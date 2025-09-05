Проблему беглецов, ежедневно рвущихся через украинскую границу глотнуть воздуха свободы, взялись решать радикально.

Иван Шилов ИА Регнум

В начале сентября министр внутренних дел Украины назначил одним из своих заместителей полковника полиции Сергея Науменко. Отзыв о нем глава МВД дал сугубо положительный:

«Его команда аэроразведки, сформированная в первые дни полномасштабной войны, помогла вовремя обнаружить врага на подступах к Киеву и способствовала успешной обороне столицы. Несмотря на полученное ранение во время артобстрела в Рубежном, Сергей Науменко продолжил выполнять задачи. Участвовал в боях в Северодонецке, Лисичанске, Изюме, Балаклее, Купянске, Угледаре, Марьинке и Бахмуте».

Теперь же этот интересный мужчина будет отвечать, в первую очередь, за укрепление государственной границы и создание подразделений БПЛА во всех структурах, относящихся к сфере деятельности министерства, то есть Госпогранслужбе, ГСЧС и нацгвардии Украины. Будет «совершенствовать законодательство о применении».

По заявлениям некоторых блогеров, имеющих связи в ГПСУ, с его появлением пограничникам и другим силовикам теперь будет разрешено использовать против сопротивляющихся нарушителей границы в том числе ударные FPV-дроны.

Поскольку средств на сооружение сплошных линий заграждения нет, а нынешняя работа пограничников предполагает постоянную беготню со стрельбой.

Хроники нелегального перехода госграницы полны ярких эпизодов.

2 сентября Южное региональное управление ГПСУ сообщило, что вблизи молдавско-украинской границы погиб украинец, пытавшийся нелегально покинуть страну со своим товарищем. На предупредительные выстрелы мужчины якобы не отреагировали, попытавшись все равно преодолеть инженерные заграждения.

Тогда пограничники открыли огонь на поражение, убив 23-летнего жителя Харьковской области. Хотя скорее всего, стрелять начали сразу, когда засекли с дрона, что парни уже лезут через «колючку» — примчались и сходу открыли огонь.

Дроны, в том числе с тепловизорами, используются еще с 2022 года, с их помощью ищут «ухылянтов», бредущих к границе, но облеты больших территорий — задача трудоемкая. В 9-м погранотряде, базирующемся в Ровенской области, показали заезжим телевизионщикам, что главным образом оператор отрабатывает непосредственно самый важный участок — летит вдоль забора.

На подходах ставят камеры. Так, весной при помощи дрона и фотоловушки пограничники задержали жителей Днепропетровской и Запорожской областей 1981 и 1994 г. р., которые пытались через горы попасть в Румынию. А в начале сентября на Буковине пограничный патруль при помощи беспилотника обнаружил двух мужчин, которые ночью пытались попасть в Молдавию, пробираясь по полю.

Есть и другие способы.

«Граница охраняется усиленно, постоянно осуществляется её инженерное, фортификационное обустройство. Это и минно-взрывные заграждения, и не взрывные заграждения, и полное видеонаблюдение за всей линией государственной границы»,— поясняет журналистам начальник пресс-службы отряда Юрий Шахрайчук.

Но заминирована пока только граница с соседней Беларусью — и местные жители утверждают, что на ней периодически подрываются те, кто пытается сбежать в северном направлении. А летом было проведено масштабное минирование украино-белорусской границы в Житомирской области.

Ставить минные поля на границе с «европейскими братьями» украинские силовики пока не решаются. Но именно это направление — самое проблемное. По данным румынских пограничников и полиции, за семь месяцев 2025 г. румынско-украинскую границу нелегально пересекли 5400 украинцев, а за аналогичный период прошлого года — 7680.

ГПСУ Украины Дрон фиксирует, как пограничники «крутят» беглецов на границе с Молдавией

А поскольку беглецы досиделись в своем концлагере уже до полного отчаяния, они все чаще оказывают вооруженное сопротивление. В июне прошлого года на участке Черновицкого погранотряда двое мужчин с газовым баллончиком и мачете напали на пограничника. Тот применил табельное оружие и застрелил одного из нападавших. А в августе на Закарпатье его коллега не успел: трое мужчин напали на стража границы, отобрали у него оружие и сбежали в Румынию.

Одного удалось задержать украинским силовикам, а двух других схватили румынские пограничники.

В мае депутат Юлия Яцик, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) заявила, что с 24 февраля 2022 г. по май 2025 г. Украину различными путями, нелегально покинули около 50 тыс. граждан и еще примерно 30 тыс. силовикам удалось задержать.

Реальные цифры — в разы выше, но даже статистика властей говорит о том, что страну готово покинуть громадное число людей. Так что можно представить, каких сил стоит сутками гонять личный состав по горам, лесам и полям, пытаясь предотвратить уход непатриотично настроенных граждан.

Или вот такой пример: 19 июня 2024 г. сразу более 30 украинцев смогли прорвать венгерскую границу с помощью грузовика — машина как таран проломила инженерные заграждения. Беглецы были задержаны венгерскими силовиками, но это уже неважно: «с Дона выдачи нет».

Сплошь и рядом по таким счастливчикам стреляют через границу. А новости о том, что там теперь «работают» FPV, дополняющие дрон-разведчик, отпугнет новых желающих бежать. А в том, что у нового замминистра хватит решимости это сделать, сомнений нет никаких.

Как и в том, что армия, призванная создать непроходимый заслон на противоположной от боевых действий стороне, не меньше той, что находится на фронте.

Общая численность Госпогранслужбы Украины составляет около 60 тысяч человек. Однако в апреле 2024 г. Верховная рада разрешила увеличить её еще на 15 тысяч. И 67 тысяч из этой армии — именно военнослужащие.

Добавим сюда части нацгвардии — от 2-й отдельной Галицкой бригады с филиалами в во Львове, Тернополе и Ровно и до отдельных батальонов и подразделений БПЛА. Они есть практически по всей линии границы — в западном регионе, на Волыни, Киевщине, в Чернигове и Одесской области, где в Измаиле, Болграде и Белгороде-Днестровском стоит по батальону.

Всего в НГУ вместе с боевыми бригадами, находящимися на передовой — порядка 90 тыс. человек. Но основная масса находится в тылу.

Их задача — вместе с полицией закрывать ближние подступы. А «полицаев» на Украине тоже хватает, чтобы сформировать целых 35 механизированных армейских бригад или 10 отдельных штурмовых. По состоянию на март 2025 г. предельная численность сотрудников Нацполиции установлена на уровне 141 330 человек, а фактически их порядка 109 тысяч.

И основная их работа — вместе с ТЦК ловить на улицах пополнение для ВСУ.

Из-за тотальных облав на улицах и в общественных местах встретить там мужчин призывного возраста практически невозможно. По подсчетам руководителя фонда «Вернись живым» Тараса Чмута, каждый месяц на Украине мобилизуют 30 тыс. мужчин из которых на фронт попадают лишь 10 тыс., а остальные либо откупаются, либо уходят в самоволку.

Учитывая громадные потери, мобилизация не только не прекращается, но и усиливается. Поэтому «армия тыла», в общем зачете не уступающая по численности той части ВСУ, что непосредственно ведет боевые действия, будет только укрепляться.

Ей, а не потной пехоте, передаются различные внедорожники, специализированные кинологические автомобили, бронеавтомобили, квадроциклы и прочее. Там строят не «бумажные», на которых воруют топ-чиновники, а реальные фортификационные сооружения. Копают рвы, ставят заборы, тянут колючую проволоку и электрические заграждения.

Вдоль дороги, перед спуском в реку Тису после ряда легендарных побегов на глазах у восхищенной публики, установили несколько рядов колючей проволоки, которые местные жители иронично называют «крепость Тиса».

Одним словом, из шутки «концлагерь Украина» превратился в суровую реальность.

Соответственно, на «западном фронте» есть и свои потери. 3 сентября журналисты Волынской региональной телерадиокампании «Аверс» сообщили, что неподалеку от деревни Ривне обнаружено тело 36-летнего главного сержанта, помощника начальника отдела логистики Луцкого пограничного отряда.

В ГПСУ эту информацию подтвердили. Там считают, что причиной гибели сержанта стало самоубийство, и не склонны рассматривать этот случай как выходящий из ряда вон, поскольку с 1 января 2020 г. по 1 июня 2025 г. только 31-й пограничный отряд, базирующийся на Буковине, потерял по небоевым причинам 18 военнослужащих.

Причины самые разные — от неуставных отношений до психической неуравновешенности военнослужащих. Как говорится в известном фильме, «такая сегодня экологическая обстановка».