Россия сохранила стабильность внутреннего рынка топлива, задача властей — обеспечить бесперебойность обеспечения страны бензином и другими видами горючего.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На это указал Владимир Путин на состоявшемся 24 ноября заседании президентской Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК (топливно-энергетического комплекса).

«Наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса. После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались», — констатировал президент.

Путин перечислил уже принятые меры для координации действий властей и топливного бизнеса.

Что уже сделано

На федеральном уровне приняты решения об увеличении производства топлива, формировании резервов и перестройке логистических цепочек.

Напомним, что 4 июля президент подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также на поддержку нефтеперерабатывающих заводов.

Ограничен экспорт бензина и авиакеросина, а также дизельного топлива (кроме частичных поставок на мировые рынки, о чем была достигнута договоренность с президентом США Дональдом Трампом).

Глава государства также упомянул введение механизма импортного демпфера — участия властей в процессе формирования цен на горючее. «Скорректированы биржевые нормативы для продаж бензина и дизеля», — отметил Путин.

Предпринятые действия и позволили после октябрьского всплеска цен стабилизировать расценки на топливо в большинстве субъектов федерации.

Что должно быть сделано

Вместе с тем, отметил Путин, ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.

«В этой связи обращаю внимание коллег: нужно и дальше оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России», — поручил президент.

Приоритетом должно стать бесперебойное обеспечение граждан и экономики топливом, включая предприятия агропромышленного комплекса и фермерские хозяйства, где особенно чувствителен сезонный фактор. Президент потребовал не снижать темпы работы в этом направлении.

«Кроме того, как и договаривались, необходимо продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа», — поручил Путин.

«Ответ неизбежен»

Президент отметил — «киевский режим не прекращает атак на наши нефтеперерабатывающие мощности». «Мы в свою очередь не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба», — констатировал Путин.

При этом системные удары ВС России по украинским тылам последовательно разрушают инфраструктуру, которую использует противник — эффективные атаки привели в том числе к дезорганизации энергосистемы Украины.

Попытки ВСУ нанести ущерб России, в том числе объектам нашего топливно-энергетического комплекса, приведут лишь ко всё более чувствительным для Украины последствиям.

Об этом Киеву и его европейским партнерам напомнил президент Путин: «В этой связи отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать».

Пока армия выбивает тылы противника и защищает небо России, власти всё больше внимания уделяют защите критически важных энергетических объектов.

«Предлагаю обсудить, что нужно дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты сотрудников, которые на них работают», — обратился Путин к участникам заседания.

Торговать с ответственными партнерами

Защищая и стабилизируя внутренний топливный рынок, страна не сворачивает внешнюю торговлю энергоресурсами. Российский ТЭК играет важную роль в мировой экономике и, конечно, зависит от тенденций, изменений, которые происходят на глобальных рынках, отметил президент. «Наша задача — предвидеть, реагировать на эти факторы, чтобы обеспечить конкурентоспособность наших компаний и предприятий», — подчеркнул он.

Попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу в первую очередь создают проблемы для самих европейских экономик, констатировал Путин, заметив: «Нашей нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше».

Поэтому естественной была переориентация нашего ТЭК на расширение контактов со странами «глобального большинства». Власть со своей стороны облегчает и поддерживает налаживание таких связей. «Будем расширять рынки сбыта, сотрудничать с предсказуемыми, ответственными партнерами», — указал Путин.

С учетом динамики отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, растущего спроса со стороны азиатских партнеров нужно наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, поручил президент.

В сентябре Путин отметил развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, в том числе в сфере ТЭК. Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявлял, что Китай готов совместно с Россией поддерживать стабильность отрасли и бесперебойность цепочек поставок.

На совещании 24 ноября Путин указал на необходимость комплексного развития новых маршрутов поставок, в том числе укрепления Трансарктического транспортного коридора и Севморпути. Этот маршрут позволяет в полтора-два раза сократить сроки доставки грузов и снизить логистические затраты. Для раскрытия его потенциала требуется развивать отечественное транспортное судостроение, создавать суда ледового класса и ледоколы.

Развитие связей в АТР стимулирует и развитие наших сибирских и дальневосточных регионов. «Нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого стратегически значимого региона России», — подчеркнул Путин.