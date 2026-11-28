Владимир Зеленский продолжает бодро рапортовать об успехах на финансовом фронте, рассказывая украинцам, что практически все деньги, необходимые стране для того, чтобы провоевать и следующий 2027 год, уже найдены.

ИА Регнум

Ещё 19 ноября в Берлине по итогам встречи т. н. коалиции желающих Зеленский оценивал потребности Украины во внешнем финансировании в 125 млрд долларов, или 115 млрд евро. Чем вызвал заметное неудовольствие хозяев.

«Мы понимаем, что у нас есть 90 млрд евро. Мы найдём 25 млрд евро, будем над этим работать», — заявил он. Примерно то же самое Зеленский повторил 24 ноября, создавая впечатление, что вопрос финансирования Украины на следующий год практически решён.

Однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая вышла на сцену следом, расставляет акценты несколько иначе. Объявляя о перечислении Киеву почти 8 млрд евро, она особо подчеркнула, что «реальный прогресс в проведении реформ приносит реальные результаты и выгоды».

Что она имела в виду, поясняет еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос: перечислению денег предшествовало выполнение Киевом более 20 жестко навязанных ему мероприятий.

Именно так европейское финансирование Украины будет устроено и в следующем году. Причём условия предоставления денег становятся всё более жёсткими, а контроль за их расходованием распространяется и на сферы, прежде считавшиеся едва ли не исключительной компетенцией украинской власти.

Поэтому для начала стоит разобраться, что именно Зеленский уже записал себе в актив.

Из упомянутых им 90 млрд евро половина представляет собой часть ранее согласованного двухлетнего европейского кредита. Вторая половина пока существует в виде законодательного предложения Еврокомиссии от 18 ноября, которое ещё предстоит согласовать.

Причём даже в случае благополучного прохождения всех процедур речь идёт о предельном объёме кредитования, а вовсе не о гарантированном перечислении всей суммы на счета украинского правительства.

Согласно решению Совета ЕС от 23 ноября, из первых 45 млрд евро — того самого «недорепарационного» кредита — на непосредственную поддержку украинского бюджета предполагается направить только 13,3 млрд. Остальные 31,7 млрд предназначены для оборонных нужд.

В предложенном дополнительном пакете соотношение составляет 20 и 25 млрд евро соответственно.

Таким образом, даже если Зеленскому удастся получить все 90 млрд евро (которые он уже мысленно тратит как хочет), на бюджетную поддержку придётся максимум 33,3 млрд. Остальное по большей части осядет на счетах предприятий европейского военно-промышленного комплекса.

По сути, план следующего года — это кредитование Украины в том числе для того, чтобы она покупала продукцию европейской промышленности. И фон дер Ляйен об этом говорит прямо.

А вопрос, где же взять недостающие 25 млрд евро, так и остаётся открытым. Помимо ЕС, финансировать украинский государственный бюджет готовы считаные государства, и они уже что хотели — дали. А у самих европейцев возникают сложности с согласованием новых заимствований.

Но всё же самое интересное заключается не в том, сколько денег дадут в итоге Украине, а в том, на каких условиях их намерены забрать назад.

Миллиарды через фильтр

Представляя 18 ноября новый кредитный пакет на 45 млрд евро, фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна будет вернуть деньги после получения российских репараций.

Впрочем, оговорка эта уже знакомая. Сами деньги Еврокомиссия (ЕК) будет занимать на финансовых рынках под свои гарантии. В отсутствие реальных российских репараций именно европейцам предстоит потом решать вопросы обслуживания этих заимствований, и непонятно, на что они реально рассчитывают.

При этом в статье 5 проекта регламента об «Инструменте скоординированной поддержки Украины» устанавливаются политические условия предоставления финансовой помощи: соблюдение демократических принципов, многопартийная парламентская система, верховенство права, соблюдение прав человека, борьба с коррупцией и прочее «бла-бла-бла».

Тем не менее ЕК и Европейская служба внешних связей будут контролировать выполнение этих требований непосредственно перед перечислением денег. А действующий регламент позволит «полностью или частично приостанавливать либо отменять» выплаты в случае нарушения условий кредитного соглашения.

Для получения очередной порции украинскому правительству предстоит подавать обоснованные заявки — как правило, шесть раз в год.

Предусматриваются проверки системы оборонных закупок, предоставление финансовой документации, содержащей в том числе конфиденциальную информацию, участие европейских структур по борьбе с финансовыми злоупотреблениями.

Кроме того, в Брюсселе намерены актуализировать украинский план реформ, увязав дальнейшее финансирование с выполнением требований в области антикоррупционной политики (к которой есть очень большие вопросы) и — внимание — интеграции украинского ОПК в европейский.

Даже вопреки «военной тайне» и «соображениям национальной безопасности». Суверенитет Украины по этой позиции тоже отменяется.

На фоне борьбы за контроль над финансовыми потоками в оборонной промышленности и попыток украинских силовиков дискредитировать руководство антикоррупционных ведомств все телодвижения приобретают особый политический смысл.

Одно дело — выражать обеспокоенность действиями украинских властей, отправлять дипломатические ноты и призывать Зеленского соблюдать взятые обязательства.

И совсем другое — создавать вполне конкретные проблемы с финансированием государственных расходов, тормозя каждый транш. По большому счёту, выделение денег переходит в ручной режим: как капельница для тяжелобольного.

Если Зеленский рассчитывает, что в силу сложившихся геополитических обстоятельств европейцы обязаны давать ему средства (а подаёт он это именно так), то европейцы, судя по всему, исходят из того, что в силу тех же обстоятельств Зеленский обречён принимать их условия.

Денег нет, но вы держитесь

О том, какое пространство для манёвра остаётся у украинской власти, можно судить по параметрам проекта государственного бюджета на 2027 год.

Собственные доходы составляют порядка 3,16 трлн гривен при расходах в 7,27 трлн. Таким образом, Украина способна самостоятельно обеспечить лишь 43,5% запланированных расходов.

При этом, как отмечают украинские эксперты, предполагаемая помощь международных партнёров составляет лишь 2,49 трлн. То есть дефицит остаётся.

И это лишь проект бюджета. Насколько реалистичны заложенные в него показатели налоговых поступлений на фоне разрушения энергетической инфраструктуры, сокращения промышленного производства и проблем с экспортом — отдельный вопрос.

Причём украинская экономика испытывает хронические проблемы не только с наполнением бюджета, но и с внешней торговлей — базовые позиции экспорта падают одна за другой. Валюту можно получать только взаймы или по чьей-то доброте.

При таких обстоятельствах даже задержка очередного транша способна создать проблемы далеко за пределами правительственных кабинетов. А европейские требования к финансовой прозрачности будут иметь последствия не только для чиновников.

Как отмечает украинский экономист Сергей Следзь, одним из немногих оставшихся у государства источников ресурсов является огромный теневой сектор экономики.

Который тоже пойдет под нож при настойчивом внедрении европейских стандартов финансового мониторинга, расширении автоматического обмена налоговой информацией, проверке происхождения средств и ограничении наличного оборота. В Европе сейчас всюду идёт волна драконовских ограничений на расчёты наличкой.

А документально подтвердить происхождение накоплений, сделанных за десятилетия вольной украинской жизни, их владельцам будет далеко не всегда просто. Особенно если это скромные сотрудники ТЦК или какие-нибудь врачи медкомиссии при нём же.

Но ещё — широкий круг граждан, привыкших не платить налоги и не соблюдать формальности: мелкие предприниматели, самозанятые граждане, семьи трудовых мигрантов.

Причём подтверждать законное происхождение денег придётся на фоне войны, разрушения промышленности, энергетического кризиса и сокращения возможностей для нормального заработка.

Так что в итоге европейская щедрость оборачивается для украинского государства вполне определёнными обязательствами. Брюссель намерен контролировать и то, как Киев тратит чужие деньги, и то, насколько эффективно он собирает собственные.

А потому основание финансового оптимизма Зеленского пока можно объяснить лишь тем, что он использует своеобразную арифметику — складывает согласованные кредиты с ещё не утверждёнными проектами и объявляет полученный результат счастливым итогом. Хотя сколько денег, когда именно и на каких дополнительных условиях дадут «на выходе», сегодня не может сказать никто.

Открывать свой сейф европейцы будут ровно настолько часто, насколько их устроит поведение украинского заёмщика, который давно известен своей неадекватностью.