Сначала казалось, что эффект от влияния санкций будет не таким уж большим. Но к концу 2022 года и к началу 2023 года все ярче проявляются долгосрочные последствия санкций, когда заканчиваются запасы основного капитала, оборудования и прочего. Профицит внешней торговли сохраняется на крайне высоком уровне, что говорит о резко упавшем импорте. Это, естественно, будет вести к деградации производства и снижению рентабельности. В частности, в ноябре 2022 года в России задолженность по заработным платам выросла более чем на 16%. Причем две трети этой задолженности сформировались именно в 2022 году. По мере того как кризис будет сохраняться и пока ВВП не выйдет на докризисные показатели хотя бы 2021 года, наши граждане будут чутко ощущать уязвимость своего положения на рынке труда, что отразится и на результатах социологических опросов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Заработная плата

Профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса финуниверситета при правительстве РФ Марина Измайлова:

«Есть все основания полагать, что население РФ продолжит ощущать негативное влияние антироссийских санкций и в 2023 году. В числе этих причин снижение объемов продаж нефти с прогнозом от 10% до 20% и объемов ее добычи от 4% до 8%, неминуемо приводящее к падению валютной выручки. Влияние санкций в первую очередь ощутит IT-сфера. Причем здесь следует выделить как отрицательное, так и положительное влияние. Запрет на закупку иностранного программного обеспечения является своего рода стимулом для собственных разработок под брендом «Сделано в России». На фоне наметившегося устойчивого тренда на рост доли госзакупок отечественного софта с 20% до 65% российские разработчики испытывают дефицит инвестиций: вместо заложенных в нацпрограмме «Цифровая экономика» 5 миллиардов рублей реальная потребность достигает 70 миллиардов».

Президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко:

«Нехватка кадров ощущается во всех сферах. Так что пока большая часть населения не испытывает проблем с поиском работы. Негативно санкции сказываются на населении с точки зрения дефицита по огромному количеству позиций, например нехватки отделочных материалов. Но по рынку труда санкции пока не нанесли ощутимого удара. Однако в 2023 году ситуация поменяется. Слишком уж много ограничений для экономики России, которые, конечно, ударят по рынку труда. Я думаю, что в 2023 году мы увидим сильный рост безработицы — примерно до 5–8%. Наиболее сильным спад будет в строительстве и сфере услуг».