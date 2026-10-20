Ноту Украине после скандала на Днестре Молдова всё же решила не отправлять. В Кишинёве, по всей видимости, решили, что убивать людей на границе нехорошо, но и портить из-за этого отношения с Зеленским не стоит.

ИА Регнум

19 октября молдавский МИД опроверг заявление председателя парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиана Карпа о направлении Украине дипломатической ноты протеста после нашумевшего инцидента.

Местные жители сняли на телефон, как двое украинских пограничников избивали веслом и пытались изрубить винтом мотора мужчину, пытавшегося переплыть реку и попасть на молдавский берег. И в пылу погони оказались на нем сами.

«Министерство иностранных дел уточняет, что рассмотрение этого случая не предусматривало направления ноты протеста. Соответствующие вопросы обсуждаются по институциональным каналам связи между компетентными органами», — заявило молдавское внешнеполитическое ведомство в ответе журналистам PRO TV.

Ранее Карп сообщил в эфире общественного радио Молдовы, что Кишинёв направил соответствующие заявления посольству Украины и другим украинским органам власти.

«Украинские пограничники позволили себе пересечь линию государственной границы, что является серьёзным нарушением. …По существу, это первый серьёзный инцидент подобного рода, когда преследование продолжалось вплоть до территории Республики Молдова», — заявил Карп.

И подчеркнул, что попытка незаконного пересечения границы украинским гражданином не оправдывает действий должностных лиц, «не укладывается ни в какие этические нормы и представления о нормальном поведении».

Инцидент произошёл днем 15 октября возле села Голошница Сорокского района Молдовы, на границе с Винницкой областью Украины. Преследуемым «ухылянтом» оказался 49-летний житель Киева Алексей Коваль, работающий клиническим психологом и психотерапевтом. В интервью журналистам молдавского общественного телевидения он рассказал, что пытался добраться до своей семьи, покинувшей Украину из-за войны.

По словам Коваля, в 2022 году он добровольно явился в территориальный центр комплектования (ТЦК), прошёл несколько медицинских комиссий и получил документ об освобождении от военной службы. Однако в 2025 году обнаружил, что документ больше не действителен. Впоследствии мужчина около восьми месяцев практически не выходил из квартиры и пытался добиться восстановления своего статуса через суд.

«Понимаете, это была безвыходная ситуация. Я сидел дома, работал через интернет, а моя семья уехала. В августе ТЦК снял меня из розыска, поскольку прошёл год и мера была автоматически отменена. Я понял, что это мой шанс», — рассказал Коваль.

Он решил пересечь Днестр в месте, где автомобильная дорога максимально близко подходит к реке. Нашёл на Google Maps место, где дорога находилась ближе всего к реке, и отправился туда.

«Думал, что смогу быстро переплыть, расстояние было небольшим. Но у меня тромбоз глубоких вен, ноги почти не слушаются. И всё же я надеялся, что справлюсь», — объяснил мужчина.

Однако переправа оказалась намного сложнее, чем он предполагал. В холодной воде Коваль с трудом продвигался через растительность, когда заметил приближавшуюся с украинской стороны моторную лодку. По словам Коваля, сидевшие в ней пограничники сразу начали его бить, потом развернули лодку и попытались направить на него работающий гребной винт, а на берегу — задержать и доставить обратно.

Его рассказ подтвердили местные жители, ставшие очевидцами происшествия.

Житель Голошницы Ион Хапун рассказал, что работал в огороде, когда услышал со стороны реки крики «Убивают! Убивают!». Сам он лезть побоялся, позвал соседа, и когда драма перенеслась из воды на берег, на нем уже стояло около 20 молдаван, не позволивших утащить украинца и вызвавших пограничную полицию Молдовы.

«Было очень, очень страшно смотреть, что они творили с парнем. Его били палкой по голове, хотели порезать винтом лодочного мотора. Я закричал, чтобы все подошли, и мы вытащили его на берег. Мы вмешались и вырвали его из их рук», — рассказал другой местный житель, Евгений Прокопчук.

После происшествия Коваля доставили в районную больницу города Сороки. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ссадины и переохлаждение.

«Пациент поступил в состоянии средней тяжести, с диагнозом «сотрясение головного мозга». После обследования и лечения его состояние стабильно, он продолжает лечение и вскоре будет выписан», — сообщил травматолог Дорин Жамба.

Врач уточнил, что пациент жаловался на головные боли и головокружение. При этом переломов и открытых ран обнаружено не было. Заместитель директора районной больницы Сорок Нина Спояло 19 октября сообщила, что состояние пациента значительно улучшилось. Поэтому 20 октября его планировали выписать и поместить в миграционный центр города Бельцы.

Однако киевлянин уже официально обратился за предоставлением убежища в Молдове. И заявил в интервью, что благодарен за спасение.

«В Молдове у меня очень много друзей, очень много пациентов. Возможно, моя жена приедет сюда. В любом случае я всю жизнь буду благодарен Молдове и людям, которые помогли мне и спасли меня», — сказал он. И скорее всего, дальше с ним всё будет хорошо.

Республика Молдова и раньше предоставляла убежище на своей территории, придерживаясь принципов международного права, касающихся людей, спасающихся от войны. Всем, кто переходил границу на этом участке, известно, что при задержании молдавскими правоохранителями нужно немедленно крикнуть «Прошу убежища!».

Впрочем, окончательное решение, так или иначе, должно быть принято миграционными органами после рассмотрения заявления.

Тем временем Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) представила другую версию произошедшего. Представитель ведомства Андрей Демченко сообщил, что пограничный наряд заметил мужчину, двигавшегося в направлении государственной границы, а затем пытавшегося переплыть Днестр.

При задержании он «оказывал сопротивление». Лодка пограничников же оказалась у молдавского берега из-за сильного течения, обмеления реки и неисправности двигателя. «На сопредельной стороне группа лиц, угрожая пограничникам, вытащила лодку на берег», — сообщил Демченко.

В украинской пограничной службе заявили о начале служебного расследования, в том числе по вопросу законности действий сотрудников пограничного наряда. Обоих первоначально доставили в подразделение пограничной полиции в Косэуцах, прокуратура возбудила уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса Молдовы, предусматривающей ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

Но уже 18 октября их вернули Украине в соответствии с двусторонним соглашением о реадмиссии, оставив на молдавской стороне только оружие и лодку. При этом дело не было закрыто, а военнослужащих могут впоследствии вызвать на допрос.

На произошедшее отреагировал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он направил письмо в Администрацию ГПСУ с требованием провести служебную проверку.

«Государственные институты не должны прятаться за молчанием. Нужны не предположения, а чёткие ответы, установление всех обстоятельств и надлежащая реакция», — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец напомнил, что украинские пограничники имеют право применять физическую силу, специальные средства и оружие в предусмотренных законом случаях, однако такие действия должны быть законными, обоснованными и соразмерными. А в данном случае он весьма прозрачно намекнул, что действия представителей государства не были ни законными, ни «пропорциональными».

«Доверие к государству начинается с уважения человеческого достоинства и наказания за произвол», — заявил омбудсмен и добавил, что рассчитывает, что официальный ответ ГПСУ позволит установить все обстоятельства происшествия и определить дальнейшие меры реагирования.

Однако случилось всё это потому, что видео с пограничниками попало в Сеть и стало предметом небольшого международного скандала. Буквально через пару дней после ловли Коваля, 17 октября, погранполиция Молдовы поймала еще двоих украинских коллег у села Василкэу Сорокского района. Они точно так же преследовали своего соотечественника на Днестре и пытались догнать его на молдавском берегу.

Обоих задержали и доставили в отделение пограничной полиции Сорок. Прокуратура точно так же возбудила отдельное уголовное дело по статье 362 УК Молдовы. И украинец, которого они преследовали, также попросил убежища. Но, поскольку видео нет, по этому поводу никто не обменивается нотами (или их видимостью).

А учитывая, что граждане Украины спасаются от своего государства беспрерывно с 2022 года, таких случаев могло быть сотни — и далеко не всем так повезло, как этим двоим спасшимся.

И если бы Молдова действительно переживала о поведении украинских пограничников, полиции и СБУ, регулярно устраивающей облавы в приграничной полосе, мы бы узнали обо всем гораздо раньше.