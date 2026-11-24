В ноябре 2026 года украинский агрохолдинг «Кернел», крупнейший в мире производитель подсолнечного масла, остановил все свои маслоэкстракционные заводы и прекратил закупку семян.

ИА Регнум

А это — восемь предприятий в шести областях страны общей мощностью переработки около 3,5 млн тонн семечки в год. Два завода в Харьковской области не работают с 2022 года.

Следом встали корпорации поменьше — «Дельта Вилмар Украина» в Одесской области и завод «Потоки» в Днепропетровске. Компании сослались на удары по предприятиям пищевой промышленности: маслоэкстракция — это непрерывный процесс с повышенной пожарной опасностью, и «прилет» в работающий цех оборачивается большим пожаром.

Ещё 8 ноября после удара остановился соеперерабатывающий завод в Полтавской области, в который только за последние два года было вложено 80 млн долларов, а вслед за крупными игроками производство свернули и компании помельче.

И это не просто какие-то отвлеченные названия: это одна из главнейших отраслей в остатках украинской экономики и одна из ключевых позиций экспорта.

В прошлом.

Катастрофа назревала всё лето. Морские порты Украины «на замке» с 22 июля. За июль–октябрь экспорт растительных масел, по данным аналитического агентства «УкрАгроКонсалт», упал на 18%, подсолнечного — почти на треть. Продажи масла того же «Кернела» за июль–сентябрь рухнули вполовину.

В сентябре Минсельхоз США зафиксировал то, чего не случалось двадцать сезонов подряд: по итогам 2025/26 года Россия обошла Украину в мировом экспорте подсолнечного масла, продав 4,2 млн тонн.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий поспешил успокоить, что внутренний рынок полностью обеспечен и мощностей хватит на весь урожай. Вот только по ноябрьским данным ассоциации «Укролияпром», годовое потребление подсолнечного масла на Украине составляет 400–500 тыс. тонн, или в среднем 33–42 тыс. тонн в месяц. Это менее 10% объёмов отечественного производства.

Ведь отрасль, ради которой страна три десятилетия перекраивала сельское хозяйство и уничтожала «лучшие в мире чернозёмы», работала отнюдь не на украинский стол.

Семь миллионов гектаров жёлтого

Цифры американской статистики об успехе России действительно сенсационные.

Ведь Украина держала больше половины мирового рынка и отгружала за рубеж не меньше полумиллиона тонн в месяц — до 90% выработки, почти исключительно морем. С 1990 года под одну культуру увеличили количество пахотной земли (причем лучшей) в 4,4 раза, до 7 млн гектаров, и нарастили валовой сбор в семь раз.

До войны собирали около 15 млн тонн семян подсолнечника, а в сезоне 2020/21 года заводы выдали 5,8 млн тонн готовой продукции.

Логика была простой. Подсолнечник неприхотлив, дёшев в возделывании и всегда находит покупателя, что даёт высокую рентабельность. Зачем возиться, растить, внедрять передовые агротехнологии, если можно легко «срубить» с семечки, которая даже сохнет прямо на поле, на радость воробьям.

При этом для самих украинцев это не дешевый продукт: в январе 2022 года правительство ограничило наценку на него 10%. Ведь за предыдущий год масло подорожало на 48%.

Потому что цену эту определяла мировая биржа. Да и заводы были не совсем украинскими.

Безусловным лидером в мировой масложировой отрасли был упомянутый в начале холдинг «Кернел», на долю которого приходилось 27% производства. Второе место занимала американская Bunge (11%), за которой следовали «ОптимусАгро» и МХП (по 6%), а также ViOil (5%).

При этом уже в 2019 году четверть украинского рынка находилась в руках иностранных корпораций — Bunge, ADM и Cargill, связанной с сингапурской Wilmar International и китайской государственной COFCO. Ну, а завязший в зубах «Кернел», хотя и принадлежит украинскому бизнесмену Андрею Веревскому, зарегистрирован в Люксембурге, а более 95% его акциями владеет кипрская Namsen Limited.

В производстве рафинированного масла в бутылках на Украине лидировал принадлежавший Bunge Днепропетровский маслоэкстракционный завод, обеспечивавший 19,1% производства. Сама компания «Бунге Украина» на 99% принадлежит зарегистрированной в Швейцарии Bunge S. A.

Собственного сырья у всех этих гигантов практически не было. Гендиректор «Кернела» Евгений Осипов в ноябре 2024 года признавал, что 90% семечки закупается у сторонних хозяйств. Сырьевая база — это вся степная и лесостепная Украина, от фермера до агрохолдинга.

Схема выглядела так: поле — украинское, завод — с люксембургской или американской пропиской, покупатель — в Индии, Турции и ЕС, где украинское масло занимает почти 92% импорта, прибыль — по месту регистрации. Украине оставались цифры экспорта, налоги, рабочие места, валютная выручка, чтобы покрыть расходы, и земля, которая бесцеремонно истощалась «в ноль».

Земля в долг и реки из масла

Подсолнечник истощает и иссушает почву — это факт общеизвестный. И правила на этот счёт сформулированы давно.

Постановление Кабмина № 164 от 2010 года разрешало возвращать подсолнечник на то же поле не раньше, чем через семь лет после сбора урожая. Учёные Института зерновых культур Национальной академии аграрных наук в 2018 году указывали, что в структуре посевов его должно быть не больше 20%.

Аграрное лобби почти сразу потребовало сократить срок с семи до четырех лет, но на практике семечку сеяли каждый год.

В июне 2024 года руководитель департамента вертикально интегрированного агрохолдинга LNZ Group Александр Хмелюк констатировал, что масличные у них занимают около 55% посевов третий год подряд, и их доля достигла «критической черты». В феврале 2026 года консалтинговая компания ProPole прогнозировала рост площадей под подсолнечником ещё на 5–20%, вопреки рискам для севооборота, потому что нужно «тянуть экономику».

Дотянули её до истощения почв, о чем ИА Регнум подробно рассказывало.

По данным Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, эрозии подвержено более половины сельхозугодий страны, а ежегодные потери гумуса (основы плодородия почвы) составляют от 10 до 24 млн тонн.

Логично, что урожай подсолнечника сократился всего-то за год на 3 миллиона тонн. Засуха на юге страны, где с гектара собирали всего 0,5–1 тонну подсолнечника, лишь добавила проблем к тому, что уже и так дошло до края. Земля не родит, удобрения стали дефицитом (и очень дорогим), а органики почти нет: коров давно вырезали.

Аграрии экономили на подкормке, и почва отдавала последнее.

Генеральная же репетиция нынешнего обвала прошла ещё в 2022 году. Порты закрылись — и из примерно сотни предприятий отрасли остались работать не более 20. Экспорт масла за март–июль упал вдвое, зато вывоз необработанной семечки превысил 1 млн тонн — впервые более чем за 10 лет.

Почти три четверти ушло в Болгарию, Румынию и Венгрию, где её радостно брали по бросовой цене заводы соседей.

А в октябре 2022 года после удара по масляному терминалу у порта Николаева, где каждый резервуар вмещал около 7,5 тысячи тонн, по улицам города, как писало местное издание «Новости-N», потекли «реки подсолнечного масла».

20 декабря 2025 года после удара по порту Южный загорелись 13 контейнеров с мукой и растительным маслом. Масло растеклось по территории предприятия, по дороге, попало в Аджалыкский лиман и дальше в море. Погибли птицы, и еще весной 2026 года экологическая инспекция находила у берега жёлтые пятна с запахом подсолнечного масла.

5 января в Днепропетровске на набережную вылилось 300 тонн масла с завода Bunge, и дорогу пришлось засыпать песком. 26 апреля в Ильичевске сгорел резервуар на 6 тысяч тонн, а 10 сентября днепровский завод Bunge попал под удар ещё дважды.

В мирное время можно было держать огромные пожароопасные заводы и танки-накопители в портах. Но сейчас такая отрасль стала уязвимой со всех сторон, и это вопрос приоритетов украинской власти.

По словам министра Высоцкого, без черноморских портов экспорт возможен лишь на 45–50% от возможностей, логистика подорожала на 40–50%. В августе Украина вывезла 1,4 млн тонн агропродукции — около трети от прежнего объема.

А теперь глава «Укролияпрома» Степан Капшук просит не отменять вывозную пошлину на семечки, чтобы не превратить Украину «снова в поставщика сырья». Хотя поставщиком сырья «аграрная сверхдержава» и так была всегда.

Но есть, конечно, и плюс. Если украинскому государству и бизнесменам состояние земель было безразлично, то теперь благодаря систематическому саботажу мирных переговоров поля и в самом деле могут отдохнуть.