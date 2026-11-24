Летом 1743 года в Петербурге, у здания Двенадцати коллегий, вчерашних придворных секли кнутом и резали им языки. Прежде им назначили колесование, четвертование, отсечение головы. Среди приговоренных была беременная Софья Лилиенфельд. Наказание ей отложили до родов.

ИА Регнум

В 1881 году Геся Гельфман ждала виселицы по делу об убийстве Александра II. Она тоже носила ребенка.

А в 1906-м террористке Марии Спиридоновой объявили, что ее оставляют в живых. Даже она не ждала подобного снисхождения.

Эти истории вспоминаются после помилования Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Указ президента России от 14 ноября 2026 года освободил ее от наказания «по соображениям гуманности».

Но почему российское государство исторически из века в век щадит тех, кого само признало виновными?

Баронесса Лилиенфельд и материнское чувство

Летом 1743 года Елизавета Петровна искала заговорщиков. На престоле дочь Петра Великого находилась меньше двух лет, сама придя к власти после переворота. При дворе помнили свергнутую регентшу Анну Леопольдовну и ее сына, младенца-императора Ивана Антоновича.

В деле о заговоре, как часто в галантном веке, смешалось личное и политическое. Главным фигурантом стала статс-дама Наталья Лопухина. С 1741 года императрица, которая ранее была благосклонна к придворной даме из знатного рода, резко переменила отношение — по мнению ряда историков, опала была вызвана «соперничеством в амурных делах».

Но Канцелярия тайных и розыскных дел нашла и более серьезный компромат на Лопухину, ее родню и окружение — в котором была и баронесса Софья Лилиенфельд, урожденная Одоевская. Их подозревали в заговоре с целью восстановления на престоле Анны Леопольдовны и Ивана Антоновича.

Сначала Софью обвиняли в недонесении: слышала опасные разговоры и промолчала.

Но муж главной заговорщицы, Степан Лопухин, «на дознании с пытанием» показал: «Слышал разговоры своей жены с… баронессой Лилиенфельд о том, что принцесса Анна Леопольдовна была к ним милостива, и было бы лучше, если б она была у власти».

Но Софья Лилиенфельд была беременна. Следователи сомневались, следует ли приводить ее на очную ставку. Однако Елизавета потребовала продолжать дело «несмотря на ее болезнь» и добавила: «Лучше, чтоб и век их не слыхать, нежели еще от них плодов ждать».

При такой риторике снисхождения ждать было крайне наивно. 19 августа сорок девять судей приговорили Софью к отсечению головы. Другим обвиняемым назначили еще более мучительные казни. Но 28 августа императрица смягчила приговоры, смерть заменила телесными наказаниями и ссылкой. Софью же предписывалось высечь плетьми — но только после «разрешения от бремени».

31 августа на Васильевском острове наказали всех остальных. Степану Лопухину дали пятнадцать ударов кнутом и урезали язык, двум знатным женщинам — «оказали по десять ударов и такое же увечье».

Софья, будущая мама, ждала своей очереди. Но 3 сентября ей было разрешено ждать родов не в темнице, а вместе с мужем, дома. Спустя пару месяцев, в ноябре 1743 года, императрица совсем освободила Софью от плетей. Что изменило волю государыни — историческая наука до сих пор спорит.

Некогда суровая Елизавета требовала суровости к беременной женщине, а затем сама избавила ее от части наказания. Это и вызывает вопросы. Вероятно, дело было в любви к детям как таковым — одно из высших проявлений гуманизма.

«Кроткая сердцем Елизавета», как именовали императрицу, прожила официально незамужней. Историки допускают, что она действительно вступила в тайный брак с фаворитом, «ночным императором» Алексеем Разумовским 15 июля 1748 года. Но с большой долей вероятности, детей от этого союза не было из-за физических проблем у императрицы (доказано, что «княжна Тараканова» и другие объявившиеся наследники были самозванцами).

Но императрица испытала сочувствие к той, кто готовилась стать матерью, — и простила ее.

Геся Гельфман и нравственный долг

1 марта 1881 года в Петербурге народовольцы убили императора Александра II. Его сын Александр III унаследовал престол и дело об убийстве отца. Решать судьбу осужденных пришлось ему.

Геся Гельфман сама бомб не бросала. Участница «Народной воли», она держала конспиративную квартиру и помогала подпольной типографии. При аресте ее товарищ Николай Саблин застрелился, а Гесю судили вместе с непосредственными участниками покушения. 29 марта Особое присутствие Сената приговорило шестерых к повешению.

Геся Гельфман

На следующий день Гельфман через адвоката сообщила прокурору о своей беременности: «Считаю нравственным долгом заявить, что я беременна на четвертом месяце». Нравственный долг нес и российский закон. По закону казнь беременной откладывали. Сам приговор оставался в силе.

Пока Геся ждала судьбносного решения в камере, пятерых ее товарищей повесили. Случилось это 3 апреля 1881 года. И сорока дней после гибели самодерждца не прошло.

Геся тогда отчаянно просила свидания с заключенным Николаем Колодкевичем, близким ей человеком (предполагаемым отцом ребенка). На прошении появилась резолюция: «Свидание между двумя преступниками не допускается по правилам». Правила были суровы.

Между тем о беременной смертнице писала вся европейская пресса. Против казни выступали ведущие интеллектуалы того времени, в том числе Виктор Гюго.

Общественный резонанс, вероятно, повлиял на решение императора. 2 июля 1881 года Александр III заменил Гельфман смертную казнь бессрочной каторгой. Осужденную по делу о цареубийстве пощадили, оставив в тюрьме.

12 октября в больнице петербургского Дома предварительного заключения Геся родила дочь. Роды были тяжелыми, начались осложнения. Потому врачебное заключение указывает причину последующей смерти Геси — гнойное воспаление брюшины.

До 25 января 1882 года Геся кормила девочку грудью. Потом ребенка отняли и отправили в воспитательный дом, дав другую фамилию. Уже было ясно, что убийца императора скоро умрет. Надо было спасать ребенка. Спустя шесть дней, 1 февраля, так и случилось. Девочка также умерла, не прожив и года.

Жесткий парадокс случился той зимой. Погибла мать, помилованная сыном убитого ею императора. Погибла и ее дочь.

Мария Спиридонова и пощада вопреки

16 января 1906 года на станции Борисоглебск молодая женщина открыла огонь по губернскому советнику Гавриилу Луженовскому. Стреляла с площадки вагона, затем — с перрона. Чиновник получил пять ранений и позднее умер в лазарете.

21-летняя Мария Спиридонова, дочь небогатого тамбовского дворянина, состояла в партии социалистов-революционеров — эсеров. Луженовский участвовал в подавлении крестьянских выступлений. Местные эсеры вынесли ему смертный приговор, а Мария добровольно взялась его исполнить.

При задержании Спиридонову ударили прикладом по голове. Затем избивали и издевались над ней. Врач обнаружил многочисленные кровоподтеки, следы нагайки, повреждения лица. Вскоре газета «Русь» напечатала ее письмо. Общество узнало и об убийстве чиновника, и о насилии над арестованной.

Мария Спиридонова

12 марта 1906 года выездная сессия Московского военно-окружного суда заседала в Тамбове за закрытыми дверями. Товарищ Спиридонова своего участия в убийстве не скрывала. Адвокат Николай Тесленко в защитной речи во всех подробностях, давя на жалость, рассказывал о жестокостях, пережитых Марией.

Суд всё равно назначил повешение.

Приговор предстояло утвердить генералу Владимиру Глазову, исполнявшему обязанности командующего Московским военным округом. Шестнадцать дней Мария ожидала окончательного решения. Из шпилек соорудила на столике маленькую виселицу, подвесила на волоске человечка из хлебного мякиша. Сидела и смотрела, как тот раскачивается… Воображала, что будет с нею.

В письме товарищам она писала: «Милость самодержавия приму как смерть, как новое издевательство». Революционерка готовилась погибнуть за свои убеждения. Но 28 марта 1906 года повешение было заменено бессрочной каторгой.

Дело сопровождали тяжелое состояние подсудимой, заступничество и общественный резонанс. Что больше всего в конечном итоге повлияло на решения царя, неизвестно.

В июне Марию отправили на Нерчинскую каторгу. После Февральской революции 1917 года она вышла на свободу, стала одним из лидеров левых эсеров и вступила в борьбу с большевиками. Но это была уже совсем другая история.

В итоге царское правительство сохранило жизнь революционерке, которая открыто желала его падения. Более того — желала себе не встретить милосердия. По крайней мере, так она говорила своим товарищами.

Мария так и не сочла помилование благодеянием. Между тем оно подарило ей ни много ни мало тридцать пять лет жизни. Значительную часть этих лет она посвятила борьбе с большевиками, которая в конечном счете обернулась для нее новыми арестами, ссылками и смертным приговором.

Государственная традиция

Случаи придворной заговорщицы Софьи Лилиенфельд, нигилистки Геси Гельфман и лидера социалистов-революционеров Марии Спиридоновой — истории из разного времени, но у них есть общее.

Всякий раз государство находило основания для милосердия сверх требований закона. Где-то верх брало человеколюбие, где-то — сострадание к женщине и матери, где-то — личное убеждение государя в необходимости снисхождения.

Спустя столетия эта традиция вновь напомнила о себе в истории Валерии Чекалиной. Можно по-разному относиться к Лерчек, осуждать ее поступки и спорить о тяжести наложенного по закону наказания.

Но человеколюбие первого лица государства тем и ценно, что распространяется даже на тех, кому общество уже готово отказать в сочувствии — именно в этом проявляется подлинная сила христианского милосердия.